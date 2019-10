Stiri pe aceeasi tema

- Așa zisa republica semi-prezidențiala se doevedește a fi, de fapt, prezidențiala, o țara in care președintele are capacitatea de blocaj și de schimbare a jocului politic. Ce cere președintele se pune in practica rapid: vreau Guvernul meu. Cel mai recent exemplu este schimbarea Executivului Dancila.…

- Dancila a declarat miercuri seara, intr-o emisiune la postul de televiziune Antena 3, ca o alta prioritate a Executivului pe care il conduce o reprezinta achitarea subventiilor in domeniul agricol. "Din punct de vedere guvernamental, vom continua programele PNDL 1, PNDL 2, vom achita toate…

- "Klaus Iohannis isi permite tot mai des aprecieri iresponsabile. Ieri, spre exemplu, a afirmat ca „PSD-ul a fost si este o catastrofa pentru Romania". Prin astfel de afirmatii, Iohannis considera ca va castiga respectul romanilor si un al doilea mandat. Nu cred. Fara indoiala, ultimii ani au fost…

- "Din nefericire, astazi cand vorbim ALDE e rupt ca partid. Ideea de a face o alianta politica cu Victor Ponta nu a fost suficient prelucrata in interiorul ALDE. Nu stiu cata opozitie este pentru parasirea guvernarii, dar stiu ca este opozitie foarte puternica in a face o alianta politica cu PRO Romania.…

- Președintele american Donald Trump a declarat marți, la intrevederea cu președintele Klaus Iohannis, in Biroul Oval de la Casa Alba, ca a auzit ca in Romania sunt mișcari politice dar ca are incredere ca Iohannis va trece cu bine prin ele pentru ca este „talentat” și a facut „o treaba buna”. Afirmațiile…

- PNL a declansat, sambata, campania de strangere de semnaturi pentru candidatura lui Klaus Iohannis la alegerile prezidentiale din acest an. Presedintele a facut o baie de multime in Piata Universitatii si a declarat in fata jurnalistilor ca PSD „a dus Romania aproape de esec” si ca „trebuie sa reconstruim…

- Liderul USR Dan Barna spune ca presedintele Klaus Iohannis este un om bun, dar este reprezentantul clasei politice care a adus Romania in aceasta situatie si crede ca este nevoie de "aer proaspat" la Palatul Cotroceni.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata…

- Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru a candida la prezidentiale, are mare incredere ca il poate invinge pe Klaus Iohannis la alegerile din toamna. Pentru ca a fost primul premier femeie, primul presedinte de partid femeie, Viorica Dancila spune ca nu vede de ce Romania nu ar putea avea si primul…