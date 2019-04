Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu are o relatie extraordinara cu sotul sau, iar povestea lor este indestructibila. Frumoasa vedeta isi iubeste sotul, alaturi de care traieste cea mai frumoasa perioada din viata ei.

- Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii despre schimbarile din viața ei. Mai exact, vedeta va semna doua contracte extrem de importante, insa recunoaște ca se teme de noutate. „Nu imi place Duminica... fapt pentru care voi ieși la o plimbare și la masa cu soțul…

- Oana Zavoranu a schimbat macazul in privinta operatiilor estetice. Acum vrea sa fie suta la suta naturala! In urma cu cateva ore, sotul a condus-o la o clinica specializata in interventii mamare, semn ca viata merge mai departe in ciuda scandalului urias provocat de falsul medic italian Matteo Politi!

- Laura Cosoi a dat detalii din mariajul sau cu Cosmin Curticapean. Vedeta are numai cuvinte la adresa partenerului de viața. Actrița Laura Cosoi este o femeie implinita pe toate planurile. Are o cariera de succes, dar și o familie frumoasa. Laura Cosoi este casatorita cu Cosmin Curticapean. Cei doi…

- Oana Zavoranu nu le iarta nici anul acesta pe influencerite. Vedeta a avut, din nou, un mesaj dur la adresa femeilor din online, iar parerile exprimate pana acum nu par sa se fi schimbat deloc.