- Oana Zavoranu si Alex Ashraf sunt unul dintre cele mai glamouroase si controversate cupluri mondene si sunt hotarati sa dovedeasca asta. Bruneta le-a cerut ajutorul prietenilor, dupa ce a facut marele anunt.

- Alina Puscas a vorbit despre una dintre cele mai frumoase perioade din viata ei: ziua in care l-a cunoscut pe Mihai Stoenescu! Dar asta nu este tot, vedeta a povestit pentru prima data cum a reusit sotul ei sa o cucereasca!

- Oana Zavoranu a trecut prin momente pe care nu are cum sa le uite. Vedeta a avut parte de un șoc in cabinetul unui fost politician. Puțina lume iși mai amintește de acuzațiile pe care Oana Zavoranu le facea la adresa politcianului Corneliu Vadim Tudor, care a incetat din viața in luna septembrie a anului…

- La aproximativ șapte luni de la divorț, Roxana Ciuhulescu și-a oficializat relația cu Silviu Bulugioiu in prima zi a anului. Iar mama vedetei a fost extrem de fericita! Roxana Ciuhulescu petrece o vacanța de vis in Thailanda, alaturi nu doar de fiica sa, ci și de logodnicul sau, Silviu! Barbatul se…

- Oana Zavoranu le declara femeilor care alapteaza in public un adevarat razboi. Vedeta susține ca un asemenea gest este unul grotesc și ingrozitor și trebuie facut doar in intimitate și condiții de igiena.

- Andreea Marin, una dintre cele mai indragite femei din showbiz-ul romanesc, se considera o persoana norocoasa, care a fost inzestrata cu multa putere de lupta. Invitata de Florentina Fantanaru in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparente”, ea vorbeste despre felul cum a reusit sa faca fata greutatilor din…

- Dupa ce le-a declarat razboi divelor care militeaza pentru alaptatul in public, Oana Zavoranu a fost filmata intr-un moment emotionant, care i-a dus pe toti cu gandul la un bebelus. Vedeta si-a marit familia cu inca o felina, pe care a salvat-o de la o moarte sigura. Iar imaginile in care a fost surprinsa…

- Oana Zavoranu a comentat dur la adresa femeilor care alapteaza in public. Alaptarea in public a starnit numeroase controverse in ultima perioada de timp. Unii s-au declarat de acord cu acest lucru, alșții nu. La emisiunea „Agenția VIP”, de la Antena Stars, Oana Zavoranu, care de curand și-a lansat propriul…

- Dupa succesul din televiziune, Zana s-a orientat spre actele umanitare, pentru a-i ajuta pe cei care au nevoie. Andreea Marin face marturisiri despre ceea ce a moștenit de la parinții sai, despre mama și tatal sau. A devenit Zana surprizelor nu doar pe micul ecran, ci și in viața de zi cu zi. De ani…

- Oana Zavoranu și-a creat propriul parfum. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fani despre proiectul ei de suflet. Comenzile se pot face doar online. Oana Zavoranu a lansat primul parfum din viata sa. Parfumul costa 479 de lei si este realizat din cele mai fine esente,…

- Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei. Vedeta a primit in dar de la partenerul de viața un telefon pe care și-l dorea foarte mult. Oana Zavoranu, JIGNIRI GRAVE la adresa la Oanei Roman. Este SCANDALOS Oana Roman a apreciat gestul facut de…

- Iuliana Tudor a spus foarte clar ce are de gand sa faca imediat dupa inceperea noului an 2018. Iuliana Tudor, care a izbucnit in lacrimi de curand , este una dintre cele mai de succes moderatoare de televiziune de la postul național. Iuliana Tudor, care de curand a explicat cum a ajuns sa lucreze in…

- In aceasta seara, Oana Zavoranu a facut marturisiri care iti dau fiori reci pe sira spinarii. Vedeta a povestit ca in casa in care locuieste cu sotul ei arab se intampla fenomene paranormale, iar unele dintre ele au fost inregistrate de camerele de filmare pe care le are instalate in resedinta. De altfel,…

- Oana Zavoranu a facut un gest impresionant pentru copiii bolnavi de cancer, de la un spital din Capitala. Oana Zavoranu, care este casatorita cu Alex Ashraf , este pusa pe fapte mari inaintea sarbatorilor de iarna. Oana Zavoranu, care recent și-a donat o parte din haine și din accesorii , a mers, impreuna…

- Oana Zavoranu a facut un gest de "jos palaria"! Vedeta s-a tinut de cuvant si a mers cu o multime de cadouri la un spital din Capitala, acolo unde sunt foarte multi copii care se lupta cu cancerul.

- Oana Zavoranu nu se teme sa isi arate fata nemachiata. Vedeta s-a lasat filmata imediat cum s-a trezit pentru a le face cunostinta tuturor cu noul membru al familiei, Kanye. Este vorba de un motan pe care bruneta deja il iubeste foarte mult.

- Indragita actrita Laura Cosoi se considera o femeie norocoasa pe toate planurile. Vedeta a vorbit despre felul cum decurge viata ei in acest moment, atat pe plan professional, cat si personal si marturiseste ca este destul de aglomerata uneori, dar sotul ei, Cosmin este foarte grijuliu cu ea si cu relatia…

- Vedeta ii multumeste lui Dumnezeu pentru ce a primit in acest an si mai ales in ultimele luni. Andreea Marin se simte implinita in dragoste datorita noului sau partener, consulul Romaniei in Libia, in varsta de 32 de ani. In prezent, Zana nu mai ascunde faptul ca este fericita gratie unui alt barbat,…

- Oana Zavoranu si sotul ei au facut publice cateva fotografii de la cununia religioasa. Nasi le-au fost Silviu Prigoana si sotia lui. Fotografiile au starnit multe controverse, mai ales ca vedeta a avut o tinuta extrem de provocatoare. "Momentul adevarului ...daaa...ala adevaratul!Demon…

- Oana Zavoranu a donat o buna parte din garberoba ei. Vedeta estimeaza ca toate hainele donate valorau mai bine de 200.000 de mii de euro si nu se declara deranjata de faptul ca unii ii vand deja hainele primite gratuit.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf au venit la emisiunea "Xtra Night Show" pentru a da noi detalii despre incidentul din multime care a avut loc atunci cand Oana si-a donat hainele de 200.000 de euro. Amandoi sustin ca acesta a fost premeditat.

- Bunurile luate de pomana de la Oana Zavoranu au ajuns de vanzare pe OLX. O parte din oamenii care s-au batut ieri pentru a pune mana pe haine, incalțaminte sau bijuterii oferite gratuit de vedeta s-au gandit sa faca cu ajutorul lor și le-au scos la vanzare pe site-ul de licitații. O pereche de cizme…

- Oana Zavoranu a facut un gest incredibil. Bruneta si-a donat hainele de firma, pantofii de mii de euro si accesorile extravagante, iar doritoarele nu au fost deloc putine. Deși a fost impresionata de o fetița care a luat un urs mai mare decat ea, vedeta recunoaște ca nu ii plac deloc copiii.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf au trecut prin momente de durere, dupa ce mama palestinianului, in varsta de 47 de ani, s-a stins din viata. Oana Zavoranu si Alex Ashraf au preferat sa nu spuna nimic nimanui. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei…

- Oana Zavoranu a trecut prin momente de durere. Mama lui Alex s-a stins din viata, dar a preferat sa nu spuna nimanui tristetea cu care se confruntau amandoi. Vedeta nu a dezvaluit cand a avut loc tragicul eveniment, insa a precizat ca in memoria soacrei ei a facut aceasta clinica medicala.

- Dupa ce a ascuns tuturor ca iubeste din nou, Roxana Ciuhulescu s-a destainuit azi, in cadrul emisiunii "La Maruta". Vedeta a vorbit atat despre noul iubit, dar si despre fostul sot, Mihai Ivanescu, de care s-a despartit vara aceasta.

- Oana Zavoranu, dezvaluiri emoționante dupa moartea Stelei Popescu. Vedeta a scris un mesaj pe contul de socializare, in care a dezvaluit ca ea și regretata artista trebuia sa faca parte dintr-un proiect TV, insa filmarile s-au oprit. Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. Actrița a fost gasita…

- Oana Roman a fost contactata de CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, in legatura cu mesajul acid postat de Oana Zavoranu pe o retea de socializare. Vedeta a acceptat sa aiba o reactia in aceasta situatie care nu o pune deloc intr-o lumina buna.

- Oana Roman a inceput seria de dezvaluiri in emisiunea ”Oana Punct Roman”, emisiune pe care o puteți urmari in fiecare joi de la ora 15.00 doar pe Facebook-ul revistei VIVA! Vedeta a comentat apariția cuplului la petrecerea VIVA! Influencers. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au venit impreuna la VIVA! Influencers…

- O cunoscuta blonda de la noi a incercat sa isi ia viata, nu o data, ci de mai multe ori. Vedeta a facut marturisiri socante, despre dorinta ei din copilarie…de a muri si nu stia cum sa faca sa se sinucida.

- Oana Zavoranu a facut public un anunt care dezvaluire cat de mare e suferinta vedetei in legatura cu pierderea motanului King Marty. Vedeta e disperata sa gaseasca un pisoi la fel ca el, desi are acasa deja doi, dar, spune ea, nu sunt foarte dragastosi. Cand a auzit sfatul primit de la o fana, sotia…

- Oana Zavoranu, apel disperat pe Facebook, dupa ce a gasit o pisicuța pe care o vrea cu orice preț in familia ei. Aceasta și-a rugat fanii sa o ajute, dupa ce a postat o imagine pe contul de socializare. O mare iubitoare de feline, Oana Zavoranu este pregatita pentru un nou membru in familia ei, așa…

- Știrea ca Oana Zavoranu a vrut sa iși puna capat zilelor a fost un adevarat șoc pentru toți cei care o cunosc. Vedeta a inghițit un pumn de pastile in urma cu cațiva ani, dar a fost salvata la timp de o prietena de-ale ei. Nașul brunetei a aflat de curand, in cadrul unei emisiuni TV, despre acest gest…

- Dupa ce a anuntat brusc ca s-a casatorit, Oana Zavoranu continua seria dezvaluirilor. Vedeta a socat pe toata lumea atunci cand a marturisit ca i s-a intamplat sa plece pe strada goala-pusca, in mijlocul noptii.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf s-au casatorit in mare secret, cei doi au ajuns in fata altarului pe 9 septembrie. Nasii au fost nimeni altii decat Silviu Prigoana si partenera sa de viata, Mihaela. Bruneta a avut mari emotii in ziua in care si-a unit destinele in fata lui Dumnezeu cu iubitul ei. Vedeta…

- Fergie si Josh Duhamel s-au despartit, insa, potrivit artistei, „totul a ramas aproape la fel” intre ei. Cantareata in varsta de 42 de ani a anuntat in septembrie ca s-a despartit de cel care i-a fost sot timp de opt ani. Vedeta a mai spus atunci ca amandoi vor face tot posibilul sa se inteleaga […]

- Oana Zavoranu a facut pasul cel mare. Vedeta s-a casatorit religios cu palestinianul Alex Ashraf, iar www.spynews.ro are informatii bomba de la evenimentul despre care toata tara o sa vorbeasca. Excentrica vedeta a ajuns in fata altarului pentru prima data, iar alaturi de ea si de barbatul ales au fost…

- Catalin Maruta a sarbatorit, joi, zece ani de emisiune la PRO TV, ocazie cu care a vorbit despre influenta pe care sotia lui, Andra, o are in deciziile pe care le ia el. Vedeta a marturisit ca artista are o intuitie foarte bune si de multe ori a mers pe mana ei.

- Oana Zavoranu a discutat detalii "picante" din viața ei, mai ales din relația cu Alex Ashraf. Vedeta a vorbit despre posibilitatea unui copil, dar și despre momentele amuzante pe care le are in casa.