Stiri pe aceeasi tema

- Oana Pellea a publicat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de revolta la adresa celor care, in timpul vieții lui Andrei Gheorghe, nu au știut sa-l aprecieze, iar acum ii plang moartea.Actrița a transmis un mesaj dur pentru cei care "nu au avut puterea sa treaca peste cinismul lui superinteligent“.…

- O femeie are inima franta și se invinovațește pentru moartea copilul ei care urma sa implineasca trei ani. Kim Rowlands, 25 de ani, și-a lasat fetița de doi ani singura in mașina preț de cateva momente. Femeia a coborat sa faca o plata, iar cand s-a intors nu și-a mai gasit nici vehiculul și nici copilul.…

- Moartea omului de radio și de televiziune Andrei Gheorghe a șocat o mulțime de persoane, iar la scurt timp in mediul virtual n-au aparut doar mesaj de condoleanțe, ci și de revolta. Printre persoanele care și-au exprimat dezamagirea cu privire la decesul acestuia a fost Amza Pellea.

- Actrita Oana Pellea (56 de ani) a scris pe contul personal de Facebook un text dur la adresa persoanelor care au numai cuvinte de lauda la adresa regretatului Andrei Gheorghe, dar care, in timpul vietii, nu i-au oferit un loc de munca care sa fie „la inaltimea inteligentei si culturii lui“.

- Familia lui Andrei Gheorghe a postat pe Facebook un mesaj de adio emotionant, dupa disparitia unuia dintre cei mai mari oameni de TV si presa din istoria recenta a Romaniei, mesaj in care anunta ca acesta si-a dorit sa fie incinerat, iar familia a decis sa-i respecte dorinta.

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca în media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzând o goana dupa senzational.

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a povestit, pe pagina sa de Facebook, prima întâlnire pe care a avut-o cu regretatul jurnalist Andrei Gheorghe.Acesta a relatat cum a încercat sa îl angajeze pe Gheorghe pentru a-i conduce divizia de radio a grupului…

- Vaduva lui Chester Bennington, solistul formatiei Linkin Park, care s-a sinucis anul trecut la varsta de 41 de ani, a atras atentia asupra simptomelor suferintei emotionale, marti, cu ocazia zilei de nastere a artistului, scrie digi24.ro.

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a murit, luni, la varsta de 56 de ani, din cauza unui stop cardio-respirator. El a fost gasit mort in locuinta sa din Voluntari. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a transmis un mesaj, pe pagina lui de Facebook: „Iubitul meu care nu mai esti aici… ramai doar…

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Celebrul realizator radio-tv s-a stins din viața in urma unui stop cardio-respirator in casa sa din Voluntari. Prietenii și publicul deplang dispariția sa subita. "Dupa tristii ani '80, dupa dezamagitoarea revolutie, dupa 100 de drumuri pe care parea ca…

- „Voi continua sa trollez demnitari, medici, profesori, popi, ingeri, catedrale, antisemiți, homofobi, legionari, negaționiști și alte asemenea fapturi imbecile”, spunea Andrei Gheorghe in ultimul mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook.

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Pe pagina personal de Facebook, Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de emisiuni radio și TV din Romania, a povestit cu lux de amanunte momentul cand doi taximetrist au fost amendati de politia romana.

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost autorul unei postari controversate pe Facebook. Vedeta a facut publica lista cu telefoanele ministrilor din Guvernul Grindeanu. Acesta le-a ordonat ,,Romani, va ordon, Umpleti Frigiderele”.

- 17 martie, 22:45. Este momentul ultimei postari publice facute de Andrei Gheorghe pe contul sau de Facebook. Aproape profetic, jurnalistul a postat o compliație de genul "best of" al replicilor sale în emisiunea care l-a facut celebru, Midnight Killer.

- Tanarul care și-a pierdut viața in urma accidentului care a avut loc in noaptea de sambata spre duminica, pe DN 66, in comuna Draguțești, era fratele vitreg al solistei trupei Dj Project, Mira. Tatal adolescentului este casatorit cu mama cantareței. Robert Cimpoieru era pasager in mașina…

- "Felicitari, Tiberiu Ușeriu, pentru caștigarea maratonului Arctic Ultra! Pentru a treia oara consecutiv, drapelul Romaniei este dus pe primul loc in una dintre cele mai dure competiții sportive din lume. O astfel de performanța se atinge doar cu determinare și sacrificii, iar Tiberiu Ușeriu a demonstrat,…

- E frumoasa si iubita de fani dar, ca orice artist, are parte si de critici rautacioase. Pentru cei din urma, cantareata le-a transmis un mesaj. Carmen de la Salciua este fara doar si poate una dintre cele mai frumoase si apreciate artiste de muzica populara si de petrecere din Romania, iar succesul…

- Alexandra, fiica Nicoletei D., barmana ucisa la Casablanca a postat un mesaj sfașietor pe Facebook. „Unde ești, mama ? Sa ma iei in brațe sa imi alini durerea, cum o faceai mereu ? Te strig, dar nu mai imi raspunzi, te chem, dar nu mai vi. Nu am cuvinte sa exprim durerea ce mi-a cuprins […]

- Pe pagina de Facebook a Primariei Cumpana a fost postat un mesaj de apreciere a autoritatii publice locale pentru un locuitor din comuna. Acesta, Marian Tanase, a dat dovada de spirit civic si a ajutat 15 batrani ai comunei Cumpana, fara sustinere din partea propriilor familii. "Multumesc, domnule Marian…

- Președintele Klaus Iohannis i-a transmis, duminica dimineața, un mesaj de felicitare Adinei Pintilie, regizoarea care a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sambata...

- Vicepresedintele Asociatiei Romane a Pacientilor cu Imunodeficiente Primare (ARPID), Otilia Stanga, vorbeste, intr-un mesaj pe Facebook, despre criza imunoglobulinei, apreciind ca dozele care vor veni in lunile urmatoare sunt ”praf in ochi”. Ea atrage atentia ca, din iulie, nu exista ”niciun contract…

- PlecatAƒ din AarAƒ, Elena Udrea lanseazAƒ un nou atac, pe Facebook, susAinA¢nd cAƒ aEzSistemul a dat AYah mat AYi Kovesi a umilit toAi marii politicieni ai AAƒriiaE. De asemenea, fostul ministru se rAƒzboieAYte cu presa care a scris cAƒ a fugit din RomA¢nia A®n Costa Rica, acuzA¢nd-o de manipulare.

- Andra si Catalin Maruta sunt casatoriti de 10 ani si au impreuna doi copilasi superbi. Dragostea lor e trainica si se pare ca nu s-a diminuat odata cu trecerea timpului. Cu ocazia Sfantului Valentin, Andra a tinut sa transmita un mesaj pe contul ei de Facebook.

- Elena Udrea a postat pe Facebook un mesaj dupa ce avocatul sau a confirmat faptul ca se afla la Atena. Fostul ministru spune ca nu ințelege interesul atat de mare pentru plecarea sa din țara și precizeaza ca informația era una publica și nu a ascuns faptul ca plecat in Grecia. Elena Udrea a postat un…

- ATITUDINE… A rabdat cat a rabdat, dar acum a izbucnit. Deranjat de glumele facute de realizatorii postului de radio Rock FM la adresa Vasluiului, consilierul PSD, Alexandru Barbu, le-a scris pe pagina de Facebook un mesaj prin care ii roaga sa inceteze a mai face aluzii ironice despre locuitorii acestui…

- Un barbat din Galați a fost pedepsit in cal mai neașteptat mod posibil dupa ce a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj! Ce a scris acesta și care a fost motivul pentru care s-a trezit imediat cu Poliția la ușa?

- Fostul presedinte Traian Basescu a postat pe Facebook un mesaj emotionant dupa decesul celebrului istoric Neagu Djuvara. "Drum bun Neagu Djuvara.Ai plecat la stele, dar ne-ai lasat opera ta, dragostea ta pentru tara, pentru cultura, pentru oamenii acestui pamant. Un om care a plecat…

- Dorel Giurgiu este diferit. Nu este așa cum ne-am obișnuit sa fie artiștii de la Eurovision. Pare un om in lumea lui, un om simplu care iși vede de treaba. Cat despre mișcarea scenica, și la acest capitol puncteaza intr-un fel sau altul. Dorel Giurgiu a participat și anul trecut la Eurovision, iar…

- Victor Ponta a comentat situația din PSD, dupa demisia premierului Mihai Tudose, acuzând existența doar a ”Guvernului Dragnea”. ”Din acest moment este clar si evident pt absolut toata lumea - in mod oficial in tara noastra nu mai exista Guvernul Romaniei ci doar Guvernul…

- Ministrul Fondurilor Europene, Marius Nica, a publicat sambata, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de sustinere la adresa premierului Tudose, in contextul crizei din PSD care a dus la convocarea de urgenta a unei sedinte a Comitetului Executiv al partidului in care se va decide rezultatul lupte Dragnea…

- Oana Roman a ajuns la pat din cauza unei raceli. "Pe mine raceala m-a pus la pat!", a scris vedeta pe contul personal de socializare, in timp ce fanii au reactionat imediat: "Cred ca ar fi mai bine sa mergi la medic. Eu am asteptat zece zile si n-a fost bine", "Mananca usturoi crud trei zile,…

- Bruno Mars a lansat single-ul “Finesse“, iar pe pagina de Facebook a share-uit cu fanii noul videoclip al piesei. In descriere, cantarețul american a scris “Romania! Up your #finesse! game here!, moment in care fanii romani au innebunit! .

- Cristina Constantin avea 35 de ani si isi lasase cei doi copii, o fetita in varsta de 7 ani si un baiat de 11 ani, in grija mamei, iar ea plecase sa munceasca. Femeia era ingrijitoare in Italia. Din pacate, viata Cristinei s-a sfarsit brusc in seara de 7 ianuarie.

- Politistul Marian Godina scrie, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca nu isi explica felul in care barbatul suspectat ca a agresat doi copii a ajuns sa lucreze in Politie. ”Cred ca sunt multi politisti carora acum le e rusine”, scrie Godina.

- Fiica lui Aurelian Preda, mesaj dureros de Sfantul Ion. Anamaria Rosa nu poate trece peste moartea tatalui ei, iar duminica, de Sf. Ion, aceasta a scris cateva cuvinte pline de durere, in mediul virtual. Pe 27 septembrie 2017 s-a implinit un an de cand solistul de muzica populara Aurelian Preda a incetat…

- Rareș Bogdan și-a aratat indignarea fața de situația din Romania, in cadrul unui mesaj postat pe pagina sa de Facebook.Citește și: Mesaj DUR catre Liviu Dragnea și Carmen Dan, dupa incidentul șocant de la ambasada Pakistanului: 'Ce se putea intampla in cazul unui atentat' "O luam de…

- Fostul ministru Elena Udrea iese din nou la atac. Dupa ce ieri a postat pe Facebook un mesaj-violent-mai-lichelelor-a-i-uitat-cand-lingea-i-clan-a-sa-va-sprijin_1240656.html">mesaj dur, in care ii lua la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, acum, fostul politician se adreseaza…

- Elena Udrea incepe anul cu un mesaj extrem de dur postat pe pagina personala de Facebook. Fostul ministru ii ia la ținta pe foștii colaboratori din politica și din presa, fara a oferi nume....

- Deputatul PSD Catalin Radulescu le-a transmis, pe Facebook, alesilor care sunt indemnati sa isi retraga semnatura de pe initiativa privind Codul Penal ca nu venit in Parlament sa ridice „mana de-a proasta” si ca „nu va abdica de la indrepta” legislatia penala, precizand ca proiectul a fost retras.

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Vlad Voiculescu a reacționat dur pe pagina sa de Facebook la scurt timp dupa publicarea propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal si Legii nr.135/2010 privind Codul de procedura penala, potrivit careia abuzul in serviciu cu paguba sub 200.000 de…

- Elena, mama Andei, a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj prin intermediul caruia isi exprima regretul si durerea fara de margini. ”Dragii mei copii Bogdan și Maleon Anda Elena au plecat spre Dumnezeu mult prea devreme. O rugaciune pentru ei. Dumnezeu sa-i ierte ! :( :(”, a scris…

- Din primele cercetari ale procurorilor, directorul Bibliotecii Centrale Universitare din Iasi, Bogdan Petru Maleon, si sotia sa s-au sinucis in prima zi de Craciun. Din ultimul mesajul postat de femeie pe Facebook reiese ca aceasta și-ar fi presimțit moartea. La inceputul investigației, autoritațile…

- Carmen Dan, a transmis duminica printr-un mesaj postat pe pagina sa de socializare cu ocazia sarbatorilor, prin care le transmite romanilor ca este vremea gandurilor pozitive. "E timpul sa ne ascultam si sa ne auzim! E timpul sa incepem sa redevenim increzatori si buni! ...mult mai buni! In…

- "Va doresc tuturor Craciun Fericit! Multa sanatate si multe bucurii alaturi de cei dragi. E destul de tarziu aici dar sunt cu gandul la voi si va multumesc pentru ca-mi sunteti alaturi!", a scris Simona Halep, pe Facebook. Simona Halep, locul 1 WTA, a câștigat turneul demonstrativ…

- Fostul principe Nicolae a postat un mesaj emoționant pentru toți romanii pe contul sau de Facebook. pe Facebook de Craciun. "Craciunul bate la ușa sufletelor noastre dupa inca un an in care am muncit, am sperat, ne-am intristat, au plecat oameni din viețile noastre in timp ce alții abia au…

- Pentru Andreea Marin luna decembrie este cea mai frumoasa luna din an și nu doar datorita sarbatorilor, ci și grație faptului ca este luna in care s-a nascut și, totodata, a adus-o pe lume pe Ana Violeta, fetița sa și a lui Ștefan Banica Jr, in varsta de 10 ani. Andreea Marin implineste astazi 43 de…