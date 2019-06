Stiri pe aceeasi tema

- Medicul fals Matteo Politi, care se afla sub control judiciar, a facut declarații uimitoare, vineri, in platoul emisiunii „Acces Direct”. El s-a aparat de acuzațiile ce i-au fost aduse, a susținut ca este medic și a spus cum a fost pentru el experiența arestului.

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu a evitat miercuri sa spuna ce a discutat cu premierul Dancila la Palatul Victoria și a parut deranjat cand jurnaliștii l-au intrebat ce subiecte au discutat.„Sa știți ca noi de intalnim foarte des, poate ne mai intalnim astazi inca o data, dar nu trebuie…

- Mama Oanei Zavoranu a spus despre Pepe ca e doar un vanator de zestre. Deja vedem filmul actiunii, pe National Geographic: vara torida, Oana Zavoranu isi taraste lada cu zestre prin salbaticia Dorobantiului. Simte ca cineva o urmareste. La intervale...

- Jordie van der Laan, 25 de ani, atacant la Telstar, in liga secunda olandeza, e un susținator atat de patimaș al Ajaxului incat, pentru a vedea live meciul "lancierilor" cu Tottenham, la Londra, a anunțat la club ca e bolnav. A luat primul avion și s-a oprit pe White Hart Lane. Ghinion! Uitandu-se…

- Primarul interimar al Capitalei, Ruslan Codreanu, dorește ca cei care construiesc blocuri noi in Capitala sa repare drumurile care sunt deteriorate de camioanele de mare tonaj ce transporta materiale de construcție.

- Echipa de fotbal Unirea Dej a invins cu 2-0, in deplasare, formația Gaz Metan Mediaș și adauga inca trei puncte in clasament. Partida cu Gazul – programata in aceasta dupa-amiaza, cu incepere de la ora 15, la Mediaș – a contat pentru a XX-a etapa a seriei a V-a din Liga a III-a. Inaintea acestei confruntari,…