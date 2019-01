Oana Roman, pe patul de spital si cu masca de oxigen! Marius Elisei ii este alaturi

Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a ales sa intampine noul an cu o ținuta care a atras toate privirile. Vedeta a petrecut Revelionul alaturi de familia sa, intr-un restaurant din București. Oana, soțul ei, Marius Elisei, și fetița lor Isabela, s-au distrat de minune in noaptea dintre ani și au aratat impecabil. Vedeta a atras…

- Oana Roman a ajuns din nou pe mana medicului, insa de data asta pe cea a unui stomatolog, pentru ca vedeta a vea ceva probleme cu dantura. Soția lui Marius Elisei a postat un mesaj pe contul de socializare, in care le-a dezvaluit fanilor la ce are interzis. „Azi nu-mi arat fata. Imi scot o masea de…

- Lacrimi de durere pentru Oana Roman, chiar de 1 Decembrie, Ziua Marii Uniri. Vedeta a postat pe contul de socializare un video, in care le marturisește tuturor de se gandește cu tristețe la aceasta zi. Fosta prezentatoare tv este patriota, dar a marturisit ca, pe 1 Decembrie, o cuprinde mereu un sentiment…

- Oana Roman a fost invitata astazi la „Vorbește lumea”, unde și-a deschis sufletul in fața tuturor. Vedeta a vorbit și despre relația cu tatal ei, Petre Roman și despre sfaturile utile pe care ea i le da, insa, in zadar. Se pare ca Petre Roman refuza sa aiba activitate in mediul virtual, iar acest lucru…

- Dupa ce au aparut tot mai multe zvonuri care dadeau ca sigura despartirea Oanei Roman de sotul ei, Marius Elisei, cel din urma a tinut sa lamureasca cum stau de fapt lucrurile intre ei. Oana Roman a lasat loc speculatiilor in privinta unei despartiri de sotul ei dupa ce la ultimele evenimente mondene…

- Oana Roman a postat pe contul de socializare, o fotografie in care apare pe patul de spital, cu o branula in mana, in timp ce i se administreaza o perfuzie. Din cauza oboselii, organismul vedetei a cedat. „Cand oboseala iși spune cuvantul trebuie sa ne tratam! Analize și tratament!”, a scris Oana Roman,…

- In ultima perioada, Oana Roman a aparut in public fara soțul ei, ceea ce inainte nu se intampla, acesta insoțind-o la fiecare eveniment monden. Vedeta a lamurit misterul, dupa ce toata lumea a crezut ca cei doi sunt la un pas de divorț. „Marius se simte foarte bine dupa operatia la picior. Este foarte…