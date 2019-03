Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman a explicat de ce a ajuns la spital cu fiica sa, Isabela. Vedeta a marturisit ca s-a speriat. Zilele trecute, Oana Roman a ajuns din nou cu fetița sa, Maria Isabela, la spital. Vedeta a dezvaluit ce s-a intamplat cu micuța și de a luat decizia de a merge imediat la medic. "Fetița a avut o…

- Oana Roman este o mamica extrem de iubitoare și este in stare de orice pentru a-și vedea fetița cu zambetul pe buze. Așa s-a intamplat și weekendul acesta, cand Oana Roman a ținut sa-i indeplineasca una dintre cele mai mari dorințe ale micuței Isabela.

- Prezenta la concertul susținut de bunul ei prieten, Pepe, intr-un cunoscut restaurant din București, Oana Roman și-a filmat fetița intr-o ipostaza pentru care a fost dur criticata. Oana Roman a mers la concertul lui Pepe impreuna cu soțul ei, Marius, dar și cu fetița lor, micuța Isabela. La scurt timp…

- Oana Roman a fost prezenta la concertul pe care Pepe l-a susținut la o celebra berarie din Capitala. Maria Isabela a dansat pe masa. Vedeta a publicat o inregistrare de la concert pe contul sau de Instagram. "Nu prea reușesc sa adorm in noaptea asta. Ma uit la filmulețul asta pe repeat și-mi dau seama…

- Oana Roman a primit cateva comentarii cu privire la felul in care iși crește fetița. La unul dintre ele, vedeta a și raspuns cu o replica ce a starnit amuzamentul altori internauți. "Pe Isabela ta nu am vazut-o cu o carte in mana vreodata. Sau este rusine sa postezi asa ceva? Si urmeaza sa-mi spui ca…

- Oana Roman a fost luata la rost de o internauta pe retelele sociale cu privire la felul in care isi creste copilul. Chiar daca are doar cinci ani, internauta a fost deranjata de faptul ca Oana Roman nu o educa pe fiica sa sa citeasca.

- Femeia spune ca medicii au trimis-o de la un spital la altul pentru niste analize. Acum asteapta pe holurile spitalului din Craiova sa o anunte ce este mai rau. Medicii acuzati sunt cei din Bucuresti. "La Marie Curie au zis ca e suspecta de leucemie si m-au trimis cu bilet la Fundeni. Aici n-au vrut…