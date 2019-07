Oana Roman a facut parte dintre invitații la nunta Adelinei Pestrițu. Vedeta a purtat o ținuta care a atras toate privire, dar și multe critici. Oana Roman a slabit foarte mult in ultimul timp și acest lucru a inceput sa se vada din ce in ce mai mult. Aceasta a ales sa poarte o rochie de culoare bleu la nunta Adelinei Pestrițu cu Virgil Șteblea, rochie cu un croi foarte ingenios care i-a pus in evidența silueta. Ei bine, iata ca printre aprecierile aferente fotografiilor, au existat și citici. Carcotașii au acuzat-o pe Oana Roman ca și-ar fi editat fotografiile, iar vedeta nu a rezistat tentației…