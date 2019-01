Apoi, fostul premier a mers la ceremonia de marcare a preluarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania.

”Ca fost comisar european și fost premier... sa te pretezi, intr-o asemenea seara, la așa ceva... mi se pare un gest vecin cu patologicul. Sa te duci in strada, la protest, apoi sa iți dau geaca jos și cu camașa ravașita și gatul gol...sa intri in sala in calitate de fost premier... cred ca este in vecinatatea patologicului o astfel de decizie. S-a dorit sa fie scandal in fața Ateneului Roman”, a spus Oana Zamfir.

Dacian Ciolos, Dan Barna, Vlad Voiculescu,…