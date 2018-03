Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, care este o mare iubitoare de animale, este gazda in cadrul emisiunii ”Stapanii vedetelor”, prezentata de Andra Trandaș, la Antena Stars. Andra merge de aceasta data acasa la Oana Roman, pentru a vorbi despre pasiunea lor comuna, cațeii. Oana Roman are in prezent un cațel pe nume Bubble,…

- Indragita cantareața de muzica populara Claudia Ghițulescu este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu”, de la Antena Stars, unde povestește cum și-a cunoscut soțul, dar și cum s-a schimbat ea dupa casnicie.

- Nicoleta Nuca a facut declarații despre povestea de iubire pe care o traiește. Cantareața Nicoleta Nuca, care a participat și la concursul X Factor din Italia , este una dintre tinerele artiste din Romania care au reușit sa se impuna pe piața muzicala din țara noastra. Nicoleta Nuca, care a vorbit despre…

- Cantarețul Dorian Popa a marturisit ca iși dorește copii, insa ii este frica de acest lucru. Dorian Popa, unul dintre cei in voga cantareți ai momentului, este gazda pentru Andra Trandaș și cațelul ei Billy in prima ediție a emisiunii ”Stapanii vedetelor”, difuzata sambata, de la ora 13.00, la Antena…

- Jurnalistul Victor Ciutacu se inscrie in seria celor care iși aduc aminte episoade din perioada de glorie a defunctului USL. Ciutacu arata ca inaintea alegerilor parlamentare a fost sunat de liderul PNL, Crin Antonescu, care i-a propus sa-și aleaga orice județ colegiu dorește și il cap de lista pe…

- Intuitivi și extrem de simpatici, frumoasa prezentatoare tv Andra Trandaș și Billy, cațelușul care i-a fost co-prezentator in cadrul știrilor Star News, vor putea fi urmariți de catre telespectatorii Antena Stars intr-o noua ipostaza. Incepand de sambata, 24 martie, de la ora 13.00, Billy va fi gazda…

- ANM a estimat vremea de Paste, asa ca trebuie sa ne asteptam la temperaturi sub medie, exceptie facand regiunile sudice. Perioada 8 aprilie – 10 aprilie va surprinde prin vreme usor instabila. Cum Pastele pica pe data de 8 aprilie, oamenii trebuie sa stie din timp la ce sa se astepte. Meteorologii anunta…

- Renumitul medic oftalmolog Monica Pop vorbește, sambata, de la ora 13:00, la Antena Stars, despre sinceritate, suferinta, curaj, despre viata si moarte intr-un amplu interviu acordat Oanei Turcu.

- Show-ul "Aici eu sunt vedeta!" revine cu secrete noi! Prima ediție din noul sezon in care copiii vedetelor dezvaluie secretele parinților, i-a adus in fața telespectatorilor Antenei 1 pe Oana Roman și fetița ei, Isabela , Marcel Pavel și fiica sa cea mica, Iuvenalia , și Elena Merișoreanu și nepoatele…

- Jelena Ostapenko (20 de ani, 6 WTA), una dintre rivalele aprige ale Simonei Halep, a dezvaluit ca singura jucatoare din circuit cu care are o relație stransa de prietenie este chiar romanca Sorana Cirstea (27 de ani, 36 WTA). "Este greu sa ai prieteni foarte apropiați in tenis, pentru ca maine pot…

- Oana Roman, dezvaluire emoționanta la 12 ani de la moartea Laurei Stoica.Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! , despre un moment ce a marcat-o profund . Pe 9 martie 2018 se vor face 12 ani de la dispariția brusca a uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania…

- Minodora a implinit 40 de ani a pregatit o petrecere pe cinste, alaturi de familie și cei mai buni prieteni. Artista a primit de la soțul ei, cadoul mult dorit. Minodora le-a aratat oamenilor, in cadrul emisiunii de la Antena Stars, cati invitati are si ce cadou a primit de la soțul ei. „Doar ce ne-am…

- Oficiali și experți la nivel inalt, prezenți la prima Conferința interparlamentara de nivel inalt "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile de securitate curente" vor participa la dezbateri legate de securitatea informaționala,

- Marius Bodochi, cunoscut pentru numeroasele roluri in piese de teatru, dar si in filme si seriale de televiziune, a vorbit despre unul dintre cele mai dificile momente din viața sa. Bodochi a vorbit la Antena Stars despre cumplitul moment in care a primit vestea ca mama lui a murit. Actorul se afla…

- Cunoscuta interpreta de muzica populara Emilia Dorobanțu a acceptat sa vorbeasca intr-un amplu intreviu acordat Oanei Turcu, la Antena Stars, despre perioada dificila in care familia ei a fost implicata intr-un scandal mediatic. Artista susține ca a fost o perioada destul grea cea in care a aflat din…

- Un distrugator american va sosi la sfarsitul acestei saptamani in Portul Constanta si va ramane trei zile, perioada in care comandantul navei se va intalni cu reprezentantii autoritatilor locale si cu cei ai Comandamentului Flotei.Potrivit unui comunicat al Fortelor Navale, distrugatorul american…

- Nicole Cherry, cantareața care a cunoscut succesul la o varsta foarte frageda, susține ca faima nu vine fara sacrificii. In cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars, Nicole Cherry, care a ratat prima ei zi la facultate , nu se sfiește sa recunoasca faptul ca presiunea de a fi vedeta…

- Deși a disparut de pe micile ecrane, geanina Ilieș are o activitate intensa, fiind implicata in afaceri. In august 2016, Geanina Ilieș iși dadea demisia de la postul de televiziune Antena 1 , dupa trei ani in care a prezentat știrile de weekend. Era una dintre cele mai seducatoare brunete de pe micile…

- Inainte de decolare, acestia au verificat cum functioneaza dispozitivele de control. Totusi, din motive necunoscute, ei nu au pornit sistemul de incalzire al senzorilor de viteza. Piloții avionului, care s-a prabusit in apropiere de Moscova, s-au certat inainte de accident, scrie Publika.md.…

- Marina Almașan, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare tv de la noi, este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, la Antena Stars, unde vorbește deschis despre perioadele mai puțin fericite din viața ei.

- Pare greu de crezut, dar prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu a avut cu 35 de kilograme mai mult decat o știu fanii sai. Andreea Berecleanu, care este casatorita cu medicul estetician Constantin Stan , este considerata una dintre cele mai frumoase prezentatoare de televiziune din țara noastra.…

- Ce se intampla cu Maria Constantin dupa divorțul de Marcel Toader. Astrologul Marian Golea și artista au fost invitați in cadrul emisiunii de la Antena Stars, unde au vorbit despre cariera și despre viața personala a vedetei. „Are o perioada foarte proasta pentru relatii. Perioada in care se afla acum…

- Israela Vodovoz trece prin momente extrem de neplacute. Aceasta s-a izolat in casa. Israela Vodovoz, care in trecut a avut 150 de kilograme , nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Israela, care a marturisit ca a fost batuta crunt in urma cu ceva timp , are probleme de sanatate și s-a izolat…

- De ziua lui, Catalin Crisan a fost sarbatorit in cadrul emisiunii Agentia Vip de la Antena Stars. Pe parcursul cat a fost in platou, Catalin Crisan a fost felicitat de cei doi copii ai lui, adr si de prieteni apropiati.

- Dupa o saptamana cu temperaturi de primavara, ploile vor fi prezente in a aproape toata tara. De asemenea, acestea vor fi insotite si de o racire a vremii. Potrivit Mirelei Polifronie, meteorolog de serviciu, in urmatoarea perioada temperaturile se vor situa in limitele normale pentru aceasta perioada,…

- Silviu Prigoana, considerat o lunga perioada de timp unul dintre cei mai ravniți burlaci de pe plaiurile miortice, vorbește deschis despre viața sa, așa cum este ea acum. Omul de afaceri Silviu Prigoana, care este caatorit cu Mihaela , susține ca un criteriu important dupa care și-a ales și iși alege…

- Mariana Capitanescu, indragita interpreta de muzica populara, este invitata Oanei Turcu, duminica, de la ora 16.30, in cadrul emsiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, unde nu ezita sa spuna lucrurilor pe nume, atat in privinta vietii personale cat si a celei profesionale.

- Fata Catincai Roman, de nerecunoscut. Calina și-a schimbat look-ul, iar acum arata mai bine ca niciodata, dupa desparțire. Invitata in cadrul emisiunii de la Antena Stars, fata a vorbit despre ceea ce ii place sa faca cel mai mult. Calina sustine ca moda este principala sa pasiune si ca se gandeste…

- Oana Roman a facut marturisiri mai puțin știute despre partenerul ei de viața, Marius Elisei, dar a și explicat ce premoniție a avut inainte de a o aduce pe lume pe fiica ei, Maria Izabela. Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei , impreuna cu care are o fetița adorabila, Maria Izabela. Oana Roman,…

- Dezvaluire incredibila facuta de Catinca Roman! Invitata in cadrul emisiunii “Star Chef”, difuzata astazi, de la ora 17:30, la Antena Stars, fiica vitrega a lui Petre Roman a marturisit cum l-a pus la punct pe unul dintre fostii sai iubiti, chiar de fata cu colegii de munca ai acestuia.

- Indragita actrita trece ”Dincolo de aparente” impreuna cu Florentina Fantanaru, astazi, de la ora 13:00, la Antena Stars si vorbeste despre frumusetea meseriei pe care o practica, dar si despre felul in care reuseste sa-si pastreze o gandire pozitiva indiferent de greutatile prin care trece.

- Oana Roman iși serbeaza onomastica de Sfantul Ion, pe 7 ianuarie. Ea a explicat de ce nu a organizat petrecere de ziua sa de nume. Oana Roman, care a purtat o rochie de 50 de lei la petrecerea de Revelion , a acordat un interviu pentru o emisiune de la Antena Stars in care a menționat ca numele ei este…

- Gheorghe Hagi a afirmat care sunt urmatoarele doua mari obiective din cariera sa de antrenor și nu a exclus posibilitatea de a antrena o alta echipa naționala decat cea a Romaniei. Actualul tehnician al Viitorului susține ca intenționeaza sa preia un club important cu care sa faca performanța in viitor,…

- Oana Roman va petrece noaptea dintre ani alaturi de mama sa, Mioara Roman, care, de Craciun, a fost singura. Oana Roman nu vrea sa-și lase singura mama, Mioara Roman, care este executata silit din cauza ca nu a platit utilitațile la vila in care locuia . Vedeta a dezvaluit ca va petrece Revelionul cu…