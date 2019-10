Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu este, fara doar și poate, una dintre cele mai directe și mai asumate vedete de la noi. Bruneta da dovada de multa sinceritate și nu se ascunde in fața fanilor, carora le spune totul despre viața sa.

- Artista Carmen Șerban trece prin momente grele, dupa ce tatal ei, care avea grave probleme de sanatatea a murit. Interpreta a facut anunțul trist, pe contul de socializare. In primavara acestui an, tatal cantpreței Carmen Șerban a fost operat și a avut nevoie sa fie resuscitat, așa cum a dezvaluit artista…

- Oana Zavoranu și Mihai Mitoseru au recunoscut ca au fost impreuna, inainte ca vedeta sa devina iubita lui Pepe. Totul s-a intamplat in cadrul unei emisiuni tv. Recent, actorul s-a desparțit de soția lui, Noemi, iar anunțul a fost facut pe contul de socializare. Puțini sunt cei care știu ca Oana Zavoranu…

- Margherita de la Clejani s-a filmat in timp ce le transmitea un mesaj fanilor. la sfarșitul filmarii, insa, artista a avut parte de un mic incident. Fata Vioricai și a lui Ionița de la Clejani a ținut sa-și informeze admiratorii in legatura cu ceea ce se intampla in viața ei. Cantareața le-a marturisit…

- Fuego, numele de scena al turdeanului Paul Surugiu, iși aniverseaza azi ziua de naștere, implinind 43 de ani. Cu aceasta ocazie, el le-a transmis fanilor un mesaj pe Facebook, in care a spus ca ”am... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Cea mai buna jucatoare de tenis a Romaniei, Simona Halep a fost nevoita sa abandoneze partida cu Marie Bouzkova (Cehia, 91 WTA), din sferturi de la Rogers Cup, din cauza unei accidentari la tendon.

- Autoritațile de la Teheran a transmis sambata ca testul balistic efectuat recent de forțele iraniene a avut scop defensiv și nu a vizat niciun stat, ci doar a avut rolul de a raspunde la eventuale agresiuni, informeaza postul CNBC preluat de mediafax, citand presa de stat iraniana."O sursa…