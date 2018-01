Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a primit o oferta incredibila de la Floricica dansatoarea, care s-a oferit sa fie mama-surogat pentru copilul vedetei. Floricica Dansatoarea, cea care s-a facut remarcata și la emisiunea culinara „Chefi la cuțite”, a venit cu o oferta șoc pentru Oana Zavoranu, care iși dorește foarte mult…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa semifinala epica impotriva lui Angelique Kerber: ”A fost ca un roller-coaster”. Simona Halep s-a calificat pentru prima data in finala de la Australian Open , dupa un meci senzațional. „Tremur acum! Sunt foarte fericita ca am rezistat și am caștigat acest meci. Mulțumesc…

- Oana Zavoranu a dezvaluit inca de anul trecut ca iși dorește sa aiba un copil și ca va apela la o mama surogat atunci cand va decide ca este timpul. Acum vedeta este hotarata sa devina mamica, anunțand care va fi renumerația pentru mama purtatoare. Vedeta casatorita cu Alex Ashraf, a decis ca este timpul…

- Oana Zavoranu a lansat un atac dur la adresa bloggerițelor și a așa-zileor vedete din showbiz. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este recunoscuta pentru faptul ca spune exact ce gandește, fara sa-i pese ca deranjeaza pe cineva. Pe contul ei de pe o rețea de socializare , Oana Zavoranu,…

- Vesti bune pentru admiratorii Oanei Zavoranu! Diva i-a anuntat pe retelele de socializare ca a mai facut o comanda speciala a parfumului „June 16”, lansat de vedeta la sfarsitul anului 2017. Fericita de succesul nebun de care se bucura primul parfum lansat de Oana Zavoranu, diva a mai comandat special…

- Simona Halep, liderul WTA, le-a multumit echipei sale, Irinei Begu, organizatorilor si fanilor, printr-un mesaj postat pe Facebook, dupa ce a castigat turneul de la Shenzhen la simplu si la dublu."O saptamana de vis in Shenzen! Multumesc echipei mele, Irinei, organizatorilor si fanilor care…

- Oana Zavoranu traieste in teroarea unor spirite care ii bantuie casa despre care stie ca a fost blestemata. Fenomene stranii se petrec in vila divei care iti dau fiori pe sira spinarii. Televizoarele pornesc singure, usile se deschid fara nicio justificare, se aud pasi si o voce de barbat care ofteaza.…

- A fost odata ca-n povești, a fost ca niciodata... [caption id="attachment_39375" align="aligncenter" width="800"] Foto preluata[/caption] Așa incepe și povestea unui tanar, in varsta de 30 de ani, din Nisporeni, Ion Cebotari, care a reușit sa atraga atenția asupra sa și sa impresioneze deja internauții…

- 'Vreau sa va multumesc tuturor pentru votul de astazi si pentru increderea pe care ne-o acordati noua, Guvernului, si pentru increderea pe care o aveti in noi, in toti. Impreuna cu Parlamentul, vom aplica acest buget, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara', a declarat Tudose, in plenul Parlamentului.…

- Cristina Siscanu i-a dat replica Oanei Zavoranu, care le-a jignit crunt pe mamele care obisnuiesc sa alapteze in public. Cu ochii aproape in lacrimi, sotia lui Madalin Ionescu i-a transmis vedetei ca nu merita sa fie parinte.A

- Un nou membru in familia Oanei Zavoranu. Este vorba despre pisicuța Kimmy, care a cucerit mediul virtual. Vedeta a postat un filmuleț in care e arata le arata admiratorilor cum o hranește pe micuța cu biberonul. „Ea este cea mai mica membra a clanului. O cheama Kimmy și e rasa… tomberoneza!„ a scris…

- Castigator iUmor 2017Dupa un sezon plin de emotii si pentru concurenti, dar si pentru juriul „iUmor”, cel de-al patruleaA sezon al emisiunii s-a terminat, iar castigatoare a fost desemnata, in urma validarii juriului, precum si a votului telespectatorilor, Ana Maria Calita. A

- Primele imagini cu motanul impaiat al Oanei Zavoranu.Vedeta a publicat o fotografie cu Marty, care pare extrem de real. Aceasta a transmis și un mesaj fanilor ei. La doi ani de la decizia de a-si impaia motanul, Oana Zavoranu a decis sa publice imagini cu acesta. Marty este acum alaturi de familia lui.…

- Oana Zavoranu a facut un gest impresionant pentru copiii bolnavi de cancer, de la un spital din Capitala. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este pusa pe fapte mari inaintea sarbatorilor de iarna. Oana Zavoranu, care recent și-a donat o parte din haine și din accesorii , a mers, impreuna…

- Oana Radu a lansat un atac la adresa Oanei Zavoranu dupa ce aceasta si-a impartit hainele pe care nu le mai purta oamenilor nevoiasi. Cantareata a abordat toate subiectele sensibile din viata brunetei fara niciun menajament.

- S-a casatorit, in mare secret, si a tinut ascunse imaginile de la cununia religioasa, pana acum! Oana Zavoranu a facut dezvaluiri picante din una dintre cele mai importante zile din viața ei. A aratat rochia excentrica pe care a ales sa o poarte in ziua cea mare, dar a vorbit și despre sentimentele…

- Oana Zavoranu vorbește in emisiunea "Agenția VIP" despre amintirile pe care le are alaturi de Viorel Pop, bioenergoterapeutul care i-a prezis Oanei desparțirea de artistul Pepe, dar și cel care i-a spus ca se va ridica in viața, ori de cate ori va cadea. De asemenea, aceasta a aratat, in exclusivitate…

- Pepe are o casnicie fericita alaturi de Raluca, tanara care i-a daruit doua fetite, pe Maria si pe Rosa. Artistul se considera un barbat implinit, pe langa familia frumoasa pe care o are, se bucura si de o cariera de succes. Pepe si Raluca au o relatie cum multi si-ar dori. De altfel, frumoasa bruneta…

- "- Buna dimineata! La multi ani!- Bine ati venit!- Sunteti pregatiti?- Da!- Sunteti niste frunosi toti! S-aveti o zi frumoasa! Carmen Dan a tinut sa indrepte personal lucrurile acolo unde a fost cazul. - Ia tine putin! Uite cravata asta!- Multumesc frumos! Arata bine!-…

- La scurt timp dupa ce s-a aflat ca persoanele care au primit hainele Oanei Zavoranu gratis au inceput deja sa le vanda, bruneta a postat un mesaj pe rețelele de socializare.Oana Zavoranu nu a menționat nimic legat de ceea ce au decis sa faca oamenii cu hainele ei, ea declarandu-se mulțumita…

- Bunurile luate de pomana de la Oana Zavoranu au ajuns de vanzare pe OLX. O parte din oamenii care s-au batut ieri pentru a pune mana pe haine, incalțaminte sau bijuterii oferite gratuit de vedeta s-au gandit sa faca cu ajutorul lor și le-au scos la vanzare pe site-ul de licitații. O pereche de cizme…

- Floricica Dansatoarea a facut show la apartamentul unde Oana Zavoranu a imparțit o parte din hainele și accesoriile sale. Oana Zavoranu a facut miercuri un gest cu totul neașteptat. Ea a imparțit o parte dintre hainele, dar și din accesoriile sale. A fost mare imbulzeala la apartamentul unde a avut…

- O tara intreaga a privit, la TV, cum Oana Zavoranu a donat tinute de sute de mii de euro. Sute de oamenii s-au imbulzit ca sa o cunoasca pe vedeta si sa primeasca din partea ei o posetuta de firma, un pantalon scump, o bluzita sau o haina de blana, iar Mara Banica se numara printre cei care au asistat…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente de durere. Mama lui Alex s-a stins din viata, dar a preferat sa nu spuna nimanui tristetea cu care se confruntau amandoi. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei ei a facut aceasta clinica medicala.

- Stela Popescu a fost invitata, cu doua zile inainte sa moara, la un eveniment, acolo unde i s-a inmanat premiul pentru intrega activitate. Actrita a prezentat semne ca nu este bine inca de pe scena, era incoerenta si fara sa-si dea seama a scapat premiul din mana.

- STELA POPESCU A MURIT. Oana Zavoranu este una dintre nenumaratele vedete din Romania care a avut ocazia unica de a colabora cu Stela Popescu. Intre cele doua s-a creat o legatura puternica si, potrivit spuselor fiicei Marioarei Zavoranu, nu au fost putine datile in care celebra actrita i-a dat sfaturi…

- Oana Zavoranu a facut anunțul mult așteptat, dupa ce s-a casatorit cu Alex. Vedeta a postat pe Facebook, la inceputul acestei saptamani, un mesaj in care le marturisește fanilor ca iși dorește foarte mult o anunmita rasa de pisici. Deși iși dorea sa fie baiețel, Oana Zavoranu s-a ales cu o fetița și…

- Oana Zavoranu a facut public un anunt care dezvaluire cat de mare e suferinta vedetei in legatura cu pierderea motanului King Marty. Vedeta e disperata sa gaseasca un pisoi la fel ca el, desi are acasa deja doi, dar, spune ea, nu sunt foarte dragastosi. Cand a auzit sfatul primit de la o fana, sotia…

- Oana Zavoranu a ”dat din casa” si a povestit cum se descurca sotul ei, Alex Ashraf, in dormitor. Oana a raspuns cu sinceritate intrebarilor adresate de Oana Turcu, in emisiunea ei, si a vorbit despre ”barbatia” sotului. Alex s-a rusinat...ca o domnisoara!