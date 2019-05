Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a pornit un adevarat razboi in mediul online, iar ținta principala sunt divele inchipuite, așa cum le numește ea, pe care nu le iarta și carora le adreseaza mesaje acide, ori de cate ori are ocazia.

- Oana Zavoranu este una dintre cele mai iubite si mai apreciate vedete datorita felului sincer in care a vorbit mereu. Tocmai de aceea, oamenii o iubesc si vor sa se bucure cat mai mult de prezenta ei pe micul ecran.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca in ultimii doi ani atacurile la adresa corpului procurorilor au devenit din ce in ce mai virulente. El a denuntat "insistenta obsesiva a actualei majoritati in a interveni politic intr-un domeniu a carei independenta trebuie garantata". "In anii 90,…

- Congresul UDMR a adoptat, sambata, cu unanimitate de voturi, o hotarare privind folosirea unor simboluri de catre comunitatea maghiara din Romania, printre acestea figurand imnul secuiesc, steagul secuiesc si Imnul Ungariei.Decizia l-a provocat pe Mihai Tudose, fostul premier, sa ia atitudine.…

- Oana Zavoranu este cunoscuta ca fiind una dintre cele mai sincere vedete, care intotdeauna spune lucrurilor pe nume. De data asta, vedeta a postat pe contul sau de Instagram un mesaj prin care explica "rautatea" fața de unele femei. "Știu ca sunt acida și dura in unele postari atunci cand imi doresc…

- Afirmatiile presedintelui Vladimir Putin, care a amenintat ca Rusia ar putea ataca Statele Unite si tari europene care ar gazdui rachete nucleare americane, sunt inacceptabile, anunta Alianta Nord-Atlantica.