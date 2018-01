Stiri pe aceeasi tema

- Keo a asistat la nașterea fetiței sale, dupa cum a dezvaluit la o emisiune de televiziune. Keo are o relație de foarte mulți ani cu Misty . Cei doi au devenit parinți pentru prima oara in ultimele zile ale anului trecut, cand Misty a adus pe lume o fetița care a primit numele Arya . La emisiunea „Agentia…

- La finalul lunii septembrie, Liviu Varciu si Anda Calin au devenit parintii unei fetite, Anastasia Maria. Acum, cuplul se pregateste de botezul micutei, unde sunt asteptati in jur de 200 de invitati. De precizat ca prezentatorul TV s-a ocupat de toate detaliile evenimentului. A

- Anda Calin si-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat pe o retea de socializare o fotografie pe care a facut-o pe un pat de spital. Unul dintre mesajele pe care le-a primit imediat este: "Ce ai patit?", dar raspunsul se regasea in descrierea pe care iubita lui Liviu Varciu a scris-o in dreptul pozei facuta…

- Cei de la Institutul National de Statistica au transmis miercuri comunicatul lor obisnuit privind miscarea naturala a populatiei. Cati s-au nascut, cati au trecut la cele vesnice, cati au divortat si cati si-au unit destinele. Ca idee, continuam sa ne imputinam, dar ideea acestui articol este alta.…

- Anamaria Rosa Preda trece in continuare prin clipe dureroase ori de cate ori isi aminteste de tatal ei. Aurelian Preda s-a stins din viata in urma cu mai bine de un an, insa tanara este la fel de afectata.

- Directorul sportiv de la FCSB, Mihai Stoica, este unul dintre cele mai controversate personaje din Liga 1. Gabi Boștina a lucrat cu MM la Oțelul și Steaua, iar intr-un interviu pentru Gazeta Sporturilor a explicat cum s-a schimbat comportamentul oficialului in timp, de la ironie fina la atacuri dezlanțuite…

- Pepe si-a luat cele trei comori si a plecat departe de Bucuresti pentru a-si petrece vacanta de Revelion. La scurt timp dupa ce au ajuns la destinatia de poveste, atat artistul, cat si frumoasa lui sotie au dezvaluit cum se distreaza. Unii dintre fanii cuplului au fost atenti atat felul in care s-au…

- Liviu Varciu și nea Marin se iau la bataie. Iar! Zicea cineva ca cei doi s-au impacat și ca se iubesc de nu mai pot? Dar de unde atata dragoste?! Motivul incaierarii: Liviu spune, din nou, pas muncii, nu dorește sa munceasca, implicit sa faca ce-i spune "taticuțul" lui.

- Nu doar pentru mamici reprezinta o schimbare imensa atunci cand un copil apare in viața lor, cat și pentru tatici. Trei dintre cei mai cunoscuși proaspat tatici din showbiz-ul romanesc sunt Tavi Clonda, Adrian Mutu și Liviu Varciu.

- Simona Gherghe este o femeie implinita de cand a devenit mamica in primavara acestui an. Frumoasa prezentatoare a vorbit in exclusivitate pentru ”Star Matinal”, la Antena Stars, despre perioada frumoasa din viata sa, dar si despre primele Sarbatori de iarna alaturi de fetita sa.

- Liviu Varciu este foarte mandru de fetita lui, cu atat mai mult cu cat aceasta ii seamana leit. Iubita lui, Anda Calin, a vrut sa sublinieze acest lucru si a pus una langa alta fotografiile celor doi. Toata lumea a crezut ca sunt...identici!

- Anda Calin si-a gasit linistea alaturi de Liviu Varciu, caruia i-a daruit un o fetita superba in urma cu cateva luni. Bruneta se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de familie si mai ales de micuta ei, de care nu se desparte nici o clipa.

- Anda Calin a devenit mamica in urma cu cateva luni si se bucura din plin de fetita ei si a lui Liviu Varciu. Deoarece este perioada sarbatorilor de iarna, bruneta vrea sa fie Mos Craciun, sa ajute niste bebelusi sau chiar familii nevoiase.

- Anda Calin ii duce dorul lui Liviu Varciu, tatal fetiței ei. Recent, bruneta s-a intalnit cu soția lui Andrei Ștefanescu și bebelușul lor. Cei patru au stat impreuna și s-au bucurat de aceste clipe.

- Doi francezi sunt acuzați ca și-au ucis bebelușul, dupa ce i-au pus antidepresive și calmante in lapte. Cei doi ar fi vrut astfel sa-l faca pe copil sa se opreasca din plans, relateaza Daily Mail. Delphine Niepceron (27 de ani) și Cyrille Le Got (43 de ani) sunt judecați acum pentru moartea fetiței…

- Iubita lui Liviu Varciu este una dintre femeile care atrage atentia la fiecare aparitie. Asa s-a intamplat si zilele trecute cand paparazzi Spynews.ro au surprins-o pe Anda Calin in cea mai emotionanta ipostaza!

- Liviu Varciu este plecat din tara pentru filmarile reality-showului ”Asia Express”, de mai bine de trei saptamani, timp in care iubita lui Anda Calin ii duce dorul pe zi ce trece. Bruneta are grija de fetita pe care o are impreuna cu vedeta Antenei si se bucura de fiecare moment petrecut alaturi de…

- Profund impresionat de micuții pentru care muncește, Liviu Varciu iși amintește in fiecare moment de fetița lui, Carmina, in cadrul emisiunii „Poftiți in vacanța”. El marturisește cu aceasta ocazie ca nu mai suporta sa stea departe de copila lui. Liviu Varciu a trait departe de Carmina, fata lui cea…

- Anda Calin si Liviu Varciu formeaza unul dintre cele mai mediatizate cupluri din tara si nu ezita niciun moment sa ne surpinda. Dupa ce Liviu Varciu a plecat din tara pentru filmarile showului ”Asia Express”, Anda Calin impreuna cu fetita sa, ii duc dorul si il asteapta cu nerabdare acasa.

- De mai bine de doua saptamani, Liviu Varciu este plecat din tara pentru filmarile reality-showului ”Asia Express”. Iubita lui, Anda Calin, ii duce dorul foarte mult si a a gasit o metoda prin care isi mai alina din suferinta.

- Liviu Varciu se afla cu colegii sai pe continentul asiatic, acolo unde filmeaza pentru emisiunea "Asia Express". Pentru ca a trecut deja ceva timp de cand acesta a plecat de acasa, iubita sa, Anda Calin, ii duce dorul.

- Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, si-au luat putin timp liber si au iesit la o mica distractie, la un eveniment.Liviu Varciu si iubita sa, Anda Calin, si-au luat putin timp liber si au iesit la o mica distractie, la un eveniment.

- Liviu Varciu a vorbit cu lacrimi in ochi despre ceea ce regreta cel mai mult in viata. In cadrul unui interviu emotionant, prezentatorul TV a facut cateva marturisiri despre ziua in care a venit pe lume fiica lui cu Anda Calin, dar si despre fata sa cea mare. Mai mult, artistul a spus si ce promisiune…

- Liviu Varciu este plecat in Asia, iar iubita și fiica lui il așteapta cu nerabdare acasa. Intre timp, Anda Calin are grija sa il țina pe prezentatorul TV la curent cu ceea ce mai face fiica lor, Anastasia.

- Diana Constantin a devenit cunoscuta dupa ce a participat la show-ul de televiziune “Insula Iubirii”, unde a dezvaluit ca a avut o relatie cu Liviu Varciu. Recent, pe contul personal de socializare, bruneta a anuntat ca si-a gasit un loc de munca.

- "Cand avem noi treaba, ne descurcam, mai vine mama. Uite picturile, le-a facut acum vreo 4 luni deja", a spus Oana Roman, potrivit Romania TV. Citeste si Oana Lis, devastata dupa ce Viorel Lis a ajuns la TERAPIE INTENSIVA. "Se dadea cu capul de dulap!" Fetița Oanei Roman vrea sa-l…

- Anda Calin, iubita lui Liviu Varciu, a postat pe pagina de Facebook un video emotionant cu fetita lor la baita. Imaginile sunt induiosatoare. Prietenii virtuali nu au ezitat sa-i felicite si sa le doreasca multa fericire impreuna. Vezi si: Liviu Varciu a facut publice primele fotografii…

- Liviu Varciu si Anda Calin s-au pozat impreuna, in oras, pentru prima data dupa ce au devenit parinti. Si-au lasat fiica cea mica in grija celei mari si au plecat sa ia parte la un eveniment.

- Anastasia, fetița Andei Calin și a lui Liviu Varciu, este mai frumoasa pe zi ce trece, scrie spynews.ro. Mama ei și-a facut un selfie impreuna cu micuța, folosind un filtru dragalaș. Citeste si Filmulet incredibil cu Liviu Varciu si Dani Otil. Ce au facut cei doi in vazul tuturor VIDEO…

- Anda Calin este o mamica frumoasa și fericita, iar de cand a aparut fetița ii viața ei, nu se mai dezlipește de ea. Iubita lui Liviu Varciu a impartașit cu fanii sai cea mai emoționanta fotografie.

- Liviu Varciu si iubita lui, Anda Calin, au devenit, la sfarsitul lunii trecute, parintii unei fetite pe care au numit-o Anastasia Maria. Cei doi sunt extrem de fericiti, iar cantaretul se lauda cu familia lui pe retelele de socializare unde posteaza imagini emotionante si declaratii de dragoste induiosatoare.…

- Liviu Varciu a fost suprins intr-o ipostaza in care a spus ca nu se va vedea niciodata! Foarte grijuliu de fel si fericit ca micuta sa este alaturi de el, Anda Calin si fiica sa mare, acesta s-a fotografiat cu Anastasia si a postat poza pe retelele de socializare.

- Liviu Varciu se bucura din plin de viata de proaspat tatic si ii acorda toata grija si atentia lui micutei Anastasia atunci cand nu e plecat cu treaba. El s-a fotografiat azi alaturi de fetita pe care i-a daruit-o Anda Calin in urma cu aproape doua luni, iar lumea a fost foarte atenta la amanuntul dezvaluit…

- În urma cu 15 ani, o fetița șoca prin apariția ei în filmul de groaza „The Ring”, cunoscut la noi sub numele de „Avertizarea”, în regia lui Gore Verbinski. Acum, fetița care a tulburat milioane de oameni e de nerecunoscut. Micuța bruneta de…

- Oana Roman a luat foc dupa ce a aflat ca un site cu produse de slabit se foloseste de numele ei pentru a-si vinde produsele. Sotia lui Marius Elisei a anuntat ca va da in judecata respectiva companie. A

- Liviu Varciu este in culmea fericirii de cand i ubita lui, Anda Calin, a nascut și l-a facut tatic pentru a doua oara . Vedeta iși petrece fiecare clipa alaturi de micuța lui, pe nume Anastasia. Liviu Varciu și-a filmat fetița in timp ce incerca sa o incurajeze sa faca sport. Daca la inceput nu a avut…

- De cand Anda Calin l-a facut tata pentru a doua oara, Liviu Varciu nu isi mai incape in piele de fericire. Cu toate ca, acum, se confrunta cu cateva probleme de sanatate, artistul nu ezita sa petreaca timpul alaturi de micuta Anastasia.

- Liviu Varciu a racit, dar nu vrea ca și fetița lui, Anastasia, sa pațeasca la fel, motiv pentru care poarta o masca pe fața. Chiar și așa, artistul nu renunța la a petrece foarte mult timp cu ea. Este un tatic foarte dedicat, lucru ușor de dedus din toate fotografiile pe care le posteaza "Tati…

- Liviu Varciu s-a imbolnavit, insa continua sa petreaca timpul cu micuța lui. Artistul a decis sa poarte o masca de protecție, pentru ca fetița lui sa nu raceasca, insa admiratorii acestuia i-au atras atenția imediat. De cand a devenit tata, Liviu Varciu iși dedica majoritatea timpului, Anastasiei. Chiar…

- Visul luptatorului constantean Radu Medeleanu si al sotiei sale, Gina, de a deveni parinti si a avea un baietel s a implinit. Cel care va primi prenumele David Radu a venit pe lume avand 3,700 kilograme si 53 de centimetri, iar nasterea a decurs foarte bine. "Si eu, si sotia mea ne am rugat zi si noapte…

- Fetița lui Liviu Varciu a implinit o luna. Anda Calin a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj emoționant pntru micuța ei. L iviu Varciu și Anda Calin au devenit parinți in urma cu o luna . De atunci viața lor s-a schimbat complet. Formeaza unul dintre cele mai discrete…

- Liviu Varciu si Anda Calin au ales sa-si traiasca povestea de dragoste departe de lumina reflectoarelor, fiind extrem de zgarciti in ceea ce priveste aparitiile impreuna, dar au fost dati de gol de o prietena apropiata.

- Anda Calin si Liviu Varciu au motiv de bucurie azi. Mica lor printesa implineste o luna de cand s-a nascut. In urma cu cateva ore, iubita prezentatorului Tv a starnit controverse, dupa ce s-a filmat cu fiica ei la piept, iar in imagini apare un detaliu important. Iar acum multi dintre fanii cuplului…

- Anda Calin si Liviu Varciu au motiv de bucurie azi. Mica lor printesa implineste o luna de cand s-a nascut. In urma cu cateva ore, iubita prezentatorului Tv a starnit controverse, dupa ce s-a filmat cu fiica ei la piept. Iar acum multi dintre fanii cuplului se intreaba daca nu cumva cei doi s-ar fi…

- Connect-R si sotia sa, Misha, sunt o familie foarte fericita, mai ales de cand a venit pe lume micuta lor, Maya, care le bucura zilele. Cei doi au trecut printr-o perioada dificila, deoarece micuta s-a confruntat cu probleme de sanatate, dar acum totul este bine.

- Anda Calin a facut publice cateva imagini din viata alaturi de micuta ei. Iubita lui Liviu Varciu a dezvaluit tuturor ca face parte din categoria mamicilor celor care isi alapteaza bebelusul la san, incurajand, totodata, acest obicei vechi de cand lumea. Cand au privit filmarea, multi au fost coplesiti…

- Sunt topiti de dragul fetitei! Liviu Varciu si Anda Calin sunt in culmea fericirii de cand a venit pe lume fiica lor. Micuta are parte de multa dragoste si este rasfatata la maximum de parintii ei.