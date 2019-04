Stiri pe aceeasi tema

- Anastasia Lazariuc are 65 de ani, insa a reușit sa iși mențina perfect silueta, de-alungul anilor. Arata mai bine ca niciodata și a impartașit secretul ei, cu toți cei care o cunosc. Anastasia Lazariuc a vorbit despre silueta ei, dar și despre ce anume a facut sa arate atat de bine tot timpul. Mama…

- Sub pretextul ca sustine instalarea unui guvern proeuropean in Republica Moldova, Romania, prin Executivul Dancila, face lobby pentru Valdimir Plahotniuc, sustin surse politice pentru „Adevarul“. Plahotniuc e liderul Partidului Democrat (PD), care a obtinut locul doi in alegerile de duminica, dupa socialistii…

- Noua piesa a lui Pepe este un real succes, si, desi versurile nu sunt scrise de el, internautii au luat-o razna imediat ce au ascultat-o prima oara! Au crezut ca este despre Oana Zavoranu si, mai mult, au crezut ca fotografia care apare in videoclip este a ei. Prezent in platoul emisiunii "Rai Da Buni",…

- Ministrul Justitiei anunta OUG pentru modificarea legii recursului compensatoriu. Guvernul va adopta saptamana viitoare o Ordonanța de Urgența pentru modificarea condițiilor legii recursului compensatoriu, a declarat, marți, ministrul Justiției, Tudorel Toader. „€Soluțiile vor fi prezentate, poate și…

- Orice femeie iși dorește sa aiba o silueta de invidiat, nu este așa? Fel de fel de diete, mult sport și, cel mai important, o ambiție de fier - acestea par sa fie secretele dobandirii unui trup de zeița. Insa, chiar daca pare ușor la prima vedere, lucrurile nu stau chiar așa. Tocmai de aceea, multe…

- Daca vrei sa te menții in forma in sezonul rece este important sa știi ce trebuie sa mananci. Astfel, medicul Florin Balanica, care a slabit 104 kilograme, a venit la ”Prietenii de la 11” și a oferit sfaturi de aur.