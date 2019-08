Stiri pe aceeasi tema

- Oana Radu trece printr-un adevarat cosmar, dupa ce iubitul ei a fost stropit cu benzina si incendiat, iar drama artistei este cu atat mai mare cu cat printre victime se numara si viitoarea soacra.

- Bunicii Luizei Melencu au inima facuta bucați! Aceștia nu vor sa accepte faptul ca au fost gasite ramașițe umane intr-un lan de floarea soarelui și se agata de orice fir de speranța, gandindu-se in fiecare zi ca Luiza este in viața.

- Fiica lui Gheorghe Dinca, Daniela, a facut miercuri la Antena 3 primele declarații despre suspiciunile de proxenetism care planeaza asupra cazului.„Maine vor fi declaratii”, a repetat fiica lui Dinca, intrebata daca face trafic cu minore. „Știți ce inseamna maine?”, a zis fata suspectului…

- Minstrul Transporturilor, Razvan Cuc, a ieșit din spital. Dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier, Cuc s-a ales cu mana in ghips.Citește și: Bogdan Licu, REACȚIE INCENDIARA dupa decizia CSM in cazul procuroarei Maria Pițurca: 'Nu inseamna ca e in regula' "A fost o fractura medicala.…

- Roxana Mihalache, sotia lui Radu Mazare, a recunoscut, la iesirea din Penitenciarul Rahova, ca fostul primar al Constantei este suparat pentru ca nunta a avut loc in detentie. Aceasta a mai precizat ca la ceremonie nu au avut nici fursecuri si nici suc fiindca procedura nu permite.

- Dupa o casnicie de 10 ani, Mihai Gruia și partenera lui, Laura, au ales sa o ia pe drumuri separate. A trecut un an de la divorț, in tot acest timp cei doi fiind extrem de tacuți in privința acestui subiect.

- Lili Sandu a facut primele declarații dupa ce s-a aflat ca a fost ceruta in casatorie de iubitul ei, Silviu Țolu. Silviu Țolu formeaza un cuplu deaproape patru ani cu vedeta de televiziune Lili Sandu. De curand, in timpul vacanței pe care au petrecut-o in Turcia, Lili Sandu a fost ceruta in casatorie…

- Alexandra, fosta iubita a lui Aurel de la „Insula Iubirii”, traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de alt barbat. Cei doi sunt impreuna de șase luni și urmeaza sa se mute impreuna. „Acum 6 luni am gasit pe cineva și sunt foarte fericita, el are tot ce nu au 90% din barbați:? respect, știe sa…