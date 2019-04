Stiri pe aceeasi tema

- Narcisa Guța are mereu grija de aparițiile ei, atat la tv, cat și pe rețelele de socializare, inca de la o vreme, fosta soție a lui Nicolae Guța a inceput sa fie din ce in ce mai naturala și sa renunțe la imaginea ei de diva plina de bijuterii și machiaj.

- Fanii lui Sepsi au venit in numar mare la stadion pentru meciul cu CS U Craiova, scor 0-1, primul din istorie al formației covasnene in play-off-ul Ligii 1. Ultrașii lui Sepsi au afișat un banner in maghiara in timpul meciului cu Craiova. „Respecta-ți trecutul ca sa ințelegi prezentul și sa muncești…

- O fetița de doar cinci ani, din București, a fost ascunsa de educatoare, la gradinița, intr-o clasa goala, alaturi de alți doi copii. Totul pentru ca fetița sufera de autism, iar in unitate era inspecție.

- Agresata de suporterii dinamovisti in timpul meciului Astra Giurgiu – Dinamo, scor 1-4, nevasta lui Sergiu Hanca si-a revenit din soc. La mai putin de o luna de la acel episod halucinant din viata sa, Andreea a prins curaj si si-a facut aparitia chiar in fieful „cainilor rosii”.