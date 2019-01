Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman și-a spus parerea despre operațiile estetice. Aceasta se lauda ca, la aproape 43 de ani, nu are nicio intervenție de acest fel. Oana Roman a spus exact ce gandește despre operațiile estetice. vedeta este de parere ca unele femei au ajuns sa se automutileze din disperarea de a arata cat mai…

- Anamaria Prodan este o femeie care are tot timpul mare girja de ea, atat de aspectul sau fizic, cat si de sanatate. Acum, vedeta se afla la Istanbul, acolo unde isi face o interventie non-invaziva.

- Iuliana Tudor, cunoscuta prezentatoare de la TVR, le-a spus fanilor ca familia sa a suferit o pierdere chiar de Craciun. Vedeta, insa, nu a oferit mai multe detalii. "In dimineata Craciunului familia noastra a suferit o mare pierdere. Nu am putut raspunde gandurilor și urarilor de sarbatori.…

- Ramona Badescu a fost extrem de discreta, in ultima perioada, vedeta aflandu-se de mai bine de jumatate de an la Roma, in Italia acolo unde are in desfașurare mai multe proiecte profesionale. Vezi galeria foto + 3 + 3 Tot la Roma a sarbatorit și schimbarea prefixului, intr-un cadru intim și elegant,…

- Adela Popescu (32 ani) și soțul ei, Radu Valcan (41 ani), au devenit parinți pentru a doua oara. Adela a adus pe lume un baiețel perfect sanatos, dupa ce și-a ținut fanii in suspans pentru cateva saptamani. Micuțul a venit pe lume duminica dimineața, la ora 10:16, avand o greutate de 3,430 kg și o…

- Oana Roman a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Din cauza oboselii acumulate in ultima perioada, vedeta a mers sa-și faca o serie de investigații. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Oana Roman a ajuns, din nou, pe mana medicilor. Vedeta și-a neglijat sanatatea din cauza evenimentelor dese la care…

