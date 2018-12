Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Șișcanu, soția lui Madalin Ionescu, se simte foarte bine in corpul ei, reușind sa slabeasca 27 de kilograme, cu un meniu bine pus la punct de un medic nutriționist. Ea are acum 60 de kilograme, insa vrea sa mai dea doua-trei jos, pentru a fi mulțumita in totalitate. „Am avut 87 de kilograme…

- Antonia a izbucnit in lacrimi astazi, dupa ce a citit un mesaj pe care l-a primit in privat pe o rețea de socializare. Dupa ce i-au mai trecut din emoțiile traite, “soția” lui Alex Velea a impartașit totul cu fanii sai. Cu toții s-au bucurat pentru frumoasa cantareața. Citește și: Cum a fost fotografiata…

- Dieta lui Dumnezeu le-a innebunit pe femei, iar din ce in ce mai multe dintre ele apeleaza la un astfel de stil alimentar. Este vorba despre o dieta inspirata din Vechiul Testament. Regimul alimentar a luat cu asalt, in special, Statele Unite ale Americii. Cel care l-a inventat spune ca dieta lui Dumnezeu,…

- Diana Constantin a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvaluit ca a avut o relatie cu Liviu Varciu. Recent, frumoasa bruneta a dezvaluit un episod dureror și mai puțin conoscut din viața ei, peste care a reușit sa treaca greu. „Parintii mei s-au…

- Luna viitoare se implinesc doi ani de cand Andreea Banica l-a adus pe lume pe fiul ei, Noah Andrei, iar astazi, frumoasa artista a impartașit dieta-minune pe care a folosit-o ca sa slabeasca dupa cea de-a doua sarcina. Citește și: Andreea Banica, dezvaluiri cutremuratoare. “Am mancat bataie și am fugit…

- Fiecare regim alimentar difera de la persoana la persoana, dar chiar și așa, sunt mulți cei care se inspira dupa sugestiile diverselor vedete. Bizar dar adevarat, printre adepți se numara și alte celebritați. Dovada: Oana Roman, care ii urmeaza sfatul fostei soții a lui Liviu Varciu.

- Jean de la Craiova a topit aproape 10 kilograme și, dupa ce a acceptat invitația la o emisiune TV, el a dezvaluit cum a reușit sa slabeasca. Toata lumea a observat diferența dintre cel care era acum cateva luni și cel care este in prezent. Citește și: ”Funduleț” l-a innebunit pe Jean de la Craiova!…

- Oana Roman s-a pronunțat in legatura cu referendumul privind redefinirea familiei tradiționale, iar reacția ei a fost una vehementa. Referendumul privind redefinirea familiei tradiționale urmeaza sa aiba loc in luna octombrie a acestui an. Oana Roman a comentat foarte dur pe marginea subiectului: „Se…