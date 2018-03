Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe i-a scris in ultima lui noapte unei vechi prietene. Aceasta a dezvaluit conținutul SMS-ului pe care i l-a trimis regretatul jurnalist. Andrei Gheorghe a fost gasit mort in baie la o zi dupa ce ii trimisese prietenei și confidentei sale ultimul mesaj. „A sunat alaltaieri si eram eu cu…

- Oana Zavoranu a povestit despre una dintre intalnirile pe care le-a avut cu omul de radio Andrei Gheorghe și care a marcat-o pe viața. Oana Zavoranu l-a intalnit in urma cu ani pe Andrei Gheorghe la un eveniment monden. Vedeta era pe atunci casatorita cu Pepe. Intalnirea cu Andrei Gheorghe a marcat-o…

- Moon Jae-in anunța posibilitatea unui summit trilateral intre Coreea de Nord, Coreea de Sud și SUA. Președintele sud-coreean, Moon Jae-in, a declarat miercuri ca este posibil un sumit trilateral intre țara lui, Coreea de Nord și SUA. La intalnire ar urma sa participe președinții celor trei țari: Donald…

- Andreea Berecelanu a luat o decizie categorica in ceea ce privește felul in care va aparea din ce in ce mai des la TV. In luna septembrie a anului trecut, prezentatoarea de televiziune Andreea Berecleanu trecea printr-o mare durere. Atunci, Andreea berecleanu și-a pierdut tatal , la care ținea enorm…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imagini uluitoare cu vila unde Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare. Locuința se afla in Voluntari, județul Ilfov, in Ibiza Club și valoreaza o avere. Dispune de camere spațioase, piscina și alte facilitați de lux, la care oamenii…

- Mesajul emoționant a lui Sorin Ovidiu Vantu, dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Fostul mogul Sorin Ovidiu Vintu a povestit, in cea mai recenta postare de pe contul sau de pe o rețea de socializare, un episod de-a dreptul fabulos cu celebrul jurnalist Andrei Gheorghe. Citește și: CE I-A CERUT MARIA ALMAȘAN…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- "Inca nu a fost formulata o cauza exacta a morții lui Andrei Gheorghe. A fost vorba de niște probleme legate de inima, de o suferința cardiaca mai veche. De altfel, in cord au fost descoperite niște urme ale unor infarcte peste care trecuse bine, insa care, cel mai probabil, i-au șubrezit starea…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Andrei Gheorghe deținea mai multe terenuri, vila din Voluntari, in care a și fost gasit decedat, și mai multe obiecte de arta, in valoare de 31.000 de euro. Terenurile pe care le avea Andrei Gheorghe se aflau in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, potrivit declarației de avere. Jurnalistul a fost obligat…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Un destin neobisnuit pentru un om de radio exceptional. Andrei Gheorghe a avut de la inceput un parcurs demn de nonconformismul sau. Jurnalistul de la Constanta a murit la varsta de 56 ani, fiind gasit fara suflare in baie in seara de luni, 19 martie.

- Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa ca are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observasera o schimbare in ultima vreme. Omul de radio renunțase…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Acesta a fost gasit decedat in baie, in locuința sa din Pipera, la 12 ore dupa ce a decedat. In urma cu doi ani, omul de radio a acordat un interviu pe site-ul Reditt, acolo unde le […] The…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Vedeta radio și tv ar fi suferit un stop cardio-respirator in casa. Ce sctia pe blog inainte de tragedie. "Un vint de nebunie imi șuiera prin cap. Oameni aparent normali decoleaza brusc și se transforma in nebuni cu spume la gura sau strigoi cu ochii…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Vedeta radio și tv ar fi suferit un stop cardio-respirator in casa. "Un vint de nebunie imi șuiera prin cap. Oameni aparent normali decoleaza brusc și se...

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani. El a fost gasit mort in baie. Apelul la 112 a venit la ora 22:25. Trupul neinsufletit ar fi fost descoperit de o persoana care avea grija de apartament. Barbatul a sunat la 112, iar medicii nu au putut decat sa constate decesul. […]

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Andrei Laslau, un cunoscut medic de la noi din țara, a reușit sa slabeasca 25 de kilograme in doar 45 de zile cu ajutorul unei diete. El a fost supraponderal, dar a gasit o metoda foarte buna de a scapa de kilogramele in plus. Dieta-fenomen se numește „keto”. Andrei Laslau a reușit, in urma cu […] The…

- Acest eveniment ne aduce aminte de 70 de oameni care au indraznit in anul 2011 sa creada intr-un vis, intr-un proiect care urma sa fie pentru ei, dar si pentru multi altii, o mare binecuvantare spirituala. In Romania, toti crestinii suntem azi privilegiati: traim vremuri de mari binecuvantari deoarece…

- Dupa ce a comentat in detaliu atat subiectul emisiunii, cat și personajele de la “Asia Express“, a venit și randul emisiunii de pe Pro Tv, “Ma insoara mama”sa fie dezbatuta de Mircea N. Stoian. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal, unde le face praf pe mamele concurenților și nu numai.…

- Israela Vodovoz a murit pe in urma cu cateva zile și a fost gasita cazuta in baie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de faptul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, Vedeta nu crede ca […] The post…

- Oana Roman și fiica ei, Isabela, au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon. Oana Roman și fetița ei, Isabela (4 ani), au caștigat aseara prima ediție a noului sezon “Aici eu sunt vedeta”, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show…

- Oana Roman, dezvaluire emoționanta la 12 ani de la moartea Laurei Stoica.Vedeta a vorbit in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! , despre un moment ce a marcat-o profund . Pe 9 martie 2018 se vor face 12 ani de la dispariția brusca a uneia dintre cele mai bune voci feminine din Romania…

- Oana Roman a comemorat-o pe Laura Stoica, in emisiunea sa. Se implinesc 12 ani de la moartea regretatei artiste. Cantareața s-a stins intr-un tragic accident rutier, pe 9 martie 2006. Oana Roman a povestit cum a trait ea aceasta tragedie. Vedeta a marturisit ca nu poate uita inmormantarea Laurei Stoica.…

- Cunoscuta clarvazatoare Maria Ghiorghiu anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, in urma caruia și-au pierdut viața 65 de persoane. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte.…

- Actrița Diana Cavallioti, coprezentatoarea emisiunii „Gala umorului”, de la TVR 2, a devenit mama, de 1 Martie. Vedeta a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa și a marturisit ca va reveni foarte curand alaturi de actorul Dragoș Huluba pentru filmarile celui de-al noualea sezon „Gala umorului”. Actrița…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Gerul care s-a abatut de doua zile peste teritoriul țarii noastre a facut doua victime. Doi barbați care se aflau in timpul serviciului au decedat! Ei erau paznici și au improvizat o sursa de incalzire, dar s-au intoxicat cu monoxide de carbon și au murit. Agenții de paza care au intrat in schimbul…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Competiția devine din ce in ce mai dura la „Asia Expres”. Ediția din aceasta seara vine cu accidentari. Daca prima zi in Laos s-a dovedit a fi un test al rabdarii și al rapiditații, probele de acum ii vor supune la un efort și mai mare, care i-ar putea costa pe unii dintre aceștia locul […] The post…

- Clipe emoționante pentru Bianca Dragușanu! In aceasta dupa-amiaza, in timp ce paparazzii CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, erau pe urmele sale, vedeta a oprit bolidul de lux pe care il conducea și, imediat ce a coborat de la volan, ea a inceput sa țipe. Intreaga scena a fost filmata, iar prezentatoarea…

- Cristi din Banat a intervenit la emisiunea lui Mihai Morar și a dezvaluit ca se gandește sa ia drumul calugariei. El a explicat ca, de mic, a avut o atracție catre biserica. Interpretul piesei ”Ca o apa cristalina” a menționat ș ice facea cand era copil. ”Cred ca mi-ar sta mai bine calugar. Am cochetat…

- Anastasia Cecati a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, chiar in apartamentul din Chișinau in care aceștia locuiau. Actrița, care a aparut și in Las Fierbinți, devenise mama de doar trei saptamani. Nimeni nu știe ce l-a determinat pe barbat sa ii taie gatul partenerei lui de viața, apoi sa se arunce…

- Fetița Oanei Roman e bolnava și a ajuns din nou la spital, din cauza unei raceli puternice. Vedeta a povestit in direct la Antena Stars, ca Izabela a facut puroi la amigdale și a avut nevoie de tratament. Oana a trecut printr-o perioada grea , mai ales ca a fost nevoita sa mearga de mai multe ori la…

- Prima reacție a Oanei Roman, dupa ce Brigitte Sfat a depus actele de divorț.Vedeta a dezbatut acest subiect in cadrul emisiunii online gazduita de revista Viva! Oana Roman este o buna prietena a lui Ilie Nastase și a soției lui, Brigitte Sfat. Vedeta a dezvaluit in cadrul emisiunii sale, cat de mult…

- In Romania mor anual 2.000 de nou nascuți. Asta inseamna ca suntem pe primele locuri in Europa la mortalitate infantila. Cauzele sunt multiple. Se nasc prematuri, cu diferite malformații, dobandesc infecții in spitale sau vorbim de greșeli medicale, malpraxis. Cert este ca mii de copii mor la inceputul…

- Jurnalistul constantean Cristian Cealera va relua, incepand de saptamana viitoare, colaborarea cu publicatia ZIUA de Constanta, de data aceasta dintr o cu totul alta postura, mai apropiata istoricului decat gazetarului.Pe scurt, un jurnalist cu experienta, transformat de public intr un publicist care…

- Oana Roman a dezvaluit ca nu se pricepe deloc la gatit, insa se considera o femeie norocoasa pentru ca sotul ei este un bucatar desavarsit. Vedeta a mai precizat ca Marius Elisei este singurul care a avut curaj sa o ia de nevasta, desi nu stapaneste deloc tainele bucatariei. A

- Oana Roman nu o duce stralucit din punct de vedere financiar, insa reuseste sa se descurce. Vedeta este foarte cumpatata cand vine vorba de cheltuieli, mai ales ca are un copil de crescut. Spre exemplu, pe rochia pe care a purtat-o de Revelion, fiica fostului prim-ministru al Romaniei a platit doar…