- Mihai Onila, fost membru al trupei AXXA, și-a pierdut fetița, Ioana Emily Hope, care a fost rapusa de cancer in urma cu trei ani. Ioana avea doar 10 ani cand a fost smulsa din sanul familiei. Cantarețul și fratele lui, Gabi Onila, au vorbit despre cele mai grele momente din viața lor. Gabi a decis sa…

- Parlamentul de la Viena a aprobat, marti, un amendament de lege care interzice complet folosirea glifosatului pe teritoriul national, Austria devenind prima tara din Uniunea Europeana care a interzis acest erbicid controversat in numele "principiului precautiei". Majoritatea deputatilor au…

- Oana Roman și Daniela Gyorfi au facut dezvaluiri interesante din viața personala. Declarațiile au fost facute in cadrul emisiunii online a Cristinei Șișcanu, de la WOWbiz. „Pe mine mama m-a invațat acasa ca banii nu trebuie sa fie niciodata un scop in viața; banii sunt doar o uneala pentru a face diverse…

- Aflata la spital, vedeta de televiziune Adriana Bahmuțeanu a primit vizita Oanei Roman, care a fost operata la aceeași clinica și de același doctor. Adriana Bahhmuțeanu a explicat, in urma cu cateva zile, ca urmeaza sa treaca printr-o intervenție chirurgicala dificila. O plasa pe care medicii i-au pusa…

- Recent, ca un omagiu adus lui Razvan Ciobanu, Oana Roman a declarat ca regretatul designer i-a facut cea mai frumoasa rochie din viața ei. Cu toate ca in momentul in care a postat imaginea a primit doar laude, se pare ca in spatele acelei fotografii statea foarte multa tristețe. In urma cu 11 ani, Oana…

- „Fabrica de troli” din Rusia ar fi folosit un software dezvoltat pentru a influența referendumul Brexit, relateaza The Telegraph. Fondatorul și directorul executiv al grupului Zed Group, Javier Perez Dolset, a acuzat Agenția de Cercetare pentru Internet a Kremlinului (Internet Research Agency – IRA)…

- De ce se tem oamenii in ziua de azi? Oamenii se tem de evenimente care le pot afecta viața, de pericole reale. Ei au temeri care sunt contagioase și sunt intoxicați de știri negative care apar in mass-media, pe toate canalele de televiziune. Majoritatea pot spune ca sunt ingroziți de atacurile teroriste…

- Majoritatea timpului îl petreci în casa sau la birou, iar calitatea aerului nu este întodeauna prietena cu sanatatea ta. Mai mult, aerul din locuințe poate fi de doua pâna la cinci ori mai poluat decât cel de afara.