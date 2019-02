Stiri pe aceeasi tema

- Oana Lis și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare. partenera de viața a lui Viorel Lis a dat publicitații o fotografie prelucrata pe calculator in care apare total schimbata. Soția fostului primar al Bucureștiului, Viorel Lis, a postat, in mediul online, o fotografie in care apare bruneta,…

- Cristina Neagu a plecat azi in Belgia si urmeaza ca miercuri dimineata sa fie operata. Desi a avut mai multe variante pentru locul operatiei, Neagu a ales pana la urma tot clinica profesorului Marc Martens, din Belgia, aceeasi la care s-a operat si in 2013. Atunci, pe cand juca la Oltchim, Neagu s-a…

- Un reporter al prestigioasei publicatii britanice The Guardian, Donald McRae, a vizitat-o pe Simona Halep, la Bucuresti, pentru a afla detalii despre viata liderului mondial.In discutia cu "The Guardian", Simona Halep aabordat un subiect sensibil, despre care a vorbit de putine ori: operatia…

- Ellie White a inceput anul cu planuri marețe. Artista a intocmit lista cu rezoluțiile pentru 2019 și a dezvaluit ce dorințe are intr-o noua postare pe blogul ei. Dupa o perioada in care s-a imparțit intre concerte și viața de familie, solista are in plan ca anul acesta sa lanseze cel puțin 5 piese in…

- Oana Zavoranu a postat un nou mesaj pe contul de socializare și le-a zis tuturor ca nu suporta urații și uratele și ca are mare noroc ca ea s-a nascut frumoasa. Mesajele din partea fanilor au curs lanț, mulți dintre aceștia fiind de aceeași parere cu vedeta. „Oricat ar zice unii ca sufletul conteaza,pana…

- Mirela de la „Insula Iubirii” a avut o discuție interesancu cu o internauta, pe contul de socializare, dupa ce s-a spus ca in curand se va casatori cu Ionuț Gojma, cel alaturi de care a mers sa iși testeze iubirea in Thailanda. Mirela a ținut sa precizeze ca iși dorește sa se recasatoreasca, insa spune…

- La doar cateva minute dupa ce in presa s-a aflat ca este insarcinata, Lavinia Pirva a postat o fotografie minunata, in care este evidenta sclipirea sa din ochi! Radiaza de fericire, iar internautii au inceput imediat sa-i ureze "Sarcina usoara".

- Oana Zavoranu se pregatește intens pentru sarbatorile de iarna, așa ca s-a apucat de curațenie generala in casa, lucru care nu prea ii place vedetei. Bruneta a impartașit cu fanii nemulțumitrea ei și a declarat ca abia așteapta sa vina Craciunul. “Cand e curațenie generala in casa imi vine sa ma mut…