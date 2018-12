Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a transmis, luni pe Facebook, un mesaj cu ocazia sarbatorilor de iarna, adresand „calde urari de sanatate, implinire sufleteasca si armonie”.

- Amza Pellea a fost unul dintre actorii cei mai daruiti ai scenei romanesti. Este iubit și astazi, chiar daca au trecut 35 de ani de la moartea sa. Ne-a parasit pe 12 decembrie 1983. Fiica sa, actrița Oana Pellea, posteaza des amintiri despre celebrul ei tata. Cand s-a nascut Oana, Amza Pellea a facut…

- Oana Pellea, actrița, fiica unuia dintre cei mai iubiți actori romani, Amza Pellea, a postat din nou pe Facebook, unul din textele ei tranșante, care nu lasa loc de echivoc. Iata postarea actriței: „Nu exista nicio dezbinare in poporul roman. Exista doar o lupta intre oamenii cinstiti si hoti. Exista…

- In lumea asta cu pacate multe Plina de curve in politica, de hoți Se face in sfarșit ceva durabil O Catedrala poate pentru toți Se fac de ani doar vile pentru mahari Cum Ceaușescu n-a avut vreodata In marele-i birou sta Dragnea astazi, La el acasa-ncape o armata. Banii se duc in ample buzunare […]…

- Citesc un text șmecher al lui Klaus Iohannis care refuza ”doua remanieri in doua zile”. El a acceptat, pana acum, toate remanierile lui Dragnea, decise de un singur om, ajuns mahar suprem peste un partid mare, cel mai mare din toate, fiindca a extras, pe langa oameni de onoare, și o droaie de scursuri.…

- Conform unui sondaj IMAS, PSD a revenit la peste 30%. USR a depasit brusc partidul lui Ciolos. PNL a scazut putin. PSD a reusit sa creasca patru procente, arata un sondaj realizat de IMAS la comanda USR si obtinut de Adevarul. Partidul condus de Dragnea are aproape 32%. PNL, principalul partid de…

- Avea un baiețel de 9 ani și o fiica de șase luni, cand sfarșitul a venit neanunțat, printr-un stop cardiac. Maria Aneta Apostu a murit la 39 de ani in locuința sa din București, la mai puțin de un an de la moartea Bognanei Apostu, mama sa, violoncelista, abia trecuta de 60 de ani, singura […] Articolul…

- Traian Basescu a scris pe Facebook ca batalia pentru legea offshore, care se poarta intre ”atleții” Dragnea și Tariceanu in Parlament e de fapt o batalie pentru interese personale, interesul Romaniei ieșind din joc. Ei se bat prin ”servitori de meserie”, fiecare avand alt interes. Iata postarea fostului…