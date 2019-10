Stiri pe aceeasi tema

- Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, a fost surprins in tandrețuri cu alta femeie. Scena care trezește multe suspiciuni s-a petrecut intr-o benzinarie din zona de nord a Capitalei. Alex Ashraf și o bruneta focoasa au stat de vorba la o masa din benzinarie și la un moment dat domnișoara și-a intins picioarele…

- Caz de violența domestica, in plina zi, in spațiu public. O femeie din Simeria a alertat polițiștii, reclamand ca a fost agesata de soțul ei, in timp ce se afla in Piața Garii, din Deva. ”La data de 23.10.2019, in jurul orei 13:00, Poliția Municipiului Deva a fost sesizata de o femeie in varsta…

- Povestea lor a inceput acum patru ani. Rand pe rand in familia lor au aparut trei copii. Intr-o zi, insa, lumea lor s-a intor pe dos. Dupa 4 ani de casnicie, soția lui Ștefan Lotca din Lipoveni, Cimișlia, a disparut.

- In curtea unei case din comuna Ieud, o femeie de 43 de ani a aruncat cu benzina pe soțul ei și i-a dat foc. Barbatul are 47 de ani și a fost transportat la spitalul din Sighetu Marmatiei cu arsuri pe corp de...

- Potrivit Politiei Maramures, incidentul a avut loc in noaptea de luni spre marti, in satul Ieud. Politia a fost sesizata prin 112 ca, in curtea unei locuinte, o femeie in varsta de 43 de ani a aruncat cu benzina pe sotul ei in varsta de 47 de ani si i-a dat foc, scrie gandul.info. Barbatul a fost dus…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Vințu de Jos au emis un ordin de protecție provizoriu impotriva unui barbat care și-a agresat soția și a determinat-o sa plece de acasa. Polițiștii l-au indepartat din locuința și i-au interzis sa se apropie de soția sa. Potrivit IPJ Alba, in dimineața zilei de marți,…

- Dragostea nu are varsta si, uneori este si oarba! Heidi Klum si-a gasit sufletul pereche… pentru a treia oara! Norocosul care a reusit sa ii castige inima fotmodelului de origine germana este Tom Kaulitz, membru al formatiei Tokio Hotel. Cei doi s-au casatorit in secret in luna februarie, dupa o logodna…

- Barbatul a fost arestat preventiv in cele din urma, pentru 20 de zile, in 16 august, insa „povestea” a inceput in 14 august. La acel moment, polițiștii din Șeitin au fost sesizați de o femeie din aceeași localitate ca a fost lovita cu cureaua in zona coapsei, de soțul ei in varsta de 38 de ani. Astfel,…