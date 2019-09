Stiri pe aceeasi tema

- Deputatele moldovene Marina Tauber și Reghina Apostolova, membre ale Partidului Politic „Șor”, au fost reținute luni dupa-amiaza, la Orhei, la scurt timp dupa ce Parlamentul de la Chișinau a decis ridicarea imunitații parlamentare a celor doua, relateaza presa din Republica Moldova.​

- Inspirat pesemne de euforia de culori a primaverii, ce imbie la o schimbare de atitudine și de look, LONCOLOR ne prezinta o variata gama de nuanțe pline de viața și de stralucire, pentru parul nostru, prin produsele gamei LONCOLOR Ultra. Blonda, bruneta sau roșcata, oricare ar fi culoarea naturala a…

- De ani buni, Mihai Calin, 51 de ani, se rezuma la proiecte care ii exploateaza latura de actor, in detrimentul emisiunilor TV, pentru ca, spune el, nu se mai regasește in ipostaza de prezentator. Totuși, n-a pus lacatul pe poarte televiziunii. A jucat in “Fructul oprit”, iar luna viitoare, revine pe…

- Lumina calda a dimineții mijea pe sub ușa garajului. Avusesem un somn mult prea scurt pentru ziua lunga care urma. Insa, cred ca toți așteptasem ziua asta și eram dispuși sa jertfim orice minut de somn. Ultima zi și cea mai importanta. E ca ziua marelui concert Metallica. E ca ziua susținerii tezei…

- Astazi, 4 august 2019, se implinesc 100 de ani de cand brava Armata Romana a ocupat capitala Ungariei, Budapesta. Totul a pornit in contextul in care guvernul bolșevic de la Budapesta refuza sa recunoasca unirea Transilvaniei cu Romania, iar in aprilie 1919 maghiarii au pornit ofensiva contra trupelor…

- ​Un membru al PSD Mureș a spus, sâmbata, înaintea alegerilor din oragnizația locala, ca, daca tot e sa se adevereasca ”profeția” lui Traian Basescu potrivit careia România va fi condusa de o blonda, atunci aceasta sa fie a social-democraților. El a facut astfel…

- Dupa lunga perioada petrecuta in Costa Rica, Elena Udrea s-a intors in Capitala si isi traieste viata asa cum si-a dorit intotdeauna: acasa, alaturi de familie. Insa, problemele nu au ocolit-o pe fosta blonda de la Cotroceni, care a fost surprinsa de Paparazzii Spynews.ro la o farmacie!

- Simona Halep a realizat astazi o noua mare performanta, cucerind in premiera trofeul la Wimbledon. Succesul este cu atat mai pretios, cu cat in finala campioana din Constanta a invins o pe legenda Serena Williams, cu un scor categoric, 6 2, 6 2, in mai putin de o ora Nu am jucat niciodata un meci mai…