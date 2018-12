Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman este foarte fericita de modul in care a fost tratata fiica sa, dar și ceilalți copii, la gradinița unde invața micuța. Maria Isabela și colegii ei au avut parte de o mulțime de surprize de Sfantul Nicolae. Fetița Oanei Roman, Maria Isabela, a avut parte de surprize extrem de frumoase la…

- Isabela, fetița Oanei Roman și a lui Marius Elisei, este un copil-model. La doar 4 ani știe o mulțime de lucruri și la e prima la toate testele de la gradinița. Oana Roman are o fetița nu doar frumușica, ci și tare isteața. Vedeta a povestit ca Isabela, care a implinit 4 ani in luna februarie și care…

- Oana Roman a trecut prin momente extrem de neplacute. Vedeta a fost in depresie din cauza oamenilor care au jignit-o de-a lungul timpului. Oana Roman a marturisit pe contul ei de Facebook ca a trecut prin experiențe extrem de neplacute. De-a lungul timpului, vedeta a fost jignita de diverse persoane…

- Nu puține au fost momentele in care Oana Roman a primit critici rautacioase, a fost atacata pentru cum se imbraca sau pentru kilogramele ei in plus. Cu toate astea, vedeta a reușit sa faca fața avalanșelor de rautați din partea unor persoane, iar acum iși face curaj sa vorbeasca despre acest lucru.…

- Oana Roman a postat pe contul de socializare, o fotografie in care apare pe patul de spital, cu o branula in mana, in timp ce i se administreaza o perfuzie. Din cauza oboselii, organismul vedetei a cedat. „Cand oboseala iși spune cuvantul trebuie sa ne tratam! Analize și tratament!”, a scris Oana Roman,…

- Oana Roman a vorbit despre cel mai mare regret din viata sa. Vedeta a recunoscut cE existE un lucru pe care nu a putut sE-l facE. Probabil altfel ar fi fost viata ei astEzi dacE xi-ar fi putut indeplini acest vis.

- Oana Roman a avut parte astazi de un moment emotionant in timp ce se afla in trafic. Vedeta a inceput sa planga in trafic si s-a fotografiat pentru a le arata prietenilor de pe retelele de socializare ce i s-a intamplat.

- Oana Roman este in culmea fericirii! Vedeta a facut un anunț pe contul ei de Instagram pentru toți fanii deoarece a ținut sa se afle de la ea. Oana Roman este extrem de fericita! O buna prietena de-ale ei a nascut așa ca vedeta a dat fuguța la spital pentru a o vedea pe proaspata […] The post A nascut!…