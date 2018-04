Stiri pe aceeasi tema

- EXATLON 2 APRILIE. Cea mai noua concurenta la Exatlon, Geanina Stana, a avut o evoluție remarcabila imediat ce a fost introdusa im echipa Faimoșilor. Geanina a fost imediat laudata și apreciata de coechipierii sai, pentru ca a adus un plus de valoare echipei! EXATLON 2 APRILIE. Inca de la prima ei evoluție,…

- Cezar Ouatu a decis sa paraseasca Romania și susține ca ar putea sa nu se mai intoarca vreodata. Celebrul artist le-a urat „La mulți ani!” tuturor romanilor care iși serbeaza astazi onomastica in postarea trista in care a anunțat ca iși ia ramas-bun de la țara natala. „Dragii mei, in primul rand “La…

- Oana Roman a fost batuta. Vedeta a facut dezvaluiri din copilaria sa. Mama ei, Mioara Roman, a atins-o o singura data cu o palma, potrivit viva.ro. Oana nu a uitat acele momente si le-a rememorat in emisiunea online „Oana punct Roman”. Pe cand avea cinci sau sase ani, Oana Roman a avut un comportament…

- "Ea este Nicoleta, una dintre fostele mele colege de clasa din liceu. O fata vesela și plina de viața, la care m-am gandit mereu cu drag, de cate ori imi aminteam de acei frumoși ani din viața mea. Cand am facut anunțul despre Revederea de gradul (economic) 3, cum imi place mie sa zic ?, mi-a scris…

- Salariile celor aproape 1.500.000 de bugetari ar putea fi platite mai devreme, inaintea vacantei de Paște, aceasta masura fiind analizata in cadrul Cabinetului Dancila, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Ministrul a precizat ca, daca va fi luata, masura va fi anuntata in cadrul…

- Exatlon 28 martie. Cosmin Cernat, moderatorul concursului din Republica Dominicana, le-a mulțumit componenților celor doua echipe, Faimoșii și Razboinicii, pentru felul cum s-au comportat, dar și pentru fair-play-ul de care au dat dovada. Asta pentru ca, la un moment dat, conflictual era imminent, dar…

- Elena Udrea nu s-a prezentat miercuri la judecarea dosarului „Gala Bute”, iar avocatii sai au anuntat la Instanta suprema ca un medic din Costa Rica i-a recomandat „odihna absoluta” fostului ministru. Blonda nu a venit la proces, iar avocatii ei au confirmat ca se afla in Costa Rica. Aparatorii au cerut…

- Incidentul a avut loc pe 26 septembrie 2016. Așa cum reiese din relatarea facuta de instanța, in jurul orei 16:48, tanarul a parcat mașina la intersecția 7 strazi unde a oprit in zona de acțiune a indicatorului "Oprirea interzisa". Un agent rutier din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție…

- Ana Bucur s-a stins din viața la doar 14 ani. Pentru tanara baschetbalista s-au mobilizat mii de oameni din țara noastra, insa se pare ca Dumnezeu a avut un alt plan. De astazi, Ana este un inger printre ingeri. „Din pacate pe acest copil bun, talentat, frumos si plin de viata nu am apucat sa […] The…

- Poate parea surprinzator pentru un familist ca el, insa Horia Brenciu recunoaște: „HaHaHa, m-am casatorit!”. Și chiar daca artistul nu a ajuns din nou in fața altarului, așa cum s-ar putea crede, noua piesa pe care o lanseaza aduce multe noutați. „Ce-ar fi sa ne casatorim?” este prima colaborare muzicala…

- Oana Roman este revoltata de atitudinea preoților care au ținut sa anunțe ca ei nu vor fi prezenți la incinerarea lui Andrei Gheorghe. Jurnalistul nu și-a dorit sa fie inmormantat, iar familia i-a respectat dorința. Vedeta a marturisit ca este oripilata de atitudinea preotului care a ținut sa vorbeasca…

- Faimoșii au reușit sa caștige proba de duminica seara, iar premiul a fost unul destul de emoționant. Pe langa faptul ca au mancat mamaliga cu branza și ou, echipa roșie a primit scrisori din partea prietenilor din Romania, care sunt alaturi de ei la fiecare ediție. Prima care a deschis scrisoarea a…

- Oana Roman trece prin momente cumplite. Mare iubitoare de animale, vedeta are un bulldog francez pe care il iubește ca pe propriul ei copil. Recent, ea a aflat ca animaluțul este bolnav. Toata familia sufera pentru el. Oana a postat o imagine cu patrupedul și un mesaj emoționant. Cațelul vedetei are…

- Alexie din calendarul popular, serbat pe 17 martie, este considerat patronul tuturor viețuitoarelor care au hibernat in subteran, reptilele mai ales. Era și patronul celor care au stat ascunse sub coaja copacilor, insectele, numite gujulii, sau sub ape și care se trezesc acum la viața. Tradiția amintește…

- Oana Roman a intors toate privirile la un eveniment organizat in Capitala, joi seara. Vedeta a participat la inaugurarea unui club din Centrul Vechi, iar ținuta aleasa pentru aceasta ocazie, a fost cu adevarat spectaculoasa. De cand a slabit, Oana Roman și-a schimbat stilul vestimentar, iar ținutele…

- O știre falsa, potrivit careia Silvana Riciu ar fi murit, a aparut pe internet. Informația i-a ingrozit pe fanii și apropiații artistei, iar Silvana Riciu este foarte suparata pentru ce s-a intamplat. Prima reacție a indragitei cantarețe de muzica populara a fost sa se amuze, insa dupa aceea Silvana…

- Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in…

- Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei și au impreuna o fetița, Isabela. Recent, micuța nu s-a putut abține și și-a dat de gol parinții. Aceasta a dezvaluit principalul motiv pentru care parinții ei obișnuiesc sa se certe in familie. In momentul in care a fost intrebata ce o deranjeaza cel mai…

- Fosta soacra a lui Laurențiu Reghecamp a murit. Mariana trece prin clipe grele, dupa ce mama ei s-a stins din viața. Anunțul trist a fost facut pe contul de socializare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana pe contul de socializare, unde a primit zeci de mesaje de incurajare.…

- Oana Roman le-a avut invitate in platoul emisiunii ei pe mama sa și pe una dintre prietenele ei cele mai bune. Mioara Roman și Cerasela Rogen au fost invitatele speciale ale vedetei, care a parut foarte emoționata. Fiica fostului premier a dezvaluit ca aceste femei sunt foarte importante in viața ei…

- Oana Roman a scris un mesaj pe rețeaua de socializare in care vorbește despre violența domestica, și nu cea fizica, ci verbal. Ea spune ca a trait aceste momente, ca s-a simțit umilita, dar a suportat și a trecut peste asta, atunci. „S-a tot vorbit in ultima vreme despre violența domestica, despre violența…

- Minodora a implinit frumoasa varsta de 40 de ani și a organizat o petrecere pe cinste. Pe langa multe alte vedete care i-au fost alaturi, a fost și Oana Roman impreuna cu soțul ei, Marius Elisei. Vedeta și-a facut apariția intr-o rochie de seara, neagra, iar talia era evidențiata printr-un cordon. Atat…

- Oana Roman a vorbit la rubrica “Secrete intre fete“ despre scurta relație pe care au avut-o Mihaela Radulescu și a marturisit ca s-au cunoscut la un Lounge, cum se spune acum, și din punct de vedere amoros a fost destul de sportiva. „A avut o relatie lunga cu Dan Chisu. Ea a mai avut o […] The post…

- Paula Chirila este pregatita sa iubeasca din nou, dar are unele pretenții! Ea a deschis, intr-o emisiune tv, cum arata barbatul pe care-l viseaza, ce vrea de la el ș ice este dispusa sa ofere. Paula mai spune ca oamenii poarta, in societate, cate o masca. Ea nu face excemție! „In public toti purtam…

- Lewis Gilbert, regizor britanic cunoscut pentru filmele „Alfie”, „Educating Rita” și trei producții din seria James Bond, a murit la varsta de 97 de ani, informeaza BBC. Nascut la Londra in 1920, Gilbert și-a inceput cariera ca actor inainte de a regiza filme de razboi precum „Reach for the Sky” și…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum stau lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput, insa au depașit orice obstacol și acum se ințeleg mai bine ca oricand. Oana Roman a mai precizat ca foarte […] The post Oana…

- Aflata de mai bine de 24 de ore sub cod portocaliu de viscol și ger, țara noatra va fi lovita de un nou ciclon mediteranean, care va aduce cu el mai multe ninsori, dar și zapada troienita in partea de sud a tarii. Anunțul a fost facut astazi, 27 februarie, cu puțin timp inainte de […] The post Romania…

- In varsta de 54 de ani, jurnalistul, operatorul si regizorul Sorin Avram a incetat din viata in noaptea de duminica spre luni, in urma unor complicatii pulmonare survenite pe fondul unor mai vechi interventii chirurgicale. Anuntul decesului a fost facut de fratele geaman al lui Sorin Avram, Liviu Avram,…

- Scott Westgarth, 31 de ani, s-a impus la puncte in lupta cu Dec Spelman. Cei doi englezi s-au lovit pe toata durata luptei de la Doncaster, iar Westgarth a fost declarat invingator. In timpul interviului de langa ring, lui Westgarth i s-a facut rau si medicii au intervenit de urgenta. Englezul a…

- Mario Fresh, artistul cunoscut ca „fiul vitreg” al lui Alex Velea, și-a revazut iubita, pe Alexia Esca, dupa ce aceasta a fost plecata pentru o perioada din țara. Imediat cum s-au intalnit au facut un selfie. Fotografia a fost urcata de cantareț pe contul personal de socializare, iar, la scurt timp,…

- Exatlon 20 februarie: Competiția din Republica Dominicana devine din ce in ce mai dura, iar accidentarile au loc pe banda rulanta.„Faimoșii” par sa aiba și ghinion. Ion Oncescu a plecat definitiv acasa, urmand sfatul medicilor, Andrei Stoica a ajuns și el la doctor și merge in carje. Acum, a venit randul…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta cu nerabdare…

- Valentin Sanfira trece prin momente cumplite. Cunoscut interpret de muzica populara se pregateste de inmormantare dupa ce bunica sa a decedat. Anuntul a fost facut de artist pe contul personal de socializare. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte”, a scris Valentin Sanfira. Valentin…

- Anuntul facut miercuri de presedintele PSD, Liviu Dragnea, referitor la convocarea unui congres extraordinar in luna martie i-a luat prin surprindere pe mai multi lideri ai partidului care participa la reuniunea Comitetului Executiv National. "N-am auzit sa fie vreo nevoie atat de presanta in momentul…

- Oana Roman a tras un semnal de alarma printr-o postare pe reteaua de socializare, legat de incompetenta, de legi proaste, de mincinosi… Ea si Marius Elisei sunt doi parinti fericiti deocamdata, insa isi pun serioase intrebari privind viitorul copilului in tara. A

- Lumea politica din Romania este in doliu! Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viața la 34 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de depitaul PNL Adriana Saftoiu. La randul lui, purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Dobre, s-a aratat șocat de aceasta veste trista! „Bogdan…

- Oana Roman a raspuns provocarii revistei VIVA de a le scrie cate o scrisoare persoanelor dragi din viața ei. Din scrisoarea catre Petre Roman reiese ca fiica sa ii simte lipsa. Oana Roman, anunt neasteptat la cinci ani de relatie cu Marius Elisei "Dragul meu, tati meu, Ți-am…

- Oana Roman a dezvaluit ca nu se pricepe deloc la gatit, insa se considera o femeie norocoasa pentru ca sotul ei este un bucatar desavarsit. Vedeta a mai precizat ca Marius Elisei este singurul care a avut curaj sa o ia de nevasta, desi nu stapaneste deloc tainele bucatariei. A

- Florin Piersic si Medeea Marinescu au prezentat, vineri seara, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Constanta, spectacolul “Straini in noapte”, in regia lui Radu Beligan, piesa jucandu-se cu casa inchisa. Pentru ca pe data de 27 ianuarie Florin Piersic implineste 82 de ani, conducerea Casei…

- Cristian a intrat cu media 10 la cel mai bun liceu din Braila. A fost primul pe lista si isi dorea sa performeze an de an. Prima zi de liceu a fost zdruncinata de o veste cumplita. A aflat ca sufera de cancer la plamani. Timp de doi ani, Cristian si-a petrecut zilele mai mult prin spitale,…

- Oana Roman a bifat deja al cincilea an de casnicie si a dezvaluit cum au stat lucrurile intre ea si sotul ei, Marius Elisei. Ea a povestit cum s-au cunoscut si cum a evoluat relatia dintre ei. Vedeta a spus ca nici ei nu si-au dat sanse, la inceput.A

- Oana Roman a facut marturisiri mai puțin știute despre partenerul ei de viața, Marius Elisei, dar a și explicat ce premoniție a avut inainte de a o aduce pe lume pe fiica ei, Maria Izabela. Oana Roman este casatorita cu Marius Elisei , impreuna cu care are o fetița adorabila, Maria Izabela. Oana Roman,…

- Un singur barbat din Calafat s-a incumetat, sambata dimineața, sa se arunce in apele Dunarii ca sa scoata crucea pe care preoții au aruncat-o in larg ca sa sfințeasca, de Boboteaza, apele fluviului. Barbatul a fost rasplatit de catre autoritațile locale cu 700 lei, premiu pe care l-a caștigat și anul…

- Echilibrul pare sa fi fost cuvantul de ordine in viața Oanei Roman in anul trecut. Deși ii merge bine pe plan profesional, fiica lui Petre Roman vrea sa iși indeplineasca un vis și anume de a avea propria locuința in sudul Franței, unde planuiește sa se mute la un moment dat. Oana Roman iși dorește…