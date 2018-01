Stiri pe aceeasi tema

- Noi detalii despre Eugen Stan, cunoscut si ca "politistul pedofil". Barbatul a povestit despre relatia de colegialitate pe care a avut-o cu acesta, explicand ca niciodata nu i-a trecut prin minte ca ar putea fi in stare de asa ceva.

- Scandalul in care este implicat polițistul pedofil, cel care a speriat Romania, ia o direcție incredibila. Eugen Stan se dovedește a fi insensibil și deloc marcat de faptele sale comise de-a lungul celor opt ani.

- Scandalul politistului pedofil, Eugen Stan, a oripilat o tara intreaga. Acesta a agresat doi copii intr-un lift, la inceputul acestui an. Dupa ce a fost capturat, mai multe fapte extrem de grave au iesit la iveala. Pedofilul a comis o serie intreaga de infractiuni, timp de 8 ani de zile.Citește…

- Vesti noi dinspre Parchetul General, dupa preluarea cauzei ce il vizeaza pe politistul Eugen Stan. Vineri, s-a anuntat ca procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului condus de Augustin Lazar “au dispus prin ordonanta extinderea urmaririi penale sub aspectul savarsirii…

- Ancheta în cazul agentului de poliție de la Brigada Rutiera, Eugen Stan, care a agresat 2 copii într-un lift în urma cu o saptamâna, continua și noi descoperiri șocante ies la suprafața.

- Politistii care au perchezitionat la casa lui Eugen Stan, agentul de la Rutiera acuzat ca a abuzat doi copii intr-un bloc din Drumul Taberei, au facut o descoperire halucinanta. Anchetatorii au intrat...

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care...

- Ancheta efectuata de Sectia de Urmarire Penala din cadrul Parchetului General va clarifica toate aspectele puse in discutie in cazul politistului Eugen Stan, inclusiv cele privind modul in care au fost instrumentate anterior cazurile de pedofilie, a afirmat, joi, procurorul general Augustin Lazar.…

- Eugen Stan a povestit, la audieri, ca in dimineața zilei de vineri, 5 ianuarie, a vrut sa mearga la un targ de vechituri, in Valea Cascadelor, informeaza observator.tv. Barbatul a spus ca voia sa mearga la un prieten, Adrian, care urma sa-l insoțeasca. Polițistul nu a știut, insa, sa spuna…

- Emanuel Rene Vornicu, șef serviciu la Brigada Poliției Rutiere (BPR) a Capitalei, șeful polițistului Eugen Stan reținut pentru pedofilie, a fost demis marți. De asemenea, conducerea Poliției a transmis o informare Parchetului General pentru inițierea unei analize privind modul in care au fost instrumentate…

- In aceasta dimineata, ministrul de Interne a facut declaratii in legatura cu cazul politistului pedofil. Carmen Dan a spus ca nu a vazut pe nimeni sa faca un pas in spate, facand referire la eventuale demisii.

- Familia lui Eugen Stan, pedofilul politist care a agresat doi copii intr-un lift, se declara consternata de comportamentul acestuia. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , are primele declaratii ale cumnatului pedofilului si povestea intregului parcurs al lui Stan, de la Jandarmerie la Brigada Rutiera.…

- Eugen Stan, politistul de la Rutiera acuzat de pedofilie, a facut o serie de marturisiri in fata oamenilor legii. Barbatul surprins de camerele de supraveghere dintr-un lift, in timp ce atingea doi copii, s-a aparat si nu a vrut sa isi recunoasca intentiile pana la capat. Aflat la audieri…

- Eugen Stan, politistul pedofil, a ingrozit o tara intreaga. Barbatul a fost prins, luni dimineata, iar acum se afla la audieri. Barbatul era activ pe retelele de socializare, unde avea si pagina personala deschisa.

- Declarații șoc au fost facute de pedofilul prins de dimineața de oamenii legii. Eugen Stan, care este agent la Poliția Rutiera, este casatorit, are doi copii și le-a declarat anchetatorilor ca iubeste de ani de ile copiii, scrie antena3.ro.

- In ultima zi din an, Oana Roman a vrut sa fie alaturi de mama ei, Mioara. Chiar daca nu este in relatii foarte bune cu tatal ei, Petre Roman, este foarte atasata de cea care i-a dat viata. Vedeta a tinut neaparat ca mama ei sa-si petreaca Revelionul alaturi de ea.

- Casatoria Oanei Roman cu Marius Elisei a fost presarata de multe probleme, iar la inceputul acestui an, ei au fost la un pas sa divorteze. Ei bine, cei doi nu vor avea un Craciun asa cum si-ar fi dorit. Si asta pentru ca sotul vedetei lucreaza chiar in ziua nasterii Mantuitorului, iar ea, de Revelion.…

- Amir Arafat, unul dintre cei doi concurenți pe care Smiley i-a avut in semifinala de la „Vocea Romaniei”, a transmis un mesaj plin de emoție la adresa antrenorului sau, dar și a colegei care s-a calificat in finala show-ului. Amir Arafat a facut parte din echipa antrenata de Smiley la concursul „Vocea…

- Oana Roman a dezvaluit de cand nu s-a mai vazut cu tatal sau, fostul premier al Romaniei, Petre Roman. Oana Roman, care recent a anunțat ca petre Roman iși lanseaza un volum de memorii , a povestit in cadrul unei emisiuni de televiziune de la Antena Stars ca nu reușește sa se vada prea des cu acesta.…

- Oana Zavoranu l-a atacat dur pe jurnalistul cu care Alex Ashraf a avut o altercatie in la scurt timp dupa ce a ajuns la pomana de lux pe care a facut-o recent. In cadrul unui interviu acordat recent, bruneta a spus ca in urma cu doi ani, tanarul a mai avut un un conflict cu ea. Spre surprinderea vedetei,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la incidentele din Piața Victoriei, ca s-ar fi așteptat ca toți conducatorii de instituții ale statului sa faca declarații in sprijinul legalitații "oricarei activitați". "Instituțiile…

- Ciprian Ciucu, consilierul general PNL la Primaria Municipiului Bucuresti, a comentat pe profilul sau de Facebook cu privire la imbrancelile dintre jandarmi si manifestanti desfasurate in Piata Victoriei. Vicepresedintele PNL afirma ca incidentele poarta vina edilului Capitalei, Gabriela Firea.

- Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, pentru MEDIAFAX, ca unui militar care participa la Muzeul Judetean Arges din Pitesti la repetitiile pentru 1 Decembrie i s-a facut rau. Un echipaj SMURD care se afla in zona a intervenit imediat, militarul suferind o lipotimie.…

- Oana Roman și-a deschis sufletul și a vorbit despre persoanele care i-au fost apropiate in cele mai grele momente, dar și despre oamenii care i-au intors spatele și au facut gesturi care au jignit-o. Oana Roman, care este casatorita cu Marius Elisei , a fost invitata in platoul unei emisiuni de televiziune.…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca in ultima vreme exista dificultati de comunicare cu Parlamentul, sustinand ca parlamentarii sunt "oarecum paraleli" cu ce se intampla in tara. "In ultima vreme, avem oarecare dificultati de comunicare cu Parlamentul, ei sunt oarecum paraleli cu…

- Oana Roman a inceput seria de dezvaluiri in emisiunea ”Oana Punct Roman”, emisiune pe care o puteți urmari in fiecare joi de la ora 15.00 doar pe Facebook-ul revistei VIVA! Vedeta a comentat apariția cuplului la petrecerea VIVA! Influencers. Brigitte Sfat și Ilie Nastase au venit impreuna la VIVA! Influencers…

- Oana Roman, declarații uimitoare despre Madalina Ghenea dupa ce a fost inșelata de Matei Stratan.Vedeta și-a spus parerea despre desparțirea celor doi, in cadrul emisiunii online gazduita de revista VIVA! Desparțirea dintre Madalina Ghenea și matei Stratan i-a luat prin surprindere pe toți, mai ales…

- Audierea lui Adriean Videanu este programata sa inceapa la ora 9. Laura Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, a raspuns, marti, invitatiei comisiei de ancheta a alegerilor din 2009, spunand ca nu detine date sau documente care sa ajute la clarificarea situatiei si lasand de inteles ca prezenta…

- Gabriela Cristea traieste la intensitate maxima fiecare clipa petrecuta asaturi de fiica sa, iar gandul ca din ianuarie va trebui sa revina pe sticla ii da mari emotii. Prezentatoarea TV a dezvaluit si cand o va crestina pe micuta Victoria.

- Andreea Marin, declarații sincere dupa ce s-a aflat ca iubește din nou. Vedeta a recunoscut ca drumul spre succes nu este deloc ușor, insa a invațat sa faca fața provocarilor. De mai bine de șase luni, Andreea Marin și-a gasit liniștea in brațele altui barbat, dupa divorțul de Tuncay Ozturk. Vedeta…

- Vedeta a marturisit ca, in urma unei greșeli, ca nu a respectat un tratament, a facut exoftalmie, scrie spynews.ro. Semnele au inceput sa se vada, insa boala nu este intr-un stadiu avansat. Citeste si Marius Elisei s-a angajat din nou. Unde lucreaza ACUM sotul Oanei Roman "Mai mult…

- Vineri se comemoreaza doi ani de cand politistul Bogdan Gigina, de la Brigada Rutiera a Capitalei, a murit in timp ce deschidea, cu motocicleta, coloana oficiala lui Gabriel Oprea, perioada in care familia a asteptat gasirea unui responsabil. Dupa un maraton de audieri, anchete, demisii, demiteri dosarul…