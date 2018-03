Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu și0-a spus foarte clar parerea despre relațiile de iubire. Vedeta susține ca e bine ca intr-o relație de cuplu sa se faca din cand in cand curațenie. Bianca Dragușanu s-a iubit cu barbați celebri, dar de cițiva ani formeaza o familie alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav…

- Margherita de la Clejani ar incasa o suma frumușica pentru a susține un concert. Tanara solista se bucura de mare trecere la evenimentele unde este solicitata sa cante. Margherita de la Clejani este fiica celebrilor cantareți de muzica de petrecere Viroica și Ionița de la Clejani. Multa vreme, Margherita…

- Oana Zavoranu este disperata. Vedeta a pierdut una dintre pisicuțe, iar recompensa pe care o ofera pentru gasirea acesteia este mai mult decat generoasa. Un moment de neglijenta a costat-o scump! Oana Zavoranu si-a pierdut una dintre pisicile pe care le tine in casa din Dorobanti. Bruneta a lasat cateva…

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- Sunt fotografii pe lumea asta care fac obiectul unor expozitii si al unor premii. Mai sunt si altele despre care se spune ca fac cat o mie de cuvinte. Exista si actiuni duse la extrem, de amorul artei sau pentru a figura in Cartea Recordurilor. N-am auzit, insa, despre o fotografie care sa ne arate…

- Andreea Hanca a nascut un baietel perfect sanatos, iar Sergiu Hanca, fotbalistul care evolueaza la FC Dinamo Bucuresti, este extraordinar de fericit. Citeste si CE SALARIU are Andreea Mantea. Vedeta incaseaza o SUMA URIASA Sergiu Hanca, unul dintre cei mai promitatori fotbalisti, la…

- Andreea Balan și George Burcea formeaza unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi s-au casatorit in luna martie a acestui an. In octombrie 2016 a venit pe lume fetița lor, Ella. Acum, Andreea a vorbit și despre cel de-al doilea copil. Pentru ca Ella a fost un copil dorit…

- Tehnicianul echipei FC Hermannstadt, Alexandru Pelici, a declarat, joi, dupa victoria din meciul cu FCSB, scor 3-0, ca le dedica acest succes sibienilor care s-au prezentat miercuri seara pentru a asista la partida, desi temperatura era foarte scazuta si ningea. "Le multumesc celor care au fost langa…

- Lora și-a pus fanii pe ganduri cu ultimul mesaj postat pe contul de socializare. Artista traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ionuț Ghenu, insa cei doi nu sunt pregatiți insa sa faca pasul cel mare. „In fiecare zi avem lupte de dus. Mai ales cu noi inșine. #luptatoare #fighter #avoastra…

- FCSB a învins puternica formatie italiana Lazio Roma cu scorul de 1-0 (1-0), joi seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, în prima mansa a saisprezecimilor de finala ale Europa League la fotbal.

- Florin Tanase a declarat joi seara, dupa victoria din meciul cu Lazio Roma, ca gruparea italiana are jucatori foarte valorosi, dar nu este de speriat si poate fi eliminata."O seara reusita, ma bucur ca am reusit sa nu primim gol si am invins. Avem prima sansa la calificare. Lazio are jucatori…

- Motivul pentru care Oana Roman vrea sa aiba bani mai mulți. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care le impartașește fanilor micul ei secret. Oana iși dorește sa faca oamenii fericiți și asta pentru ca asta o mulțumește și pe ea. Fanii au reacționat imediat pe contul de socializare…

- Milioane de tineri au renunțat sa mai foloseasca rețeaua de socializare Facebook, conform unui nou raport. Doua milioane de oameni aflati sub vârsta de 25 de ani au încetat sa mai foloseasca platforma de socializare în acest an, potrivit firmei…

- Bucurie mare in familia lui Connect-R. Artistul si sotia lui sunt in culmea fericirii pentru ca o sarbatoresc pe micuta lor. Maya, fiica lui Connect-R si a Mishei, a implinit patru ani, iar parintii sai au sarbatorit-o asa cum se cuvine.

- Oana Zavoranu si-a invinetit, la propriu, sotul! Alex Ashraf a pierdut un joc, iar bruneta s-a hotarat sa-si demonstreze talentul in make-up, facand experimente pe el. Vedeta l-a machiat pe sotul ei, iar rezultatul a facut deliciul internautilor, dupa ce Zavo a postat videoclipul cu intreg procesul…

- Solista de muzica populara Sava Negrean Brudașcu are o poveste de viața cu totul aparte. Artista a dezvaluit, intr-un interviu, ce s-a intamplat la nașterea sa. Sava Negrean Brudașcu este una dintre cele mai cunoscute interprete de muzica populara din Romania. Artista s-a nascut pe 2 iunie 1947, intr-un…

- Andrei Enache a fost, vreme de un campionat, jucatorul echipei de handbal de Liga Naționala a Focșaniului. I-a fost conducatorul de joc și și-a pus amprenta proprie pe evoluția CSM Focșani 2007 intr-un campionat inceput in Liga și incheiat tot in Liga. A venit de la Targu Jiu, a fost,…

- Sebastian Stan a fost apreciat de Nicole Kidman dupa ce au colaborat la o productie, actrita publicand un mesaj pe internet in care spune ca i-a placut sa lucreze cu actorul de origine romana. Nicole Kidman a publicat pe contul ei de Instagram o fotografie in care apare alaturi de Sebastian Stan.…

- In lumea pariurilor a izbucnit un adevarat scandal, in urma cu cateva zile, dupa ce realizatorul TV Mircea Badea a anuntat, public, ca si-a inchis contul la firma UNIBET, nemultumit de ”descreieratii astia securistoizi”, asa cum a scris el pe retelele de socializare. CANCAN.ro a aflat ce sta in spatele…

- Fostul rector al Universitații Constantin Brancuși, acum profesor universitar, Dorel Chirițescu, se pregatește sa devina socru mic! Fiica cea mica a acestuia, Alexandra Chirițescu, a fost ceruta in casatorie de iubitul sau Horia Pacurar, un tanar din București. Fericitul eveniment a avut…

- Alina Vilcu, unul dintre arhitecții de la emisiunea „Visuri la cheie”, de la Pro TV, a facut un anunț care o privește atat pe ea, cat și pe colegul ei de la emisiune, Omid Ghannadi. Alina Vilcu, care are o poveste de viața impresionanta , este cunoscuta publicului telespectator de la emisiunea „Visuri…

- Gabriela Cristea a rabufnit pe contul de socializare, dupa ce una dintre fane i-a scris un comentariu rautacios. Totul a pornit de la o imagine publicata de prezentatoarea tv, cu o prajitura preparata special pentru invitații sai. Gabriela Cristea a postat pe retelele de socializare o fotografie cu…

- Ce pofte are Laura Cosoi de cand erste insarcinata. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care vorbește despre mancare și preparatele preferate. Laura Cosoi a scris pe blogul personal despre trendurile culinare din 2018 și despre ce preparate deosebite a descoperit in ultima perioada.…

- Floricica Dansatoarea s-a oferit sa ii fie mama-surogat Oanei Zavoranu dupa ce vedeta a anuntat ca vrea doreste sa aiba un copil si ca este dispusa sa ofere chiar si 100.000 de euro unei femei purtatoare. A

- Oana Zavoranu nu se poate abține și a postat pe contul de socializare, un nou mesaj dur la adresa vedetelor care au blog și promoveaza anumite produse, in mediul virtual. Oana Zavoranu a revenit cu un nou mesaj in mediul virtual. De data asta, vedeta s-a dezlanțuit, iar cuvintele ei ironice au creat…

- Pagina de Facebook a președintelui Iohannis a primit o lovitura puternica dupa anunțul facut de șeful statului miercuri seara. Mii de fani și-au retras aprecierile iar cetațenii il avertizeaza pe Iohannis ca numirea unui nou premier din partea PSD il va costa voturi in momentul in care va candida pentru…

- Oana Roman și Marius Elisei s-au casatorit in urma cu patru ani, iar acum au luat o decizie radicala. Vedeta a postat o imagine pe contul de socializare, alaturi de care a scris un mesaj pentru fani. Oana Roman și Marius Elisei s-au cunoscut in urma cu 5 ani, iar un an mai tarziu, cei doi s-au casatorit.…

- Vedeta americana de televiziune Oprah Winfrey a postat pe contul personal de Instagram imagini sfașietoare cu alunecarile de teren din apropierea locuinței sale. Citește și: Partenerul de viața al lui Oprah Winfrey: „Va candida cu siguranța la președinție“. Sudul Californiei este puternic afectat de…

- Mirela Vaida revine la tv, dar nu cu “Mireasa pentru fiul meu”, așa cum s-a spus zilele trecute. Prezentatoarea tv a ținut sa lamureasca aceste zvonuri și a postat un mesaj pe contul de socializare. Mirela Vaida a scris un mesaj pe contul de socializare, unde le-a marturisit admiratorilor sai ca le…

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf formeaza cu siguranta unul dintre cele mai indragite si mai frumoase cupluri din showbizul romanesc, iar vedeta este hotarata sa dovedeasca tuturor acest lucru.

- Laurette se pare ca a ajuns la capatul puterilor in ceea ce privește viața sa personala. Vedeta amenința cu judecata, satula de tot ce se spune despre ea. Laurette, care are o fiica , a ajuns sa fie intens comentata in ultima vreme din cauza divorțului de Ciprian Nistor, care se afla la inchisoare.…

- Doi sportivi romani legitimati la CS Dinamo, Eduard Torok si Iulian Pitea (ambii in varsta de 20 de ani), nu au mai putut participa la Turneul celor patru trambuline desfasurat in Austria si Germania, dupa ce au fost retrasi de pe lista de concurs, fara sa fie anuntati. Cei doi au povestit…

- Celebra cintareata Britney Spears traieste momente de neuitat, intrucit familia ei se va mari. Mai exact, ea va deveni matusa din nou. Dupa ce a trecut prin momente de cosmar la inceputul anului, in februarie, cind fiica ei Maddie a fost la un pas de a-si pierde viata intr-un accident teribil, cintareata…

- "Ginerele" lui Florin Salam a avut parte de o primire incendiara, dupa ce a revenit in Romania din Spania, unde a fost ca sa vada un meci important. Catalin Visanescu i-a adus logodnicei sale un dar de cateva mii de euro, iar Betty a impartasit bucuria traita cu fanii.

- Oana Zavoranu le declara femeilor care alapteaza in public un adevarat razboi. Vedeta susține ca un asemenea gest este unul grotesc și ingrozitor și trebuie facut doar in intimitate și condiții de igiena.

- Anca Țurcașiu, nemachiata și necoafata la 47 de ani. Actrița a surprins pe toata lumea cu cea mai recenta apariție pe contul de socializare. Aceasta a postat o fotografie in care apare mai naturala ca niciodata. Anca Turcasiu are un ten luminos si fara pic de rid, aratand ca la 30 de ani. Artista sustine…

- Cunoscuta actrita americana Eva Longoria este însarcinata în patru luni cu primul sau copil, potrivit revistei 'Us Weekly', care citeaza un reprezentant al artistei de origine mexicana, relateaza miercuri EFE.

- Simona Gherghe, mesaj emoționant pentru mama ei, cu ocazia zilei de naștere. Vedeta a postat pe contul de socializare, prima imagine cu cea care i-a dat viața. Simona Gherghe a postat un mesaj emotionant pe o retea de socializare, acolo unde a atasat si o fotografie. Prezentatoarea de la Acces Direct…

- Proiectul Planorama din zona Baicului se anunta acum 10 ani unul de succes, iar mai multe vedete s-au grabit sa-si achizitioneze un apartament, chiar in stadiul de constructie. Andreea Balan a platit apartamentul ales cu banii jos, 90.000 de euro, in 2007, scrie WOWbiz.ro. Andreea Balan, despre…

- Brigitte Nastase nu se simte deloc rasfatata de sotul ei, iar problemele din ei par sa fie din ce in ce mai serioase. Recent, bruneta a postat pe pagina sa de Instagram o fotografie, in care le arata fanilor ca a primit un buchet imens de trandafiri, insa surpriza, nu sunt de la Ilie.

- Dupa succesul din televiziune, Zana s-a orientat spre actele umanitare, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Andreea Marin face marturisiri despre ceea ce a moștenit de la parinții sai, despre mama și tatal sau. A devenit Zana surprizelor nu doar pe micul ecran, ci și in viața de zi cu zi. De ani…