- Oana Zavoranu vorbeste in cadrul emisiunii "Xtra Night Show" despre dorinta sa de a avansa procedurile de gasire ale unei mame surogat. In acest sens, Oana Zavoranu sustine ca simte nevoia sa grabeasca lucrurile, dar si ca o sa faca un contract cu mama surogat.

- Ei bine, Andreea Balan a avut parte de o vacanta de neuitat, scrie spynews.ro. Inca de cand a ajuns in aeroport, Andreea Balan a declarat ca isi mai doreste un copil, dar nu a vrut sa dea prea multe detalii. Citeste si Andreea Marin SE RESPECTA. Cu cat o plateste pe femeia care ii face CURAT…

- Vedeta in varsta de 35 de ani a inceput anul intr-un mod cum nu se poate mai placut, insarcinata fiind cu primul sau copil. In ultima vreme actriței Kirsten Dunst ii merge foarte bine pe plan personal, mai mult, chiar era dispusa sa puna o pauza carierei tocmai pentru ca iși dorea foarte mult sa-și…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye…

- Vedeta americana de Reality TV Kim Kardashian si sotul ei, cantaretul Kanye West, au anuntat marti venirea pe lume a celui de-al treilea copil al lor, o fetita nascuta de o mama surogat, informeaza Reuters si Press Association. "Kanye si cu mine suntem bucurosi sa anuntam sosirea pe lume…

- Laura Cosioi nu-si mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va aduce pe lume un copil. Vedeta este insarcinata in patru luni, iar anul acesta va da nastere primului sau copil, care va fi o fetita.

- Emilia Ghinescu, batuta crunt de tatal ei. Artista a avut curajul sa dezvaluie drama prin care a trecut atunci cand era copil. Vedeta și-a deschis sufletul in fața Antei Adam, careia i-a acordat un interviu. Interpreta are trei copii și are o viața liniștita, așa cum și-a dorit, insa lucrurile nu au…

- Andreea Marin a dezvaluit ca anul 2017 a fost unul fericit pentru ea. Vedeta traieste o relatie de dragoste cu Andrei Brancoveanu. Au petrecut sarbatorile impreuna si s-au bucurat de momentele frumoase.

- De Sf. Ion, Oana Zavoranu si-a aniversat ziua de nume si a petrecut in stil mare. Vedeta a povestit cum a petrecut si ce cadou de 1.500 de euro a primit de la sotul ei, Alex. Oana Zavoranu nu spune niciodata nu unei distracții pe cinste, insa de aceasta data, conform spuselor Oanei Zavoranu, vedeta…

- Alex a avut grija ca iubirea vietii sale sa aiba o zi perfecta, si i-a cumparat o pisica in valoare de 1.500 de euro, scrie click.ro. Oana a filmat-o si a facut-o deja celebra pe retelele de socializare. Se stie deja cat de mult iubeste Oana pisicile, avand deja mai mult de patru carora le-a dat…

- Oana Roman nu o duce stralucit din punct de vedere financiar, insa reuseste sa se descurce. Vedeta este foarte cumpatata cand vine vorba de cheltuieli, mai ales ca are un copil de crescut. Spre exemplu, pe rochia pe care a purtat-o de Revelion, fiica fostului prim-ministru al Romaniei a platit doar…

- Bianca Dragusanu a vorbit despre perioada in care era gravida. Prezentatoarea TV a marturisit ca era foarte energica atunci cand se pregatea sa devina mamica. Bianca Dragusanu a facut o comparatie dintre ea si prietena ei. Vedeta este activa, iar amica ei este lenesa. „Cand eram gravida, aveam o energie…

- Roxana Ciuhulescu nu pierde timpul! Anul acesta, Roxana Ciuhulescu a decis sa faca sarbatorile pe meleaguri fierbinti: Phuket, Thailanda. Vedeta nu a plecat singura, ci cu barbatul care o face fericita dupa divort si fiica sa. Aici, el a cerut-o de nevasta, iar fosta prezentatoare a acceptat fara sa…

- Irina Columbeanu este fiica cunoscutului om de afaceri Irinel Columbeanu și a Monicai Gabor. Monica Gabor, care zilele acestea se afla in Romania , este stabilita de mulți ani in America, acolo unde traiește o poveste de dragoste cu omul de afaceri chinez Mr. Pink. Afaceristul chinez ar avea doi copii…

- Mara Banica a facut publica imaginea cu unul dintre ei, in speranța ca va fi prins și tras la raspundere pentru ceea ce a facut, scrie spynews.ro. Citeste si Mara Banica, reactie neasteptata despre loteria organizata de Oana Zavoranu "Individul din imagine, insoțit de inca 3, a spart…

- Oana Zavoranu a anuntat ca vrea sa apeleze la serviciile unei mame surogat. Daca va intrebati care este motivul, iata si explicatia: "Pentru ca nu as suporta sa mi se umfle nasul, picioarele, degetele ca sa fiu ca un carnat. Pentru ca nu vreau, nu-mi plac toate transformarile astea care survin in…

- Oana Zavoranu continura razboiul cu mamele care alapteaza in public. Vedeta a pus-o la zid pe Cristina Siscanu, care a militat pentru hranirea bebelusilor in vazul tuturor. Bruneta sustine ca acest lucru este ingrozitor si grotesc. A

- Un nou membru in familia Oanei Zavoranu. Este vorba despre pisicuța Kimmy, care a cucerit mediul virtual. Vedeta a postat un filmuleț in care e arata le arata admiratorilor cum o hranește pe micuța cu biberonul. „Ea este cea mai mica membra a clanului. O cheama Kimmy și e rasa… tomberoneza!„ a scris…

- 15 decembrie este probabil cea mai importanta zi din viata Andreei Marin, pentru ca in aceasta zi, acum 10 ani, se nastea Violeta, singurul copil al vedetei. Citeste si Andreea Marin, anunt-surpriza despre AL DOILEA COPIL "Cele mai mari emotii azi, ca niciodata... sa ne traiasca tuturor…

- Oana Zavoranu și-a creat propriul parfum. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fani despre proiectul ei de suflet. Comenzile se pot face doar online. Oana Zavoranu a lansat primul parfum din viata sa. Parfumul costa 479 de lei si este realizat din cele mai fine esente,…

- Monica Birladeanu și-a amintit de un moment din viața sa cand o minciuna pe care a spus-o a costat-o extrem de scump. Monica Birladeanu, care a dezvaluit ca ține o cura drastica de slabit , este una dintre cele mai seducatpoare vedete din Romania. Fost model și actrița, Monica Birladeanu, care a afirmat…

- In aceasta seara, Oana Zavoranu a facut marturisiri care iti dau fiori reci pe sira spinarii. Vedeta a povestit ca in casa in care locuieste cu sotul ei arab se intampla fenomene paranormale, iar unele dintre ele au fost inregistrate de camerele de filmare pe care le are instalate in resedinta. De altfel,…

- Primele imagini cu motanul impaiat al Oanei Zavoranu.Vedeta a publicat o fotografie cu Marty, care pare extrem de real. Aceasta a transmis și un mesaj fanilor ei. La doi ani de la decizia de a-si impaia motanul, Oana Zavoranu a decis sa publice imagini cu acesta. Marty este acum alaturi de familia lui.…

- Vedeta tv are de gand sa fie din nou mama, la un moment dat. Octavia Geamanu vorbește despre un frațior pentru baiatul sau. La un an de cand a devenit mama, Octavia Geamanu vorbește despre faptul ca-și mai dorește sa aiba inca un copil. Ea nu vrea ca fiul sau sa fie singur și sa nu aiba cu cine sa imparta…

- Andreea Marin traverseaza una dintre cele mai bune perioade din viața sa. Dupa divorțul de Tuncay Ozturk, vedeta și-a pus viața sentimentala pe roate și acum se gandește sa iși mareasca familia.

- Antonia este o artista de mare succes, dar si o mama model! Aceasta este fericita peste masura de cand a venit pe lume si cel de-al doilea baietel pe care il are cu Alex Velea. Vedeta a sarbatorit astazi ziua de nastere a micutului, care implineste un anisor!

- Oana Zavoranu nu se teme sa isi arate fata nemachiata. Vedeta s-a lasat filmata imediat cum s-a trezit pentru a le face cunostinta tuturor cu noul membru al familiei, Kanye. Este vorba de un motan pe care bruneta deja il iubeste foarte mult.

- Anca Serea se bucura de o familie numeroasa si de un sot, care o rasfata si are grija atat de ea, cat si de cei mici. Vedeta se declara o femeie implinita din toate punctele de vedere, insa nu exclude posibilitatea venirii unui copil in familie.

- Oana Zavoranu, declarație neașteptata despre Alexandru Arșinel și Stela Popescu, la doar cateva zile dupa ce regretata actrița s-a stins din viața. Totul a pornit dupa ce vedeta a fosta cuzata ca a procedat greșit in cadrul donației pe care a organizat-o. Oana Zavoranu a facut un live pe contul de socializare…

- Roxana Ciuhulescu a trecut peste separarea de soțul sau și este foarte fericita. Vedeta are o noua relație și chiar daca nu a dezvaluit cine este actualul sau iubit, spune ca este implinita și bucuroasa.

- Oana Zavoranu e pusa pe fapte mari. Dupa ce și-a donat hainele și accesoriile, acum vedeta pregatește un alt act caritabil. Oana Zavoranu a creat o adevarata isterie miercuri, cand și-a donat o parte din haine și din accesorii . A fost imbulzeala mare la locul unde Oana Zavoranu și-a imparțit hainele…

- Oana Zavoranu și-a indeplinit marea dorința de a ajuta oamenii și a imparțit toate hainele pe care le-a avut de dat. Aceștia au plecat mulțumiți, iar vedeta a incercat sa-i faca pe toți sa se simta bine.

- Oana Zavoranu a facut un gest incredibil. Bruneta si-a donat hainele de firma, pantofii de mii de euro si accesorile extravagante, iar doritoarele nu au fost deloc putine. Deși a fost impresionata de o fetița care a luat un urs mai mare decat ea, vedeta recunoaște ca nu ii plac deloc copiii.

- Vedeta tv susține toate mamele care nu au renunțat la cariera, de cand au nascut. Ilinca Vandici vorbește despre prioritațile sale actuale. Ilinca Vandici a devenit mama in urma cu aproximativ patru luni. Acest lucru nu a impiedicat-o insa sa revina la scurt timp la carma emisiunii pe care o prezinta…

- Oana Zavoranu a anuntat, in emisiunea "Xtra Night Show", ca isi doneaza hainele de sute de mii de euro. Vedeta a anuntat ca evenimentul in care isi va dona hainele de la branduri celebre va avea loc maine.

- Chrissy Teigen nu poate sa creada cat de repede ii creste burtica, insarcinata fiind cu al doilea copil. Vedeta a cautat raspunsuri pe Twitter, potrivit contactmusic.com. Modelul in varsta de 31 de ani – care a anuntat luna aceasta ca ea si sotule ei, John Legend, vor deveni din nou parinti – crede…

- Oana Zavoranu, dezvaluiri emoționante dupa moartea Stelei Popescu. Vedeta a scris un mesaj pe contul de socializare, in care a dezvaluit ca ea și regretata artista trebuia sa faca parte dintr-un proiect TV, insa filmarile s-au oprit. Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a fost gasita…

- Cuplul de actori Jennifer Aniston și Justin Theroux sunt in așteptarea primului lor copil cu ajutorul unei mame surogat, scrie realitatea.net.Au existat mii de zvonuri privind faptul ca Jennifer Aniston (48 de ani) ar putea deveni mama. De data aceasta ar putea fi insa adevarat.

- Oana Zavoranu a facut anunțul mult așteptat, dupa ce s-a casatorit cu Alex. Vedeta a postat pe Facebook, la inceputul acestei saptamani, un mesaj in care le marturisește fanilor ca iși dorește foarte mult o anunmita rasa de pisici. Deși iși dorea sa fie baiețel, Oana Zavoranu s-a ales cu o fetița și…

- Oana Zavoranu a facut public un anunt care dezvaluire cat de mare e suferinta vedetei in legatura cu pierderea motanului King Marty. Vedeta e disperata sa gaseasca un pisoi la fel ca el, desi are acasa deja doi, dar, spune ea, nu sunt foarte dragastosi. Cand a auzit sfatul primit de la o fana, sotia…

- Adela Popescu a plecat la munte fara copil și soț. Prezentatoarea tv s-a relaxat doua zile, alaturi de colegii de la „Vorbește Lumea”. Vedeta a povestit totul pe contul de socializare. Adela Popescu s-a desparțit de fiul ei, Alexandru, pentru a pleca intr-un team building organizat de echipa de la ”Vorbește…

- Jessica Allen are 31 de ani, traiește in California și a acceptat sa fie mama surogat pentru un cuplu din China. Nimic neobișnuit pana aici. Femeia a ramas insarcinata, iar lucrurile au decurs perfect pana in momentul in care a realizat faptul ca va aduce pe lume nu unul, ci doi copii.

- Oana Zavoranu, invitata in platoul Refresh by Oana Turcu, vorbește despre momentele critice și dureroase din viața ei. Vedeta a avut o perioada grea in viața in care a vrut sa-și puna capat zilelor.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf s-au casatorit in mare secret, cei doi au ajuns in fata altarului pe 9 septembrie. Nasii au fost nimeni altii decat Silviu Prigoana si partenera sa de viata, Mihaela. Bruneta a avut mari emotii in ziua in care si-a unit destinele in fata lui Dumnezeu cu iubitul ei. Vedeta…

- Ne-a dat pe spate cu o avalanșa de dezvaluiri bomba! Atenție, Oana Zavoranu a spus pentru prima data in viața ei ca se gandește la un copil! Focoasa bruneta, mai sincera ca niciodata și-a aratat latura mai sensibila.

- Vedeta a vrut sa afle care este starea ei de sanatate, scrie bzi.ro. A postat vizita la medic pe Youtube, iar clipul a fost urmarit de multe persoane. Citeste si Cel mai mare regret al Ancai Turcasiu. "Am fost nevoita sa renunt la..." Vedeta a marturisit ca este intoleranta la branula,…

- Oana Zavoranu a facut pasul cel mare. Vedeta s-a casatorit religios cu palestinianul Alex Ashraf, iar www.spynews.ro are informatii bomba si imagini exclusive de la evenimentul despre care toata tara o sa vorbeasca.