Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu le-a transmis un mesaj prietenilor ei din mediul virtual dupa ce s-a aflat ca va aparea din nou intr-un serial de televiziune, dupa foarte mulți ani de pauza. Oana Zavoranu revine spectaculos in televiziune, la 15 ani de la ultimul sau rol. Aceasta va face parte din distribuția noului…

- Oana Zavoranu revine in telenovele. Iata in ce serial! La 15 ani distanta de ultimul sau rol, Oana Zavoranu pregateste o revenire spectaculoasa in lumea telenovelelor romanesti. Vedeta face parte din distributia noului serial al Ruxandrei Ion. Productia se numeste Sacrificiul si va fi difuzata pe Antena…

- Oana Zavoranu revine spectaculos in televiziune, la 15 ani de la ultimul sau rol. Aceasta va face parte din distribuția noului serial produs de Ruxandra Ion pentru Antena 1, „Sacrificiul”. Oana a primit cu...

- Sacrificiul este numele noului proiect pe care Ruxandra Ion il va produce pentru Antena 1. Serialul, ce urmeaza a fi difuzat in toamna acestui an, este un “family drama” cu un scenariu original 100%, bazat pe fapte reale declarate istoric, dar si pe

- Mirela Baniaș, cunoscuta de la show-ul Insula Iubirii, l-a aniversat pe tatal sau. Acesta a implinit 60 de ani. Zi cu o insemnatate aparte pentru Mirela Baniaș. Tatal brunetei, Mirel, și-a serbat ziua de naștere. Acesta a implinit 60 de ani. Mirela, care are o relație extrem de apropiata cu tatal…

- Tatal Oanei Zavoranu ar fi implinit astazi 79 de ani, iar pisoiul sau Marty ar fi implinit 22 de ani. Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj in care iși exprima durerea și ii mulțumește soțului ei, ca ii este aproape in orice situație. „Te iubesc my husby! ♥ Azi e 15 Martie, o zi sfanta…

- Andreea Berecleanu și-a aniversat fiul, care duminica a implinit varsta de 14 ani. Prezentatoarea de la Antena 1 a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emoționant pentru Petru. „Ca sa ajung sa-l pup așa, pe obraz, am nevoie de tocuri de 7. Daca vreau sa ajung…

- Oana Zavoranu a explicat ce inseamna, din punctul ei de vedere, sa fii vedeta. Vedeta și-a spus punctul de vedere intr-o postare pe o rețea de socializare. "Aș vrea sa va clarific in legatura cu ceva elementar... VEDETA inseamna ARTIST, PUNCT !... Adica, cel/cea care a facut sau face FILM, MUZICA, TELEVIZIUNE,…