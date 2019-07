Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a facut declarații despre mariajul ei cu Marius Elisei. Vedeta a dezvaluit cum pastreaza romantismul in cuplu. ”La mine este regula. Noi, cel puțin o data la o luna, plecam doua zile, orice ar fi, doar noi doi. Nu conteaza ca mergem la nașa mea la Pitești sau in alta parte. Important e sa…

- Oana Roman a ajuns din nou cu fetița la spital, dupa ce fetița ei a racit foarte tare. Vedeta a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a impartașit prietenilor virtuali motivul pentru care Isabela s-a imbolnavit. „Dupa mine a venit randul Isei sa ajunga la doctor, s-a trezit cu febra !…

- Mioara Roman a petrecut cateva zile intr-un spital din Capitala, acolo unde a fost internata din cauza unor probleme medicale mai vechi. Oana Roman i-a fost alaturi in permanența mamei sale și s-a asigurat mereu ca nu ii lipsește nimic.

- Oana Roman, care a avut șansa de a se intalni cu regretatul Suveran Pontif Ioan Paul al II-lea, a vorbit despre diferențele dintre acesta și Papa Francisc. Oana Roman a fot invitata la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a vorbit despre Papa Francisc, dar și despre Papa Ioan Paul al II-lea,…

- Oana Roman a facut dezvaluiri la emisiunea pe care jurnalista Cristina Șișcanu o are live pe Facebook. Vedeta a marturisit ca a avut o relație cu un barbat insurat. Oana Roman a marturisit ca experiența respectiva a avut loc inainte de a-l cunoaște pe partenerul ei de viața. "Eu cred ca o femeie poate…

- Oana Roman a transmis un mesaj categoric pe contul sau de socializare. Șocata de ce a vazut ca se intampla dupa moartea unei persoane publice in Romania, aceasta a afirmat ca nu vrea sa moara in Romania. "Gandind la rece dupa o perioada in care am fost efectiv șocata de ce poate genera decesul unei…

- Oana Roman a inceput acest an in forța. S-a ținut de cuvant, iar rezultatele se vad. Dupa ce a facut mai multe tratamente, pentru a scapa de gușa, vedeta și-a schimbat total stilul alimentar și a apelat la mai multe proceduri de slabit. Din fotografiile postate pe contul de Instagram se vede clar ca…

- Oana Roman a dat mare petrecere de ziua sa de naștere. Vedeta a implinit 43 de ani. A petrecut alaturi de 150 de invitați. In data de 13 aprilie, oana Roman implinește 43 de ani. Vedeta a organizat petrecerea de ziua ei sambata, 12 aprilie. La eveniment, Oana Roman a avut 150 de invitați, unul și unul,…