Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a facut apel la partidele parlamentare sa susțina noul Guvern, afirmand ca aceste trebuie instalat urgent, pentru a ieși din criza politica in care ne aflam. Cuvantul-cheie, in opinia Oanei Zamfir, este criza. ”Klaus Iohannis credeam ca a scapat porumbelul spunand ca suntem…

- Ana Birchall, ministrul Justiției, demisa de Viorica Dancila, dar ținuta in funcție de președintele Klaus Iohannis, cel care refuza sa semneze decretul de revocare din funcție, așa cum a decis CCR, a jignit-o, miercuri, pe Oana Zamfir, de la Antena 3, pe care e numit-o ”nesimțita”. Ulterior, mai…

- Daca guvernul nu cade? Daca in ultimul moment un numar de parlamentari dintre cei care s-au aratat dispusi sa voteze motiunea se sucesc si guvernul nu cade? Poate ca intr-o astfel de situatie ar rasufla linistiti si presedintele Iohannis si Viorica Dancila si Ludovic Orban. Ce sa faca un guvern instalat…

- Un eventual succes al moțiunii de cenzura arunca in aer coaliția celor doua partide care il susțin pe Mircea Diaconu. ProRomania, al carei plan este unificarea Stangii sub conducerea lui Victor Ponta, a anunțat ca va sprijini un guvern PSD, fara Dancila, Fifor etc. Singura problema este…

- Presedintele tarii nu a ratat ocazia sa se fotografieze cu actualii lideri ai PNL in sediul partidului din capitala. In fotografie, Iohannis apare alaturi de Rares Bogdan, Raluca Turcan sau Ludovic Orban. Totusi, pe perete se poate observa o fotografie cu Calin Popescu Tariceanu, cel care a parasit…

- Klaus Iohannis s-a fotografiat cu mai mulți lideri liberali printre care Alina Gorghiu, Raluca Turcan, Rareș Bogdan, Ludovic Orban și... Calin Popescu Tariceanu. Ce-i drept, președintele ALDE zambea dintr-un tablou de pe perete, dar apare in fotografia cu Klaus Iohannis. Pe respectivul perete, care…

- "Este un gest de care vor profita politic PSD si doamna Viorica Dancila. Din momentul in care te-ai dus la Klaus Iohannis, opozantul tau politic, sa ii soliciti nu stiu ce, stiind faptul ca domnul Iohannis, in mod normal, forțeaza Costituția si uneori o si incalca, dupa cum spune CCR, asta nu face…

- Liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu considera ca presedintele Klaus Iohannis a spus “ineptii de la un cap la altul” in declaratia pe care a facut-o duminica seara despre cazul de la Caracal, intrebandu-se ce legatura au legile justitiei cu aceasta situatie. Tariceanu a mai afirmat, la Antena 3, ca…