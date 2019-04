Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Razvan Ciobanu a lasat un gol imens in sufletele celor care l-au cunoscut și apreciat. Celebrul desiger și-a pierdut viața intr-un tragic accident de mașina, petrecut in aceasta dimineața.

- Starul CBBC Mya-Lecia Naylor a murit la varsta de 16 ani. Vestea trista a fost dezvaluita de managerul ei: ”Este o mare durere sa anunț moartea ei. Mya-Lecia Naylor a murit. A fost foarte talentata...

- Oana Zavoranu a primit vestea mult așteptata și a impartașit bucuria cu prietenii virtuali. Dupa o aștepatre lunga, reprezentantii retelei sociale Instagram i-au oferit certificarea paginii, prin care fanii sa recunoasca care este contul ei oficial. „Yeeeey, aseara am primit blue badge, adica bulina…

- La cateva zile dupa moartea Zinei Dumitrescu, designerul Catalin Botezatu a vorbit despre fiul creatoarei de moda, Catalin Negreanu, dupa ce au inceput sa para tot felul de scenarii legate de cei doi. „Niciodata nu au existat invidii intre mine și Catalin Negreanu. Din contra, pe vremea cand lucram…

- Andreea Balan a fost supusa astazi celei de-a treia operatii. Vedeta se afla in acest moment la Terapie Intensiva! In mai putin de doua saptamani, Andreea Balan a trecut prin trei operatii grele. In editia de joi a emisiunii “Xtra Night Show”, Andreea Balan a anuntat ca astazi, vineri, se va hotari…

- Oana Roman s-a pus serios pe treaba si a reusit sa slabeasca extrem de mult, astfel ca acum este de nerecunoscut! Vedeta a obtinut o super-talie si este in continua transformare. Oana Roman s-a saturat pana peste cap de criticile pe care le-a primit, de-a lungul timpului, asa ca s-a pus pe slabit. Mai…

- Oana Roman a fost luata la rost de o internauta pe retelele sociale cu privire la felul in care isi creste copilul. Chiar daca are doar cinci ani, internauta a fost deranjata de faptul ca Oana Roman nu o educa pe fiica sa sa citeasca.