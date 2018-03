Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Andrei Gheorghe i-a scris in ultima lui noapte unei vechi prietene. Aceasta a dezvaluit conținutul SMS-ului pe care i l-a trimis regretatul jurnalist. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baie la o zi dupa ce ii trimisese prietenei și confidentei sale ultimul mesaj. „A sunat alaltaieri si eram eu cu…

- Oana Roman a fost prezenta joi, 22 martie, in redacția Viva, pentru o noua emisiune live Oana Punct Roman. Ca in fiecare joi, Oana Roman a abordat la emisiunea live pe care o are la revista Viva cele mai arzatoare teme ale saptamanii. “Vom avea o emisiune extrem de interesanta, pentru ca sunt subiecte…

- Prezentatorul Dan Negru a adus un val de critici la adresa unei televiziuni, care nu l-ar fi angajat pe Andrei Gheorghe din cauza danturii. Negru și-a exprimat supararea pe rețeaua de socializare, unde a scris un mesaj taios. „TVR nu s-a delimitat de Marina Almașan care a spus ca televiziunea publica…

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Barbatul care l-a vazut ultima data pe Andrei Gheorghe susține ca jurnalistul era extrem de abatut. De asemenea, el a dezvaluit ca fosta soție a omului de radio parea bolnava. Cunoscutul prezentator s-a stins din viața luni, 19 martie. El a fost gasit de un ingrijitor, la 12 ore dupa ce decedase, susțin…

- Gestul facut de Andrei Gheorghe in Biserica Nasterii Domnului din Betleem. Au trecut trei zile de cand s-a aflat vestea trista ca Andrei Gheorghe a murit. Deși anunțul a venit in miez de noapte, regretele și mesajele in memoria sa au inceput sa curga inca de atunci și continua sa fie așternute pe rețelele…

- Oana Pellea este revoltata dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Celebra actrița acuza ca oameni care nu i-au oferit un loc de munca lui Andrei Gheorghe in timpul vieții realizatorului radio-TV il ridica acum in slavi pe acesta. „Toti cei care vorbesc acum despre Andrei laudativ… cati i-ati oferit de munca……

- Fiica lui Andrei Gheorghe a reacționat dupa ce in media au aparut poze cu Andrei Gheorghe mort. Anastasia Gheorghe a facut un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei. Tanara le-a cerut jurnaliștilor sa fie alaturi de ea, chiar daca l-au cunoscut sau nu pe omul de radio. Ea vrea sa pastreze…

- Andrei Gheorghe, transformat total cu cateva zile inainte sa moara. Deși nu era genul de om care sa lege ușor prietenii, Andrei Gheorghe a devenit confidentul unuia dintre paznicii care lucreaza la un supermarket de unde realizatorul de emisiuni radio obisnuia sa isi faca cumparaturile. Barbatul a povestit…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. In ciuda faptului ca a caștigat sume mari in urma contractelor…

- Oana Zavoranu, in doliu. Excentrica vedeta a rememorat in aceasta seara schimbul de replici pe care le-a avut cu Andrei Gheorghe in timpul celei de-a doua intalniri dintre cei doi. Oana Zavoranu le-a impartașit fanilor sfatul pe care l-a primit de la rebelul cinic al presei din Romania. O fana i-a atras…

- Realizatoarea TV Marina Almasan sustine ca, în ianuarie, a propus conducerii televiziunii publice ca Andrei Gheorghe sa prezinte, alaturi de ea, emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10&", dar a fost refuzata.

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața luni, fiind gasit prabușit in baie in jurul orei 22:15, de catre omul care avea grija de casa jurnalistului din Ilfov. Se pare ca acesta a suferit un stop cardio-respirator. Tragedia avusese loc cu opt ore inainte de a fi gasit. Dalia Octavia Pusca, fosta iubita a…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Marina Almașan a facut o dezvaluire pe pagina sa de socializare cu privire la Andrei Gheorghe. Prezentatoarea spune ca a vorbit cu jurnalistul și i-a propus sa prezinte alaturi de ea emisiunea “Femei de 10, Barbati de 10”. ”Acum o luna și ceva il intrebam pe Andrei Gheorghe daca ar fi de acord sa prezinte,…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Busu, fost coleg cu Andrei Gheorghe la Pro TV, a vorbit despre regretatul realizator radio-TV, a carui moarte neașteptata a șocat pe toata lumea. Busu l-a laudat pe Andrei Gheorghe, spunand despre el ca a fost un om fabulos. „Nu era ușor sa vorbești cu Andrei Gheorghe pentru ca intotdeauna te provoca.…

- Andrei Gheorghe, refuzat de TVR in urma cu o luna. Marina Almașan a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a facut o marturisire neașteptata. Jurnalistul, care a murit luni, 19 martie, ar fi putut fi coleg de platou cu realizatoarea tv. La inceputul anului, realizatoarea TVR Marina…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- Ultimele 24 de ore au fost cumplite pentru familia regretatului Andrei Gheorghe. Familia jurnalistului a venit, marți (20 martie), in jurul orei 12:30, la IML, pentru a ridica sicriul. Omul de radio a fost gasit mort in locuința sa, luni seara (19 martie). Era decedat de aproximativ 12 ore, spun anchetatorii,…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Dan Negru, despre cum i-a refuzat Andrei Gheorghe ultima invitatie la emisiune. Realizatorul tv a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a impartașit fanilor, ultimele discuții pe care acestea le-a avut cu omul de radio, cu ceva timp, inainte ca acesta sa moara. “Nu fi bou. Nu ma mai…

- Andrei Gheorghe a murit la doar 56 de ani. Anunțul mortii cunoscutului om de radio, gasit fara suflare in vila sa din Voluntari, a socat mass-media din Romania. Dan Negru a fost la fel de afectat...

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

