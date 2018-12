Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Correa Freitas era asasinat pe 27 octombrie, chiar de catre impresarul lui. Mijlocașul in varsta de 24 de ani, imprumutat de FC Sao Paulo la Sao Bento, ar fi avut o relație cu soția celui care ii reprezenta drepturile federative. Detalii șocante au aparut, dupa audierea unor martori. Trei complici…

- Torționarul Alexandru Vișinescu a murit in urma cu doar cateva zile, in spitalul penitenciarului unde iși ispașea pedeapsa de 20 de ani pentru crima impotriva umanitații. Ion-Andrei Gherasim, fostul sef de cabinet al lui Corneliu Coposu, a povestit un episode uluitor, de pe vremea cand agresorul și…

- Oana Zavoranu iși ține prietenii virtuali ”in priza” și vine, mai mereu, cu noi provocari sau declarații fulminante. Totul face parte, pana la urma, din farmecul incontestabil al Oanei, iar cei care ii sunt fani s-au obișnuit cu ”susprizele” ei. De data aceasta, Oana a abordat, intr-o postare de pe…

- Oana Zavoranu a pus tunurile pe unele fete din mediul virtual, influencerele din showbiz, pe care le-a criticat pentru acțiunile false la care apeleaza pentru a deveni celebre. Iar mulți dintre prietenii Oanei au apreciat-o pentru sinceritate și pentru felul in care spune lucrurilor pe nume. Ce a scris…

- La 11 ani de la prima emisie a celebrei emisiuni “La Maruța”, un fost scenarist a facut dezvaluiri uimitoare despre ce se intampla cu adevarat in culisele show-ului TV.(CITEȘTE ȘI: LA 4 ANI DE LA MOARTEA “FRATELUI” SAU, ILIE BALACI ȘI-A PREVESTIT MOARTEA: “IMI E DOR DE NAE!”) Potrivit protv.ro, unul…

- Oana Zavoranu dezvaluie cele 10 criterii care trebuie indeplinite de cineva pentru a putea sa poarte o conversație cu ea. Ea a postat pe retelele de socializare un mesaj care a captat imediat atenția prietenilor virtuali. Vorba aceea, nu se știe niciodata de unde sare… relația! Dar nu-i totul așa de…

- Oana Zavoranu a rabufnit dupa ce a analizat comportamentul unor persoane publice care nu respecta valorile dupa care ea traiește. Ea a postat o imagine graitoare pe o rețea de socializare, unde fanii au fost de acord cu parerea exprimata. Citește și: Oana Zavoranu poarta același model de bikini de 15…

- Dani Mocanu a dezvaluit, la emisiunea Acces Direct, prezentata de Simona Gherghe, momentele inedite din viața lui care l-au inspirit in cariera muzicala. Este vorba de droguri, proxenetism și hoție. „De mic mi-am dorit sa cant, am avut o perioada in care m-am oprit de la jucat fobal, mi-am luat viața…