- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Moartea este un proces care are loc in cazul tuturor vietatilor, insa modul in care organismul reactioneaza difera de la o vietate la alta. La oameni, in cateva ore dupa moarte se instaleaza starea ''rigor mortis'' ce provoaca incordarea...

- Oana Roman, dezvaluire emoționanta la 12 ani de la moartea Laurei Stoica.Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! , despre un moment ce a marcat-o profund . Pe 9 martie 2018 se vor face 12 ani de la dispariția brusca a uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania…

- Cetateanul grec acuzat ca si-a rapit copii a fost dus la Parchetul General pentru audieri. Omul incerca pentru a treia oara sa ii ia pe micuti de langa mama lor, fosta sa sotie, o romanca din Prahova, careia autoritatile ii acordasera custodia minorilor, scrie digi24.ro.

- Procurorii italieni au deschis un dosar pentru ucidere din culpa, in cazul morții lui Davide Astori. Fotbalistul de 31 de ani a fost gasit mort in camera sa de hotel din Udine, inainte de meciul Fiorentinei cu Udinese. Antonio De Nicolo, procurorul-șef din Udine spune ca se deschide…

- Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost, zeci de ani, colegi de scena. Trecerea in neființa a actriței l-a intristat profund pe artist. Recent, acesta a dezvaluit ca a visat-o pe fosta sa partenera, dupa a carei pierdere sufera și in prezent. „Tristetea e foarte mare. Am visat-o acum trei nopti,…

- UPDATE13:45: Echipajul SMURD, care a actionat pentru scoterea victimelor din autoturismul grav avariat, in urma impactului cu microbuzul, a constat ca, de fapt, in masina se aflau patru persoane. Victima decedata este o femeie din Lunca Banului, care se numeste Pena Vicol. Celelalte victime au fost…

- Calin Geambașu, declarație cutremuratoare despre mama lui. Artistul a vorbit in cadrul emisiunii de la Antena 1, despre problemele din familia lui. Acesta susține ca mama lui i-a facut mult rau și ca pentru el nu exista. Calin Geambasu a fost invitat in cadrul emisiunii XNS, unde a povestit ca mama…

- Un tanar in varsta de 24 ani, cu antecedente penale, care a speriat locatarii unui bloc din municipiul Galați, s-a ales cu dosar penal de distrugere. In seara zilei de 25 februarie, in jurul orei 21:00, un echipaj de jandarmerie aflat in misiune de menținere a ordinii publice pe raza Secției…

- Barcelona s-a impus in fața Gironei, 6-1. Leo Messi i-a dedicat acest meci lui Don Antonio Cuccittini, bunicul matern, care s-a stins saptamana trecuta. Dar Celia, bunica sa, cea care mergea cu el la antrenamente cand era mic, ramane in sufletul sau. Privind spre cer, Leo se gandește la Dona Celia.…

- Moartea infioratoare a Anastasiei Cecati a scos la iveala o umilința traita de aceasta in Romania. Potrivit informațiilor aparute, Anastasia și-a dorit sa iși faca o cariera in țara noastra inainte de a primi un rol in serialul „Las Fierbinți”. Și, ca sa se simta mai romanca, a incercat sa obțina cetațenie…

- Doua surori s-au aruncat impreuna de la etajul locuintei lor. Acest gest cutremurator l-au facut imediat dupa ce au trimis anumite mesaje de adio cutremuratoare. Trupurile neinsufletite au fost gasite pe un pavaj, in zapada.

- Jurnalista Ailin Ibraim, nascuta in Constanta, fost redactor sef al revistei Bolero, a decedat pe data de 19 februarie 2016, la varsta de 36 de ani. Ailin Ibraim suferea de leucemie."A fost greu. A fost teribil de greu. Se implinesc doi ani de zile de cand ai plecat dintre noi, nemeritat si nedrept,…

- Bunica artistului Valentin Sanfira a murit. Acesta a facut anunțul pe contul de socializare, unde a postat un mesaj emoționant. Fanii l-au incurajat și l-au sfatuit sa fie puternic zilele acestea. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o odihneasca si sa o ierte!”, este mesajul lui Valentin…

- Carmen Alina Borota, in varsta de 42 de ani, era cosmeticiana apreciata de toata lumea din municipiul Carei, judetul Satu-Mare si nu suferea de nicio boala. Din pacate, insa, in urma cu putin timp, ea a suferit un infarct si a murit chiar in bratele sotului ei. In ciuda faptului ca barbatul…

- Calin Popescu Tariceanu nu e de acord cu scutirea de impozit pentru IT-isti si spune ca sunt si in alte domenii oameni extrem de valorosi, care nu beneficiaza de aceleasi avantaje. „Eu nu sunt foarte confortabil cu aceasta solutie de scutire de impozite pentru domeniul IT. A fost la un moment dat poate…

- Israela a vorbit la o emisiune tv despre motivele care au determinat-o sa ia decizia de a nu mai parasi domiciliul. "Simteam ca ma afectau energiile din jurul meu si am renuntat sa mai apar la televizor de aceea. Am o boala grea, astm, si trebuie sa o tin sub control. Nu pot sa ies, aerul…

- Mariana Pitigoi Maracine a murit astazi, dupa o batalie de cateva luni cu cancerul. Dupa decesul cunoscutei interprete de muzica populara au aparut mai multe mesaje cutremuratoare pe Facebook.

- Finul lui Dan Ioan Popescu și cel care a ramas corjent la concursul pe care l-a dat pentru ocuparea definitiva a posturilor in ANAF, unde a obținut 2,80, ar urma sa fie mutat dupa tragedia de la RADET la Compania de Iliuminat Public a Primarie...

- O femeie din Marea Britanie si-a vazut moartea cu ochii. A fost surprinsa de maree pe o plaja din nord-vestul Angliei. Era in masina cand nivelul marii a inceput sa creasca brusc, scrie digi24.ro.

- 284 de morți violente au avut loc anul trecut in Satu Mare și peste 50 de cazuri de ucidere din culpa, potrivit raportului Parchetului de pe langa Tribunalul Satu Mare. In anul 2017 au avut loc 5 crime in județul Satu Mare. Vezi statistica Parchetului: omor (morti violente + omoruri propriu zise) –…

- Fiul lui Serban Ionescu, Carol Ionescu, a facut marturisiri cutremuratoare legate de moartea tatalui sau. Carol Ionescu a povestit si ce lectie de viata i-a dat tatal lui, Serban Ionescu, atunci cand avea rezultate proaste la scoala.

- În decembrie 2011 o știre-șoc cutremura România. Solista de muzica ușoara Malina Olinescu s-a sinucis, aruncându-se de la etajul 6 al blocului în care locuia! Tragedia s-a petrecut la trei decenii dupa ce și tatal ei, Boris

- Sase politisti s-au prezentat vineri la un cinematograf din Moscova care a incalcat interdictia de difuzare a filmului "Moartea lui Stalin", relateaza AFP. Ei au fotografiat ecranul computerului de la ghiseul de bilete si au interogat mai multi angajati, dupa matineu. Ministerul rus al…

- Miercuri, 31 ianuarie, Muzeul Municipal Curtea de Argeș, in colaborare cu Școala Gimnaziala ”Mircea cel Batran” organizeaza un eveniment cultural special dedicat implinirii a 600 ani de la trecerea la cele veșnice a domnitorului ...

- Deși a trecut un deceniu de cand l-au pierdut, ele n-au putut sa-l uite Heath Ledger moare inainte de a cunoaște succesul Ieri s-au implnit zece ani de cand talentatul actor a fost gasit fara suflare in apartamentul lui din Manhattan. 22 ianuarie 2008 – la sapte minute de la apelul de urgenta, a sosit…

- Dupa ce cazul politistului-pedofil a șocat intreaga Romanie, au ieșit la suprafața și alte povești terifiante similare. O actrița de la noi a trecut prin momente similare care i-au marcat viața.

- Adevarul despre moartea lui Corneliu Vadim Tudor! Putea fi salvat Tribunul? Cel putin asta sustine academicianul Mircea Ifrim. Potrivit acestuia, Corneliu Vadim Tudor suferea de diabet, dar s-a incapațanat sa nu țina tratamentul specific acestei boli.

- Suzana Mates, logodnica primului roman care „a invadat” Marea Britanie, a vorbit despre accidentul in care si-a pierdut viata iubitul ei. Desi admite ca nu detine toate informatiile, tanara inclina sa creada ca Victor Spirescu nu se afla la volan in momentul critic si ca masina ar fi fost condusa de…

- Ce i-a cerut Viorel Lis soției sale sa faca dupa moartea lui. Fostul edil al Capitalei doreste ca Oana sa sa nu se marite cu acte si nici in biserica, preferand sa pastreze numele de Lis. „Diferenta dintre mine si Oana este destul de mare si am avut probleme destul de mari. Inainte de a face operatia,…

- Pe data de 15 iunie 1889, la ora 4.00 dimineata, se stingea in Sanatoriul de Boli Mentale al Doctorului Sutu, de pe strada Plantelor din Bucuresti, genialul poet Mihai Eminescu. Moartea nu i-a fost pe masura creatiei. A decedat intr-un halat ponosit, pe un pat metalic de spital, inchis in ”celula” sa…

- Cristina Manea s-a stins din viata in urma cu o zi, dupa ce tratamentul care i-a fost administrat nu a dat roade. Ziua in care aceasta a nascut a aflat ca sufera de o un tip rar de cancer, fapt ce a condus-o spre pierzanie. Cu cateva zile inainte de a muri, fratele acesteia a cerut ajutor pe retelele…

- Familia Regala va lua parte, sambata, 13 ianuarie, la parastasul de patruzeci de zile de la moartea regelui Mihai I al Romaniei. Evenimentul va fi organizat la Curtea de Arges, iar Casa Regala transmite ca toti cei care doresc sa ia parte sunt bineveniti. Parastasul va avea loc sambata, de la ora 12.00.…

- Indragita actrita trece ”Dincolo de aparente” impreuna cu Florentina Fantanaru, astazi, de la ora 13:00, la Antena Stars si vorbeste despre frumusetea meseriei pe care o practica, dar si despre felul in care reuseste sa-si pastreze o gandire pozitiva indiferent de greutatile prin care trece.

- La doar o zi de la inmormantarea Monalisei, tanara de 26 de ani din Pitești, oamenii au incercat sa afle ce i-a adus moartea. Au aparut zvonuri conforma carora fata ar fi facut cancer de pielea in urma unei epilari definitive.

- Monalisa Pandelea, tanara de 26 de ani din Pitesti, doborata in mod fulgerator de cancer, a lasat in urma ei multa durere si multa uimire. De profesie make-up artist, superba satena reusise sa ascunda suferinta ei fata de multi oameni, iar ultimele zile din viata si le-a petrecut in spital. O femeie…

- Clarvazatoarea Maria Ghiorghiu a scris un mesaj socant prin care afirma ca trupul neinsufletit al Regelui Mihai nu s ar fi aflat in sicriu atunci cand a fost adus in tara si inmormantat cu mare fast.

- Se implinesc cinci ani de la disparitia celui mai prolific regizor roman, Sergiu Nicolaescu, care a incetat din viata pe data de 3 ianuarie, la varsta de 82 de ani, la Spitalul Elias din Capitala, iar imediat dupa decesul acestuia a urmat un...

- Aflata la Castelul Regal Savârșin, alaturi de Majestatea Sa Margareta, de ASR Principele Radu și de toate surorile sale, Alteța Sa Regala Principesa Sofia a realizat o serie de fotografii în parcul de la castel, în plina iarna,

- Au trecut cinci luni de la moartea Denisei Manelista și familia inca mai jelește pierderea tinerei artiste. Recent, tatal acesteia a rupt tacerea și a facut o declarație la care nimeni nu se aștepta!

- Moartea sotilor Maleon i-a socat pe prietenii lor, care ii stiau drept niste soti educati, care se iubeau enorm. Liviu Pilat, coleg al directorului Bibliotecii Universitare, i-a asteptat pe Anda si Bogdan la masa de Craciun, dar a inceput sa se ingrijoreze cand a vazut ca acestia intarzie sa apara.…

- Așadar, la intrebarea "Ce credeți ca s-a intamplat in cazul cuplului Maleon de la Iași?", oamenii au raspuns astfel: Dubla sinucidere 41,21% (3047) Crima urmata de sinucidere 58,68% (4338). Dupa cum puteți observa, parerile sunt imparțite: 58,68% dintre cititorii noștri care…

- Un atac sinicigas cu bomba, soldat cu moartea a șase persoane, a avut loc langa sediul Agentiei afgane de Informatii din Kabul, anunta oficialii, citati de BBC și preluat de News.ro . Atacul a fost revendicat de organizatia Stat Islamic. Alte trei persoane au fost ranite, atacatorul detonandu-se in…

- Prietenii iși fac griji pentru sanatatea fostului campion mondial Franz Beckenbauer, 72 de ani, care se recupereaza dupa o a doua operație pe cord deschis. Moartea fiului cel mare, Stephan, in 2015, problemele in casnicie și implicarea in scandalul de corupție privind acordarea CM 2006 Germaniei l-au…

- Florin Dumitrescu a transmis un mesaj emoționant pe o rețea sociala inainte de inmormantarea Regelui Mihai de la Curtea de Argeș. Acesta și-a exprimat regretul fața de pierderea unui mare om...

- Zi extrem de trista pentru familia Denisei Raducu. Aceasta ar fi implinit, pe 13 decembrie, 28 de ani. Denisa Raducu, cunoscuta publicului larg sub numele de Denisa Manelista, a incetat din viața in data de 23 iulie anul acesta . Denisa Raducu a fost inmormantata in zi de mare sarbatoare . Tanara artista,…