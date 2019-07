Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu nu a fost deloc impresionata de nunta lui Brigitte și a lui Pastrama, eveniment care a fost in prim plan in ultimele cateva zile. Vedeta a facut comentarii acide, in care ii critica pe proaspeții insuraței pentru organizarea evenimentului.

- Oana Zavoranu le-a cerut ajutorul fanilor sai, pe retelele sociale. Frumoasa actrita i-a intrebat pe prietenii virtuali ce parere au cu privire la look-ul sau. Vedeta nu stie daca sa apeleze la un mic truc estetic in privinta parului sau nu.

- Oana Zavoranu le-a dezvaluit fanilor ei de pe rețelele de socializare ca este meteo dependenta. Vedeta a marturisit ca nu suporta ploaia și umezeala. "Intr-un final acasa, dupa o zi incarcata psihic din cauza vremii din București… Nu știu cum sunteți voi, dar eu sunt meteo dependenta, iar cand ploua…

- Oana Zavoranu a postat un mesaj dur pe contul de socializare, dupa ce a aflat ca un veterinar omoara animale. Vedeta este dispusa sa acționeze imediat, cu ajutorul unei petiții pentru care le cere ajutorul admiratorilor. „Cu gandurile tare impraștiate, așa cum fac gemenii cand ii framanta mai multe…

- Oana Zavoranu revine in telenovele. Iata in ce serial! La 15 ani distanta de ultimul sau rol, Oana Zavoranu pregateste o revenire spectaculoasa in lumea telenovelelor romanesti. Vedeta face parte din distributia noului serial al Ruxandrei Ion. Productia se numeste Sacrificiul si va fi difuzata pe Antena…

- Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare, un nou mesaj pentru fani, in care ii anunța ca imediat dupa Paște, va reveni forțe proaspete pentru un alt proiect. „Niciodata nu mi-am dorit mai mult ca acum sa treaca timpul mai repede, sa treaca, sa zboare, sa ‘dorm’, eventual pana dupa Paște, și sa…

- Oana Zavoranu are vesti mari pentru fanii sai. Frumoasa vedeta spune ca nu vrea decat sa treaca timpul mai repede pentru a putea sa impartaseasca cu cei care o iubesc toate proiectele sale.