- Deși foarte multe femei din showbizul romanesc aleg sa-și modifice corpul, Oana Zavoranu a preferat mereu sa fie naturala, caci in afara de operația la sani, diva bruneta nu a mai apelat la alte modificari corporale.

- Oana Zavoranu le-a promis fanilor sai ca va pastra mai des legatura cu ei și o sa faca publice mai multe aspecte legate de ea. Astfel, vineri, Oana Zavoranu a postat pe contul ei de Instagram un mesaj in care le-a povestit fanilor sai de pe rețeaua sociala ca nu suporta deloc oamenii care se plang din…

- Adela Popescu se afla in ultimul trimestru de sarcina și numara zilele pana va deveni mamica pentru a doua oara. Este extrem de emoționata și abia așteapta sa-și stranga in brațe copilașul. Chiar daca urmeaza sa nasca in perioada imediat urmatoare, Adela Popescu ține, in continuare, legatura cu fanii…

- Oana Zavoranu a lansat un nou atac! De data aceasta pentru creatoarele de moda. Oana a anunțat, in urma cu doar cateva zile, ca vrea sa creeze o linie vestimentara și a dezvaluit stilul pe care vrea sa-l puna in practica. „Voi rebrandui termenul de creatoare de moda, deoarece din cauza tuturor parlitelor…

- Oana Zavoranu iși ține prietenii virtuali ”in priza” și vine, mai mereu, cu noi provocari sau declarații fulminante. Totul face parte, pana la urma, din farmecul incontestabil al Oanei, iar cei care ii sunt fani s-au obișnuit cu ”susprizele” ei. De data aceasta, Oana a abordat, intr-o postare de pe…

- Oana Zavoranu, exercițiu de sinceritate pe pagina personala de Instagram. Se anunța o schimbare radicala in viața vedetei, o transformare cel puțin spectaculoasa din punct de vedere mental și comportamental. Oana și-a deschis sufletul in fața prietenilor virtuali, spune ca se simte iubita de Dumnezeu…

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf au fost protagoniștii unor momente tensionate ce s-au petrecut chiar in sediul poliției. In cursul zilei de sambata, cei doi au mers sa negocieze cu jurnalistul care l-a acuzat de agresiune pe soțul vedetei.(CITEȘTE ȘI: FOTO / SOTUL OANEI ZAVORANU, PRINS INTR-UN SCANDAL…