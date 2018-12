Stiri pe aceeasi tema

- Connect-R este atat de preocupat de imaginea lui, incat face orice pentru a fi impecabil atunci cand se prezinta in public. Daca pentru o femeie este ceva obișnuit sa bata saloanele de infrumusețare din dorința de a arata cat mai bine, se pare ca și barbații sunt din ce in ce mai preocupați de felul…

- Oana Zavoranu a mai lansat un atac, de data aceasta indreptat inspre femeile din showbiz care apeleaza la chirurgia plastica, pentru a-și modela corpul. Oana Zavoranu a preferat mereu sa fie naturala, in afara de operația la sani, diva nu a mai apelat la alte modificari. „Bai nene, ce e cu moda asta,…

- Oana Zavoranu se pregatește intens pentru sarbatorile de iarna, așa ca s-a apucat de curațenie generala in casa, lucru care nu prea ii place vedetei. Bruneta a impartașit cu fanii nemulțumitrea ei și a declarat ca abia așteapta sa vina Craciunul. “Cand e curațenie generala in casa imi vine sa ma mut…

- Oana Zavoranu a pus tunurile pe unele fete din mediul virtual, influencerele din showbiz, pe care le-a criticat pentru acțiunile false la care apeleaza pentru a deveni celebre. Iar mulți dintre prietenii Oanei au apreciat-o pentru sinceritate și pentru felul in care spune lucrurilor pe nume. Ce a scris…

- Oana Zavoranu a bagat spaima in fanii ei cu un nou mesaj pe pagina sa de Facebook. Bruneta a facut un apel la prietenii ei virtuali, in speranța ca va gasi medicamentele de care are nevoie. „CUMPAR URGENT 2 pastile ( comprimate), de VIEKIRAX MEDICAMENT Astept cat de urgent , mesajele voastre Multumesc…