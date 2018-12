Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a lansat un nou atac! De data aceasta pentru creatoarele de moda. Oana a anunțat, in urma cu doar cateva zile, ca vrea sa creeze o linie vestimentara și a dezvaluit stilul pe care vrea sa-l puna in practica. „Voi rebrandui termenul de creatoare de moda, deoarece din cauza tuturor parlitelor…

- Daca, pe vremuri, le platea bani grei vrajitoarelor ca sa cumpere un demon, Oana Zavoranu a renunțat, intre timp, sa mai viseze la cai verzi pe pereți. Acum și-a transformat soțul intr-un „demon”, chiar de ziua lui. Ea s-a deghizat in Cat Woman și, cu „demonul” din dotare, a plecat la plimbare. Plimbare…

- Astazi, Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, implinește varsta de 31 de ani. Iar, așa cum ne așteptam, bruneta a fost prima care i-a urat toate cele bune – și nu oricum, ci in mod public, printr-o lunga declarație prin care iși exprima dragostea.

- La intrebarea care este cel mai bun antivirus in 2018, raspunsul s-ar putea sa te uimeasca. Pentru prima oara, nu mai vorbim de o soluție tradiționala de securitate și, cu atat mai puțin, de un antivirus platit, scriu cei de la Playtech.ro. In fiecare an, se fac numeroase studii pe marginea eficienței…

- Oana Zavoranu dezvaluie cele 10 criterii care trebuie indeplinite de cineva pentru a putea sa poarte o conversație cu ea. Ea a postat pe retelele de socializare un mesaj care a captat imediat atenția prietenilor virtuali. Vorba aceea, nu se știe niciodata de unde sare… relația! Dar nu-i totul așa de…

- Oana Zavoranu, exercițiu de sinceritate pe pagina personala de Instagram. Se anunța o schimbare radicala in viața vedetei, o transformare cel puțin spectaculoasa din punct de vedere mental și comportamental. Oana și-a deschis sufletul in fața prietenilor virtuali, spune ca se simte iubita de Dumnezeu…

- Andreea Raicu trece prin momente foarte dificile, insa prefera sa vorbeasca despre ele. Astfel, apeland la blogul personal, vedeta nu se teme sa recunoasca greutațile prin care trece, in aceasta perioada. Mai mult, ea spera sa ajute alți oameni care se afla in acceași situație. Ceea ce o deprima pe…

- Andra va fi prezenta la spectacolul tradițional organziat la sfarșitul lunii septembrie, la Sala Palatului. Astfel, indragita artista s-a mutat pentru cateva zile in capitala Republicii Moldova ca sa repete alaturi de orchestra fraților Advahov cele mai iubite piese din folclorul romanesc. Andra va…