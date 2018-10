Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul Emil Ghinea, din Mangalia, a schimbat prefixul, bifand 40 de primaveri Sportivul a implinit aceasta varsta la scurt timp dupa incheierea editiei 2018 a Campionatului National de Viteza in Coasta, in care s a numarat in continuare printre protagonisti.Astfel, Emil Ghinea s a clasat pe podium…

- Parada tramvaielor de epoca, organizata in fiecare an cu ocazia sarbatoririi zilei Sfantului Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucurestiului, va avea loc duminica in Capitala, anunta Societatea de Transport Bucuresti (STB).

- Liderul PSD Liviu Dragnea, care implinește duminica 56 de ani, este asaltat de tot felul de urari de la deja clasicul "La mulți ani cu executare!" pana la glume legate de cutremurul din noaptea trecuta.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a implinit duminica varsta de 66 de ani, a fost felicitat cu aceasta ocazie de premierul israelian Benjamin Netanyahu, președintele moldovean Igor Dodon și alți lideri de stat, informeaza agenția de știri Tass. De asemenea, italianul Silvio Berlusconi a avut…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au o poveste de dragoste cum rar ți-e dat sa intalnești in lume. Dupa mai multe probleme și traume traite in trecut, cei doi soți traiesc in prezent cea mai frumoasa perioada din viața lor. Iar astazi e motiv de bucurie in familia lor: cantarețul implinește o frumoasa…

- Oana Zavoranu a decis sa plece in vacanța cu soțul ei. Vedeta vrea sa se bucure din plin de compania partenerului ei de viața departe de agitația de zi cu zi. Oana Zavoranu se pregatește sa plece in vacanța impreuna cu partenerul ei de viața, Alex. Oana Zavoranu vrea sa petreaca timp in compania acestuia…

- Mario Fresh și Alexia Eram, fiica Andreeei Esca, sunt definiția unor „porumbei amorezați”. Tineri și frumoși, se iubesc pana la cer și inapoi și nu se sfiesc deloc sa arate asta lumii intregi. Un exemplu recent a venit din partea Alexiei Eram, care i-a facut o superba dedicație iubitului, cu ocazia…