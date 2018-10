Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a fost intrebata de un admirator daca are vreun regret, iar vedeta a marturisit ca exista unul si a si vorbit despre acest lucru. Ei bine, Oana Roman si-ar fi dorit foarte mult sa fie tot in lumina reflectoarelor. „Regretele nu ajuta. Singurul lucru pe care il regret este ca nu am voce […]…

- Andra se poate declara cea mai fericita femei din lume! Ii merge bine pe toate planurile. Este o mamica fericita, o soție iubitoare și o artista extrem de indragita. Cantareața a marturisit ca cea mai mare satisfacție pe care o are este atunci cand fanii ei vin și ii mulțumesc pentru simplu fapt ca…

- Albaiulianul Nicușor Stanciu vrea sa-și incheie cariera la FCSB, inca pana atunci dorește sa duca Romania la EURO și la primul Mondial dupa 24 de ani. Stanciu a marcat primul gol al Romaniei in Națions League. Reușita din penalty cu Serbia poate fi decisiva pentru calificarea la EURO. „Ne dorim din…

- Dorin Stanca, vicepresedintele PNL Arad spune ca educația este unul dintre factorii fundamentali ai dezvoltarii economice ai unei țari. Nici o țara nu poate atinge un nivel de dezvoltare durabila fara investiții consistente in capitalul uman. „Educația nu doar ca imbunatațeste calitatea vieții si aduce…

- Oana Lis este o femeie fericita, doar ca in ultimul timp zambetul i-a mai disparut de pe chip din cauza prblemelor cu care s-a confruntat Viorel Lis. Chiar si asa, Oana Lis i-a fost sotului ei alaturi si il susine cum stie mai bine.

- Garderoba și-o actualiza in funcție de gusturile personale, moda vremii și protocolul regal. Obiceiurile, pasiunile, meseria și, de fapt, intreaga viața și le-a schimbat din secunda in care a fost zarita la brațul Prințului Charles. Insa un singur lucru a ramas identic din adolescența ei pana in ziua…

- a mai bine de un an de cand cantareata s-a stins din viata, Geta Dovleac face declaratii cutremuratoare despre propria moarte, pentru care sustine ca se roaga zi de zi, ca sa-și poata revedea fiica. „Cand a murit Denisa, a murit si inima mea. Este o nedreptate ca ea s-a dus. Mi-as da si viata…