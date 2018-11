Stiri pe aceeasi tema

- Adevaratul motiv pentru care Oana Zavoranu refuza sa fie iar prezentatoare TV s-a aflat chiar de la ea. Totul a inceput cu o noua postare acida la adresa unor vedete cand și-a intrebat fanii: “Ce va doriți sa va aduca Moșu’?”. Fana care a provocat-o sa faca aceasta dezvaluire i-a marturisit ca ea iși…

- A murit actrița Shirley Hellyar! Avea doar 40 de ani și se pregatea sa participe la lansarea ultimului ei film, produs de Netflix. Actrița era foarte bucuroasa, crezand ca a reușit sa invinga in lupta cu cancerul. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Shirley Hellyar a dorit sa sarbatoreasca victoria…

- Au mai ramas cateva zile pana cand Romania va implini o suta de ani. Este un an special in care ne aniversam tara, dar aniversam si romanii care au trait pe viu istoria ultimului secol zi de zi, ora de or...

- Marina Almașan a facut un anunț important pe Facebook. Prezentatoarea le-a spus prietenilor virtuali și fanilor sai ca au fost clasate doua dosare importante in care a fost implicat partenerul ei de viața, omul de afaceri Georgica Cornu. Vedeta se bucura de faptul ca numele barbatului de langa ea a…

- Cristi din Banat are o mare dilema! Motiv pentru care artistul a apelat la ajutorul fanilor sai cu care a și impartașit ”marele impas” in care se afla. In urma cu cativa ani, bulversa pe toata lumea cu aparitia lui memorabila, ca sa nu zicem socanta, in videoclipul melodiei ”Ca o apa cristalina”. Intre…

- Nu mai puțin de 26 de pompieri au intervenit la Breaza, unde a avut loc un teribil accident, in urma caruia doua peroane au murit, iar alte șase au ajuns cu rani grave la spital. Patru mașini au fost implicate in accidentul de pe DN, din județul Prahova. Impactul a fost nimicitor! Trei victime au […]…