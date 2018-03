Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul miliardar de la SpaceX, Elon Musk, a decis sa elimine ambele pagini Facebook ale companiilor sale, dupa un schimb de replici pe Twitter in care a fost provocat de cativa dintre fanii sai. Paginile spatiului SpaceX si Tesla sunt acum inactive. Dimensiunile conturilor erau imense, fiecare dintre…

- Paginile de Facebook oficiale ale companiilor SpaceX si Tesla Inc, detinute de Elon Musk, au disparut vineri de pe reteaua de socializare dupa ce miliardarul, provocat de internauti, a promis pe Twitter ca va dezactiva conturile, informeaza Reuters.''Sterge pagina de Facebook a SpaceX daca…

- Politistii i-au identificat mai intai de pe retelele de socializare, apoi au mers la ei acasa si le-au facut perchezitii domiciliare. „Inca de la primele ore ale diminetii, politistii Biroului de Investigatii Criminale Iasi au efectuat 20 de perchezitii domiciliare in urma carora au retinut zece persoane,…

- EXATLON 20 martie. Diana Belbița și Vladimir Draghia au o relație aparte. Cei doi se ințeleg foarte bine și iși permite anumite glume. Recent, tanara a ras de mustața pe care actorul o are in prezent. „Cum s-a indoit!”, a spus Diana Belbița. EXATLON 20 martie. Replica lui Vladimir Draghia nu s-a lasat…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Din investigațiile preliminare, jurnalistul ar fi suferit un stop cardiorespirator. Pagina sa de Facebook a fost „inundata” de mesaje. Fosta lui soție, Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are trei copii, dintr-o relația…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus mana pe stenogramele din dosarul ”Prostituate de lux din cazinouri”. Este absolut incredibila metoda prin care Vasile Balint, supranumit Sile Camataru, racola victimele. Mafiotul “culegea” tinerele de pe Facebook și le promitea ca vor face parte din “familia…

- Pariul dintre Giani Kirița, Vladimir Draghia și Catalin Cazacu i-a amuzat pe telespectatorii Exatlon, Cei trei faimoși și-au ras doar barba și au ramas cu mustața. Insa, Alina de la Exatlon a fost „atacata” de rautacioși, pornind de la acest pariu. Mai mulți internauți i-au spus sa iși rada și ea „mustața”.…

- Adolescenta de 16 ani, batuta de doua fete, liceene și ele. Scandalul a fost filmat. Clipul a fost postat pe Facebook de adolescent care a fost martor la bataie. Acum, Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea a deschis o ancheta. Pe o pagina de Facebook a aparut vineri un filmulet in care se vede…

- Andreea Marin a facut o incercare indrazneața de look. Și-a pus o peruca alba, iar fanii au fost impresionați. Imaginile cu Andreea Marin cu parul alb au adunat aproape 5.000 de like-uri pe Facebook in cateva ore de la publicare. „Fugim de firele de par alb, nu-i așa? Eu le am inca de la 18 […] The…

- Traversare nepermisa in Piatra Neamț. Un barbat a fost incatusat de politisti dupa ce a fost prins ca a traversat printr-un loc nepermis și a refuzat sa se legitimeze, in zona Piața Centrala din Piatra-Neamț. Intreaga scena a fost filmata și postata pe Facebook. Filmarea s-a viralizat, iar oamenii i-au…

- Ai xeroxat vreodata bani? Poate ca nu, poate ca da, dar și daca ai fi facut-o sau o vei face, vei fi departe de talentul prin care un vrancean s-a remarcat pe pagina de Facebook a Jandarmeriei Romane. Romania nu se poate lauda ca este straina de frauda, furt, inșelatorie sau fals și uz de fals. De unde…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Un milionar a incercat sa afle daca iubita are o pasiune pentru el sau doar se preface ca-l iubește, doar pentru bani. Astfel, acesta a anunțat-o ca a devenit lefter. Povestea este adevarata, omul postand apoi totul pe pagina sa de Facebook. El era intr-o relație indelungata cu o femeie pe care o iubea…

- Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei și au impreuna o fetița, Isabela. Recent, micuța nu s-a putut abține și și-a dat de gol parinții. Aceasta a dezvaluit principalul motiv pentru care parinții ei obișnuiesc sa se certe in familie. In momentul in care a fost intrebata ce o deranjeaza cel mai…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Oana Roman a comemorat-o pe Laura Stoica, in emisiunea sa. Se implinesc 12 ani de la moartea regretatei artiste. Cantareața s-a stins intr-un tragic accident rutier, pe 9 martie 2006. Oana Roman a povestit cum a trait ea aceasta tragedie. Vedeta a marturisit ca nu poate uita inmormantarea Laurei Stoica.…

- Simona Gherghe i-a transmis un mesaj emoționant mamei sale, cu ocazia zilei de 8 Martie. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook cateva randuri profunde pentru cea care i-a dat viața, iar alaturi a atașat o fotografie in care apare alaturi de micuța vedetei. ”Azi e doar despre ea. De obicei, puneam…

- Top 20 mesaje de 8 martie. Pentru unii 8 martie inseamna „Ziua Mamei”, iar pentru alții „Ziua Femeii”. Pe toți insa ii unește goana dupa cele mai frumoase și mai inspirate mesaje ca sa iși surprinda mama sau partenera. Dupa o cercetare minuțioasa, am gasit 20 de mesaje pe care le puteți trimite fie…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, care a lipsit de la bilanțul Parchetului general, ca și la bilanțul DNA, a reacționat pe pagina persoanla de Facebook dupa ce președintele Klaus Iohannis a acuzat ca se încearca subordonarea politica a magistraților.

- Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman, a povestit un episod mai puțin cunoscut din viața ei. Oana Roman, scrisoare CUTREMURATOARE catre tatal ei, Petre Roman. "Mi-e dor si doare, tati..." "S-a tot vorbit in ultima vreme despre violența domestica, despre violența fizica ce poate…

- Foarte multi dintre utilizatorii retelei mobile de voce a Telekom se plang din cauza unor probleme tehnice survenite in dupa amiaza zilei de luni. De altfel, si compania a postat pe contul oficial de Facebook ca experimenteaza „disfunctionalitati de natura tehnica”, in ceea ce priveste serviciile de…

- Florin Salam și-a pierdut soția chiar de ziua lui, in Duminica Floriilor. Ștefania s-a stins pe un pat de spital, rapusa de o boala crunta, la numai 27 de ani. Chiar daca a trecut o perioada destul de lunga de la tragedie, artistul nu o poate uita pe femeia care i-a daruit primii doi copii. […] The…

- Știm deja ca funcția de cautare a Facebook este destul de puternica, dar exista multe alte moduri in care poți face chiar mai mult decat ți-ai fi imaginat cu aceasta. Funcția de cautare integrata in Facebook este destul de versatila și iți permite sa cauți nu doar persoane, ci și fotografiile in care…

- A devenit cunoscuta la OTV cand zbiera, ca din gura de șarpe, ”Sa sune telefonul” așa ca Adela Lupșe a caștigat repede eticheta de ”Isterica de la miezul nopții”. Timpul a trecut, a acumulat cateva kilograme, dar schimbarea s-a produs din nou. Noile forme ale Adelei o fac insa, incompatibila cu jobul…

- Facebook a facut un experimente in ultimele luni care a frustrat foarte mulți utilizatori ai rețelei de socializare, dar se va incheia in curand. In ultima perioada, majoritatea postarilor pe care le-ai vazut pe Facebook au provenit de prieteni și mai puțin de la pagini publice, chiar și daca este vorba…

- Prezentatorul Antenei 1, Dan Negru, (47 de ani) a avut o reactie cat se poate de surprinzatoare, pe Facebook, la adresa filmului „Nu ma atinge-ma /Touch me not“, regizat de Adina Pintilie, care a fost premiat cu trofeul Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Declaratia dura a…

- Drama fara margini din familia fostului fotbalist de Liga 1 se adancește și mai mult. Și asta pentru ca, in urma unor cercetari, am descoperit contul de Facebook al baiatului lui Florin Pancovici. Și, potrivit specialiștilor, adolescenții din zilele noastre se exprima mult mai bine și mai des in mediul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, luni, ca seful Federatiei Romane de Culturism, Gabriel Toncean, este consilierul sau pe probleme sportive. Potrivit informațiilor aparute pe pagina de Facebook a fostului sportiv, acesta este prieten cu nimeni alta decat Renata Gheorghe, fosta iubita și actuala…

- Adina Pintilie, regizoarea lungmetrajului „Nu ma atinge-ma / Touch me not”, a primit Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin. Dan Negru s-a aratat dezgustat atat de film, cat și de faptul ca pelicula a fost premiata de un juriu specializat. Codin Maticiuc a reacționat și el, pe…

- Prezentatorul Antenei 1, Dan Negru (47 de ani), a reactionat negativ pe Facebook legat de succesul inregistrat de filmul „Nu ma atinge-ma /Touch me not“, regizat de Adina Pintilie, care a fost premiat cu trofeul Ursul de Aur la Festivalul International de Film de la Berlin.

- Divortul dintre Brigitte si Ilie Nastase este deja iminent. Nenumaratele certuri, tensiuni, cuvinte grele pe care si le-au aruncat si neintelegerile dintre ei i-au facut sa se separe. Faptul ca nu se mai afla intr-o relație cu fostul tenismen a determinat-o pe bruneta sa reduca din cheltuieli, motiv…

- Dupa ce Cancan.ro a intrat in posesia unei informații conform careia Elena Basescu este insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata, bruneta a scris un mesaj pe pagina ei oficiala de Facebook. EBA a spus ca este foarte bucuroasa și le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase, dar nimeni n-a ințeles…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- Turneul Final 4 al Cupei Romaniei la handbal masculin se va desfasura la Constanta, a decis Federatia Romana de Handbal. Steaua protesteaza dupa aceasta hotarare, considerand ca HC Dobrogea Sud va fi astfel avantajata in lupta pentru trofeu. Constanta a castigat licitatia cu Baia Mare pentru…

- Ca in fiecare joi, de la ora 15.00, pe pagina de Facebook a reviste VIVA!, Oana Roman le da intalnire tuturor celor care vor sa afle ce se ascunde sub stralucirea lumii mondene de la noi sau vor sa știe secretele vedetelor! In aceasta saptamana, vedeta va vorbi in emisiunea Oana punct Roman despre un…

- Importurile au fost atat de mari, in 2017, iar exporturile atat de mici, incat deficitul de cont curent al Romaniei a ajuns la 6,464 miliarde de euro, in crestere cu 84,79% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata intr-un comunicat de presa al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). De…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc atrage atentia asupra intarzierilor in finalizarea lucrarilor la Palatul Justitiei din Ploiesti si subliniaza ca o justitie conform asteptarilor cetatenilor este infaptuita de magistrati cu vocatie in sedii in care cetatenii sa paseasca cu incredere.Citește și:…

- Ciolos: Daca vor fi alegeri anticipate ne asumam sa fim parte a acestei solutii Liderul Platformei Romania 100, Dacian Ciolos, a precizat luni, referitor la demisia premierului Mihai Tudose, ca daca vor fi alegeri anticipate, organizatia isi va asuma sa fie parte a acestei solutii, adaugand ca majoritatea…

- Un adevarat tavalug a pornit dinspre liderii PSD. Ca la un semnal, lideri importanți ai PSD au postat mesaje similare pe Facebook, in care solicita organizarea cat mai rapida a unui Comitet Executiv pentru rezolvarea situației politice. In majoritatea mesajelor se vorbește despre nevoia de liniște…

- Oana Roman a ajuns de urgența la spital din cauza unei raceli puternce. Vedeta a postat pe contul de socialiazre un mesaj, in care le marturisește fanilor ca gripa a pus-o la pat. Ceea ce parea a fi o simpla raceala s-a dovedit a fi ceva mai complicat. Viroza s-a transformat in sinuzita acuta, iar Oana…

- Replica lui Emanuel Ungureanu pentru Emil Boc: "Nu mi-e frica, nu pot fi intimidat" FOTO/VIDEO Deputatul Emanuel Ungureanu i-a dat replica primarului Emil Boc, dupa ce acesta l-a amenintat ca il va da in judecata. Deputatul clujean Emanuel Ungureanu, cel care a facut plângerea penala la…

- Cazul de pedofilie din Drumul Taberei, din Capitala a șocat o țara intreaga, iar cand s-a aflat ca suspectul este de fapt polițist, valuri de indignare s-au abatut din nou asupra poliției și a legislației. Dan Negru a rabufnit pe contul sau de Facebook, noteaza click.ro. Dan Negru este de parere ca…

- Medicul Dan Grigorescu isi incepe mesajul prin a atrage atentia ca reactia ministrului Florian Bodog - care afirma ca certificatele pentru absolventii de rezidentiat au fost transmise de vineri Directiilor de Sanatate Publica - a venit la doua zile dupa ce el a atras atentia asupra ”umilintei la…

- Prezentatorul de televiziune a scris pe Facebook, in urma cu scurt timp, ca se simte onorat ca un gigant mondial cum este Netflix a postat, pe Facebook, un mesaj despre ”Revelionul cu Dan Negru”. Netflix este urmarit la nivel mondial de aproape 42 de milioane de oameni. Mesajul a fost postat…