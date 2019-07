Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a luat decizia de a-și vinde apartamentul și de a cauta o casa unde sa se mute și impreuna cu mama sa, Mioara Roman. La emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, Oana Roman a explicat ca iși dorește sa locuiasca impreuna cu mama sa, care a avut probleme de sanatate in ultima vreme. "Distanta…

- Deși este considerata una dintre marile bogatașe ale Romaniei, și Romanița Iovan mai are nevoie de alte surse de venit. Fostul manechin iși scoate la licitație mai multe obiecte din garderoba sa, iar vedeta colecției este un inel cu o valoare senzaționala.

- Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a criticat look-ul adoptat de premierul Viorica Dancila. Invitata la emisiunea online a Cristinei Șișcanu, Gabriela Cristea a comentat pe marginea stilului adoptat de premierul Viorica Dancila. "In primul rand daca as fi in locul doamnei Dancila m-as tunde si as…

- Oana Roman, care a avut șansa de a se intalni cu regretatul Suveran Pontif Ioan Paul al II-lea, a vorbit despre diferențele dintre acesta și Papa Francisc. Oana Roman a fot invitata la emisiunea "Rai da' buni", de la Antena Stars, unde a vorbit despre Papa Francisc, dar și despre Papa Ioan Paul al II-lea,…

- Mircea Rednic va continua marea vanzoleala a transferurilor de la Dinamo și in aceasta vara. Adus in iarna, fundașul dreapta Damien Dussaut (24 de ani) va parasi cel mai probabil echipa, deși și-a caștigat locul de titular in echipa. Ce determina, totuși, plecarea fundașului care a strans 10 apariții…

- Oana Roman se confrunta cu probleme de sanatate. Pentru ca este mereu pe drumuri si foarte implicata in tot ceea ce face, vedeta nu reuseste sa aiba grija de sanatatea ei asa cum trebuie, astfel ca a ajuns pe mana medicilor.

- Oana Roman are o familie fericita și se poate considera o femeie implinita. Vedeta a facut dezvaluiri neașteptate despre o relație cu un barbat insurat și a vorbit pe șleau despre viața ei amoroasa.

- Adina Buzatu, una dintre prietenele lui Razvan Ciobanu, a decis sa nu mearga la inmormantarea acestuia. Vedeta a explicat care este motivul pentru care a luat aceasta hotarare. "Dragilor, dupa o noapte de nesomn am decis sa nu merg la inmormantare, pentru ca, in loc sa ne plangem ruda, prietenul,…