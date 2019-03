Stiri pe aceeasi tema

- Oana Zavoranu a postat pe contul de socializare un mesaj, in care iși anunța fanii despre schimbarile din viața ei. Mai exact, vedeta va semna doua contracte extrem de importante, insa recunoaște ca se teme de noutate. „Nu imi place Duminica... fapt pentru care voi ieși la o plimbare și la masa cu soțul…

- Oana Zavoranu este omul schimbarilor și de fiecare data a fost transparenta cu deciziile sale. Fie ca este vorba de aspectul fizic sau un nou pas in afaceri, bruneta este un om sincer și iși ține fanii la curent cu tot ce face.

- Horoscop weekend. Iata horoscopul de weekend 8-10 martie 2019. Acest weekend incheie o saptamana extrem de intensa astrologic vorbind, cu Mercur intrat in miscare retrograda pentru prima data in 2019, cu Uranus cel rebel, socant si imprevizibil instalat in Taur pana in 2026 si cu o Luna Noua speciala…

- Andra este una dintre cele mai iubite artiste de la noi și nu este deloc de mirare ca are atația fani. De curand, vedeta a lansat o noua melodie care le-a ajuns imediat oamenilor in suflet, iar aceasta a vrut sa-și exprime recunoștința prin felul ei propriu de a face acest lucru.

- Horoscop weekend 15-17 februarie. Astrele prevad un weekend plin de surprize pentru majoritatea zodiilor. Zodia fecioara iși va analiza actuala relație și viața pentru a se conecta mai mult cu partenerul de viața. Citește horoscopul pentru fiecare zodie.

- BERBEC 21.03-20.04: Va faceti planuri pentru cariera dumneavoastra sau efectuati noi studii care v-ar putea stimula profesia. Fireste ca aveti energia necesara pentru a duce la bun sfarsit aceste lucruri, dar nu uitati sa fiti atenti si cu ceilalti. TAUR 21.04-21.05: Planetele va incurajeaza…

- Oana Zavoranu este una dintre vedetele care iși exprima ferm opinia aproape despre orice subiect. Bruneta a postat pe contul de socializare un mesj, in care vorbește despre "vedetele inchipuite" și susține ca nu exista prietenii intre ele. Pe contul ei de Instagram, Oana Zavoranu a postat un mesaj …

- Razvan Ciobanu a avut parte de un șoc atunci cand duminica dimineața a observat ca cineva a intrat in atelierul sau și i-au furat mai multe lucruri. Designerul a sunat imediat la poliție, iar oamenii legii au deschis o ancheta pentru a afla cine sunt persoanele vinovate. "Sunt destul de șocat. Paguba…