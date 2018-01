Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Romaniei, Mihai Tudose, a declarat miercuri, in emisiunea „Sinteza zilei”, ca din punctul sau de vedere demisia lui Carmen Dan de la Ministerul de Interne reprezinta reactia normala dupa scandalul cu pedofilul politist.

- Scriu aceste randuri in dubla calitate: cetațean și parinte. Nu am nevoie de aprobarea cuiva fața de cele scrise. Privitor la dezaprobare, nici nu incape discuție cat ma intereseaza. Cele petrecute in ultima vreme in Romania sfideaza orice ramașița de normalitate, orice rest de demnitate. Animalele…

- Ministerul Afacerilor Interne sustine, referitor la cazul agentului suspectat de fapte de pedofilie, ca este nevoie de o reforma a sistemului, precizand ca toti sefii din politie care "au ascuns problemele sub pres ar trebui sa faca un pas inapoi".

- E alerta de trei zile in tot Bucurestiul pentru gasirea pedofilului care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei. Mai exact, procurorii au extins ancheta, iar 300 de politisti sunt mobilizați pentru gasirea acestuia. Mama copiilor spune ca agresorul ar fi fost vazut de o persoana…

- E alerta de trei zile in tot Bucurestiul pentru gasirea pedofilului care a agresat doi copii in liftul unui bloc din Drumul Taberei. 300 de politisti au continuat azi-noapte cercetarile, dupa ce ieri au mers cu poza suspectului pe strada, incercand sa afle informatii de la orice trecator. Mama copiilor…

- Procurorii au extins cercetarile initiale în cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti în care autorul agresiunii a fost prezent, anunta Agerpres.

- Procurorii au extins cercetarile initiale in cazul agresorului celor doi copii, fiind identificate si cercetate criminalistic alte zone din Bucuresti in care autorul agresiunii a fost prezent. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au fost efectuate investigatii…

- Deși Alexandru Arșinel i-a luat apararea medicului Mihai Lucan, Oana Roman nu și-a putut stapani furia. Arșinel a marturisit ca el considera ca tot ce se spune despre medic este oribil și neadevarat. Oana Roman și-a spus parerea referitor la toata situația in care au fost implicați actorul și medicul.…

- Ambasadorul Olandei la București, Stella Ronner-Grubacic, a ajuns in atenția presei dupa ce si-a petrecut vacanta prilejuita de trecerea in noul an alaturi de Nelu Iordache, condamnat in prima instanta intr-un dosar de coruptie. Cazul- unul controversat, cu atat mai mult cu cat ambasadorul Olandei la…

- Reacția Oanei Roman dupa ce Alexandru Arșinel i-a luat apararea medicului Lucan . Vedeta a dezbatut subiectul controversat in cadrul emisiunii online, gazduita de revista VIVA!, OanaPunctRoman. Oana Roman a marturisit ca il respecta foarte mult pe marele actor, insa considera ca nu era necesar ca acesta…

- Oana Roman pare ca a pierdut din nou lupta cu kilogramele, dupa ce s-a ingrasat vizibil in timpul sarbatorilor de iarna. In comparatie cu acum cateva luni, vedeta este destul de schimbata. Astazi, prezentatoarea TV a dezvaluit ca e chinuita de o boala si a anuntat cateva schimbari in cariera ei.

- Legatura dintre Oana Roman și Cristina, logodnica lui Mihai Mitoșeru, moarta intr-un accident de mașina.Vedeta a facut dezvaluiri incredibile despre cel mai bun prieten al sau și femeia cu care vroia sa se casatoreasca. Secretele Oanei Roman au fost dezvaluite in cadrul emisiunii online, OanaPunctRoman,…

- Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale investigheaza calitatea asistenței acordate tinerei care a fost nevoita sa nasca in toaleta Institutului Mamei și Copilului, fara supraveghere medicala, noteaza NOI.md. Intr-o declarație publica, instituția anunța ca s-a autosesizat și a inițiat o ancheta…

- In ultima zi din an, Oana Roman a vrut sa fie alaturi de mama ei, Mioara. Chiar daca nu este in relatii foarte bune cu tatal ei, Petre Roman, este foarte atasata de cea care i-a dat viata. Vedeta a tinut neaparat ca mama ei sa-si petreaca Revelionul alaturi de ea.

- Ce s-a intamplat exact in casa familiei Maleon in preajma Craciunului ramane in continuare un mister, insa tragedia lor a socat o tara intreaga. Oana Roman a vorbit despre acest subiect si s-a declarat de-a dreptul oripilata de gestul sotilor Bogdan si Anda Maleon care si-au pus capat zilelor, in seara…

- Sinuciderea sotilor Maleon a socat o tara intreaga. Potrivit unor surse interne, anchetatorii au mai multe ipoteze conform carora cuplul din Iasi a recurs la acest gest extrem, in seara de Ajun. Bogdan si Anda Maleon au fost gasiti fara suflare in casa de rudele lor ingrijorate ca cei doi nu ajunsesera…

- Oana Roman si-a pus la zid parintii! Vedeta este nemultumita de faptul ca acestia nu au fost alaturi de ea in ziua de Craciun. Fiica fostului prim-ministru al Romaniei a tinut sa precizeze ca, pe viitor, se va concentra doar asupra familiei sale. A

- Vedeta a aflat ca de fapt Moș Craciun nu e… Moș Craciun, la varsta de opt ani. Ilinca Vandici s-a prins dupa ce a descoperit sub brad o cutie de bomboane pe care anterior o vazuse sus, pe dulap. Ilinca Vandici iși amintește și acum, cu drag, de sarbatorile copilariei sale. Impreuna cu sora sa, aștepta…

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul acestui an, ei au fost la un pas sa divorteze. Ei bine, cei doi nu vor avea un Craciun asa cum si-ar fi dorit. Si asta pentru ca sotul vedetei lucreaza chiar in ziua nasterii Mantuitorului, iar ea, de Revelion.…

- Oana Roman, reactie acida in cazul crimei de la Dristor: „Au filmat si au facut poze in timp ce fata murea. Asa suntem noi ca popor…” „Daca la primul apel cineva ar fi reactionat, era foarte simplu. Luau imaginile si vedeau daca femeia mai e in alta parte. Dar pe doamna aia nu a interesat-o ca aproape…

- Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei. Vedeta a primit in dar de la partenerul de viața un telefon pe care și-l dorea foarte mult. Oana Zavoranu, JIGNIRI GRAVE la adresa la Oanei Roman. Este SCANDALOS Oana Roman a apreciat gestul facut de…

- Oana Roman a aratat ce cadou a primit de la partenerul ei de viața, Marius Elisei. Oana Roman este casatorita de 3 ani cu Marius Elisei , cu care are o fetița foarte reușita, Maria Izabela. In pragul sarbatorilor de iarna, Oana Roman a avut parte de o surpriza foarte frumoasa din partea lui Marius Elisei,…

- Oana Roman a ales sa vorbeasca in emisiunea pe care o modereaza online despre relatia dintre Codin Maticiuc si Flavia, despre operatiile lui Brigitte Nastase, dar si despre bunul ei prieten, Catalin Botezatu, povestind una dintre aventurile pe care le-a trait cu designerul in Egipt.

- Procurorii care au coordonat ancheta in acest dosar spun ca expertul care a cercetat cauzele izbucnirii incendiului a ajuns la concluzia ca tatal ar fi fost de vina pentru producerea incendiului. Mai exact, acesta, in timp ce gatea, ar fi intentionat sa toarne apa intr-o oala aflata pe foc, dar…

- Oana Roman a vorbit despre dezamagirile pe care oamenii apropiati i le-au adus, dar si despre cei care i-au fost si sunt alaturi de ea, cum ar fi familia lui Pepe, dar si Mihai Mitoseru. Vedeta a trecut prin multe momente grele, insa a reusit sa treaca peste.

- Ce spune Oana Roman despre fostul principe Nicolae și Casa Regala.Vedeta și-a spus parerea in noua ei emisiune online, gazduita de revista VIVA! Oana Roman a declarat in emisiunea “Oana Punct Roman” , ca a fost o nedreptate inlaturarea principelui Nicolae și crede ca acesta merita sa iși vada bunicul…

- Ani la rand a fost una dintre cele mai apreciate vedete de la PRO TV, dar acum a luat o decizie radicala. Devenit celebru in perioada 2002-2009, acesta a decis sa se mute din Romania.Mai mult, el iși vinde și toate proprietațile pe care le deține in țara noastra. Dupa ce a instrainat o casa,…

- Anamaria Prodan este o fire vesela și atat de energica incat foarte greu reușești sa o ții mai mult de cateva minute intr-un singur loc…asta daca nu cumva este vorba de shopping. Aflata la o sesiune de cumparaturi, Anamaria Prodan a uitat sa-și mai ia copiii de la școala și nu și-a amintit decat atunci…

- Oana Roman, declarații uimitoare despre Madalina Ghenea dupa ce a fost inșelata de Matei Stratan.Vedeta și-a spus parerea despre desparțirea celor doi, in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA! Desparțirea dintre Madalina Ghenea și matei Stratan i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales…

- Oricine are un cont de Facebook (și, practic, orice utilizator de internet din lume) poate afla joi, incepand cu ora 15.00, toate secretele celebritaților, dezvaluite de Oana Roman. Și asta pentru ca vedeta incepe, din aceasta saptamana, o emisiune inedita, un proiect absolut nou in zona online, difuzata…

- Vedeta se simte mult mai bine și mai poarta bandaje, scrie spynews.ro. Totul a fost un incident care acum nu ii mai face probleme. Citeste si Viorel Lis, operat de urgenta. Oana Lis l-a dus la 4 dimineata la urgente "M-am impiedicat, am cazut, m-am lovit, nu am mana rupta. Am purtat…

- Mariah Carey a pierdut controlul asupra siluetei ei cu multi ani in urma. Vedeta nu este straina de efectul yo-yo, iar fluctuatiile de greutate i-au adus in ultimii ani multe critici din partea fanilor. Mariah e pare ca a ajuns la capatul rabdarilor si a luat o decizie radicala.

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe și-a indemnat fanii sa sara in ajutorul unei fete de 14 ani, diagnosticata cu cancer osos. Vedeta de televiziune Simona Gherghe, care este mama unei fetițe , a fost profund marcata de cazul dsperat al unei adolescente in varsta de 14 ani, pe nume Teodora…

- Oana Roman este mai fericita ca niciodata, dupa ce si-a vazut implinit visul de a avea o noua emisiune. Vedeta a facut anuntul cel mare, dezvaluind primele detalii. Oana Roman a pus mana pe un nou proiect! Desi nu revine pe sticla, vedeta este incantata ca va avea o emisiune live, care va fi transmisa…

- O cina romantica s-a transformat într-un adevarat coșmar pentru o rusoaica, dupa ce barbatul care a invitat-o la o întâlnire, aflat sub influența bauturilor alcoolice, a început sa-și muște cu brutalitate victima de diferite

- Scene greu de crezut ca se pot intampla in secolul XXI au avut loc in Piața Constituției. Am asistat cum un copil a fost luat cu forța din brațele tatalui, iar reporterul EVZ a fost legitimat și avertizat de polițiști

- Scene greu de crezut ca se pot intampla in secolul XXI au avut loc in Piața Constituției. Am asistat cum un copil a fost luat cu forța din brațele tatalui, iar reporterul EVZ a fost legitimat și avertizat de polițiști

- Cazul barbatului care și-a legat fiul de 13 ani de un copac, l-a mutilat și a filmat totul, a șocat intreaga țara in urma cu o saptamana. S-a aflat realul motivul pentru care acesta ar fi facut acest gest sinistru.

- Un site cu produse pentru slabit se folosește de numele Oanei Roman.Vedeta a postat pe contul de socializare un mesaj dur. Aceasta a luat deja legatura cu avocații sai. Oana Roman le-a cerut fanilor sa nu se lase inșelați și a ținut sa precizeze ca nu a luat niciodata aceste produse pentru slabit.…

- Ați avut vreodata una dintre acele raceli sacaitoare, care pare ca nu mai trece? Așa a fost viața de zi cu zi pentru o femeie in varsta de 57 de ani, din China, care a avut sangerari nazale, congestie și inflamație timp zeci de ani, informeaza livescience.com

- Un individ și-a amenințat mama cu pușca și a tras trei focuri de arma in casa. Cazul șocant a avut loc in localitatea Eremiu, din județul Mureș. Surse judiciare au declarat, pentru EVZ, ca barbatul de 29 de ani era beat și s-a suparat pe biata femeie pentru ca nu a vrut sa ii dea bani pentru bautura.

- Oana Roman nu stie cat a slabit pentru ca nu obisnuieste sa se urce pe cantar, insa declara ca odata cu trecerea timpului schimbarea va fi si mai vizibila. "Am mai slabit, nu pot sa iti zic cate kilograme, dar se vede. Este un proces lent, dar constant. Este vorba de timp aici", a spus Oana…

- Desi este des criticata pentru felul in care arata, Oana Roman nu se sfiieste sa vorbeasca despre greutatea ei, marturisind cate kilograme are in acest moment. Vedeta a raspuns acestei intrebari si a declarat ca are cu zece kilgrame in plus fata de greutatea normala.

- Poate parea ireal, dar este cat se poate de adevarat, potrivit declaratiilor martorilor, dar si ale domnului Ilie Dobre. Declarat mort in anul 1992 de catre medici, omul s-a trezit la propria inmormantare, inainte de a fi inmormantat.

- Boala de care sufera Oana Roman. Vedeta a vorbit despre un moment delicat din viața ei și despre starea de sanatate, care nu este deloc una buna. Oana Roman a ajuns recent la spital , unde a avut nevoie de perfuzii pentru a se pune pe picioare. In prezent, vedeta urmeaza un tratament și se afla sub…

- Oana Roman a postat, joi seara, un videoclip pe pagina personala de Facebook care se bucura de aprecierea tuturor. Oana a surprins un moment induiosator dintre mama ei, Mioara Roman, si fetita ei, Maria Izabela. Comentariul vedetei la aceasta postare a fost „Bunica și nepoata. Momente de neuitat!”…