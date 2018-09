Oana Pellea, mesaj plin de amărăciune: Trăim o tragedie naţională. România e prădată, minţită, batjocorită Indragita actrita Oana Pellea, cunoscuta pentru implicarea sa civica si participarea constanta la protestele antiguvernamentale, a transmis vineri, pe pagina sa de socializare, un mesaj plin de amaraciune despre situatia dramatica din tara. “Ceea ce se intampla cu Romania mi se pare dramatic. Nu ma mai amuza nimic legat de politica guvernantilor romani. Traim o tragedie nationala iar cei aflati la putere sunt vinovatii principali. Nu voi mai comenta…nu mai e nimic de comentat. Acest gust salciu de ratare… au trecut 29 de ani si Romania este tot pradata, mintita, batjocorita. Romania sufera de… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Colega Raluca Daria Diaconiuc a luat premiul special pentru promovarea gimnasticii aerobice romanești. Premiul a fost acordat la finalul celei de-a VIII a ediții a Campionatului Național de Gimnastica organizat in Iași. Organizatorii au resplatit susținerea constanta a jurnalistului Raluca Daria Diaconiuc.…

- Fostul internațional Viorel Moldovan, declarații surprinzatoare despre naționala de tineret: ”Pot fi mai buni decat Generația de Aur”. Antrenorul de 46 de ani, aflat pe banca celor de la Chindia Targoviște (L2) a vorbit despre rezultatele naționalelor Romaniei dupa eșecul de la Ploiești (0-2 cu Petrolul).…

- Deoarece rezultatele de la ″Evaluarea Nationala″⁣, au fost mai slabe decat cele de anul trecut, mediile de admitere au scazut usor. Liceele de elita si-au respectat insa, blazonul si au cules crema. Cea mai mare ultima medie s-a inregistrat la ″⁣Colegiul National Sfantul Sava″⁣: 9,91, la specializarea…

- Traseul in lungime de aproximativ 3.100 de kilometri va fi strabatut cu un caiac de dublu. Echipajul va fi format din prof.univ.dr. Marin Chirazi de la Facultatea de Educatie Fizica si Sport a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, care este si coordonator de proiect, si Iulian Andon, student…

- Profesorul Marin Chirazi, de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza (UAIC) din Iasi, va strabate Europa cu un caiac, alaturi de un student, in cadrul unui proiect dedicat Centenarului Marii Uniri. Chirazi a precizat, joi, intr-o conferinta de presa, ca expeditia se va derula in cadrul proiectului…

- In urma cu cateva momente, echipa naționala feminina de handbal pe plaja a fost implicata intr-un accident rutier, in timp ce autocarul se deplasa spre Constanța. Impactul a avut loc pe Autostrada Soarelui, iar Cancan.ro, site-ul nr 1 din Romania, are primele detalii despre starea celor implicați.…

- Fostul deputat de Constanta intai pe listele USL, din partea PSD, apoi independent Remus Cernea, a decis sa paraseasca Romania, potrivit unui anunt facut de acesta, in urma cu cateva minute, pe pagina personala de socializare. Redam, integral, anuntul facut de Remus Cernea, pe pagina sa de Facebook:…

- Trei cercetași strabat Romania pe diagonala deoarece cred in visul lor. Prin expediția „Diagonal”, vor sa le insufle tinerilor din intreaga țara spiritul de cercetaș. Tinerii au mers deja 350 de kilometri pe jos in mai puțin de 10 zile, iar obiectivul lor este sa ajunga in Maramureș, in diagonala, dupa…