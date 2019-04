Stiri pe aceeasi tema

- Timp de opt etape, vedetele care au acceptat provocarea celui mai dur reality-show au facut sacrificii și au indurat condiții și misiuni ce i-au scos in fiecare secunda din zona de confort. Diseara, de la 20:00, pe Antena 1, Asia Express – Drumul Elefantului ajunge la penultima etapa a concursului,…

- Marele actor Amza Pellea, de la a carui naștere se implinesc azi, 7 aprilie, 88 de ani, l-a avut fin pe cascadorul Vasile Popa, acum in varsta de 72 de ani. Nea Marin și-a cununat prietenul ca sa-l ajute pe acesta sa-și ia buletin de București, intocmai ca-n comedia din 1983 care i-a avut in rolurile…

- Pe 7 aprilie, TVR 2 dedica Duminica filmului romanesc marelui Amza Pellea, in ziua in care actorul ar fi implinit 88 de ani. O viata curmata mult prea devreme, la numai 52 de ani, dar cu zeci de filme și roluri care raman. Cu aceasta ocazie, TVR 2 va difuza doua producții reprezentative: „Nemuritorii”…

- Regizorul si pedagogul Radu Penciulescu, primul director al Teatrului Mic, a murit la Stockholm, la varsta de 88 de ani.Anuntul a fost facut vineri seara de Institutul Cultural Roman pe Facebook. Nascut in 1930, Radu Penciulescu a absolvit Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica…

- Trei elevi de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Bailesti au reusit sa fie selectati pentru a participa in perioada 21 – 22 martie 2019, la Bruxelles, la a zecea intalnire anuala organizata de Comitetul Economic și Social European (EECS). ...

- Golul marcat din penalty de Pigliacelli in poarta lui Balgradean a readus pe tapet subiectul portarilor marcatori. Un capitol la care si Bihorul sta foarte bine la toate nivelurile. Unul dintre cei 27 de portari care au reusit sa inscrie in prima liga romaneasca este oradean. Pasionatii de…

- Azi se implineste un an de la moartea Teodorei, tanara care a murit la scurt timp dupa ce a adus un copil pe lume, la un spital privat. In prezent, dosarul penal privind decesul femeii se afla in lucru, cercetarile fiind coordonate de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta. Reamintim…